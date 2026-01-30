Murió Alfredo Davicce, histórico presidente campeón de América con River Plate Alfredo Davicce, histórico presidente de River Plate, condujo al club entre 1989 y 1997 y fue uno de los artífices de la conquista de la Copa Libertadores 1996. 30 de enero 2026 · 15:23hs

Alfredo Davicce falleció a los 96 años. Fue presidente de River Plate entre 1989 y 1997, período en el que el club vivió una de las etapas más exitosas de su historia, coronada con la conquista de la Copa Libertadores de América 1996.

El mundo River está de luto por el fallecimiento de Alfredo Davicce, histórico dirigente del club y uno de los tres presidentes que lograron consagrarse campeones de América con River Plate. Davicce encabezó la institución representando a la agrupación "Cruzada Riverplatense".

Su gestión estuvo marcada por el éxito deportivo del equipo dirigido por Ramón Díaz. Bajo su presidencia, River Plate obtuvo nueve títulos: siete torneos locales, la Copa Libertadores 1996 y la Supercopa Sudamericana 1997.