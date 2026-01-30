Uno Entre Rios | Ovación | Kendry Páez

Kendry Páez llegó a Buenos Aires para sumarse a River Plate

Kendry Páez llegó a Buenos Aires para pasar la revisión médica y firmar su contrato con River Plate, cedido por Chelsea por 12 meses con opción a más.

Kendry Páez ya se encuentra en Buenos Aires para dar los últimos pasos antes de convertirse en el nuevo futbolista de River Plate. El mediocampista ecuatoriano se someterá a la revisión médica y firmará su contrato con el club en una jornada a puro vértigo.

Paéz, de 18 años, llega cedido por Chelsea y se espera que desde mañana quede a disposición del cuerpo técnico encabezado por Marcelo Gallardo. La operación se cerró por 12 meses, con opción de extender el préstamo por otros seis, aunque con cláusulas de repesca a favor del club inglés en cada semestre.

El joven volante fue recientemente prestado por Chelsea al Racing Club de Estrasburgo de Francia, donde fue compañero de los argentinos Valentín Barco y Joaquín Panichelli. Allí jugó 21 partidos y marcó un gol durante el último semestre del año pasado.

Sus inicios en el fútbol fueron en Independiente del Valle, hasta que se unió a la Premier League por 20 millones de dólares.

Si bien en River Plate su posición es normalmente ocupada por Juanfer Quintero, uno de los preferidos de Gallardo, Paéz buscará dar su mejor rendimiento para posicionarse como una alternativa positiva y sumar minutos de cara al Mundial 2026.

"Es un jugador de mucho talento, es un joven talento que tiene espacio para desarrollarse", describió el Muñeco en la conferencia de prensa tras la victoria ante Gimnasia. " Tiene buena calidad de pase, es talentoso, tiene buen remate de larga distancia", resumió el DT.

