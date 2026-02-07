Uno Entre Rios | Ovación | River

River recibe a un envalentonado Tigre

River y Tigre jugarán desde las 20, por la fecha cuatro, en el Estadio Monumental. Sebastián Zunino arbitrará las acciones.

7 de febrero 2026 · 08:21hs
Este sábado, desde las 20, River recibe a Tigre en el Monumental por la cuarta jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). Ambos equipos poseen siete unidades y buscarán una victoria que los haga escalar transitoriamente hasta la cima de la Zona B.

El Millonario viene de igualar sin goles en Arroyito ante Rosario Central y perdió sus primeros puntos en el año, tras haberle ganado a Barracas Central en el debut y a Gimnasia posteriormente. Se sitúa tercero en la tabla de su zona, por detrás del propio Tigre que tiene los mismos puntos y mejor diferencia de gol, y de Independiente Rivadavia, por ahora el único con puntaje ideal.

Con respecto al equipo, Marcelo Gallardo realizaría dos modificaciones. Matías Viña, que ya cumplió su fecha de sanción ante el Canalla, volvería a ocupar el lateral izquierdo. Su lugar en el once se lo dejaría Paulo Díaz, mientras que Lautaro Rivero regresará a su puesto natural de segundo marcador central.

En la delantera, el desgarrado Sebastián Driussi le dejará su sitio a Maximiliano Salas, quien tendrá una gran oportunidad de volver a ganarse la confianza del entrenador tras comenzar el 2026 como suplente.

Franco Armani podría regresar a la convocatoria, pero no sería titular, debido a que todavía tiene pocos entrenamientos junto a sus compañeros. Por este motivo, el arco lo defendería nuevamente el joven Santiago Beltrán, que no recibió goles en sus primeros tres partidos como profesional.

Como se mencionó anteriormente, Tigre marcha segundo en la Zona B con siete puntos, producto de las victorias por 2 a 0 ante Estudiantes de Río Cuarto y por 3 a 1 frente a Racing, y un empate 1 a 1 contra Belgrano en Córdoba.

El conjunto de Diego Davobe regresa al Monumental luego de dos años, ya que en el 2025 no coincidieron en las zonas ni se enfrentaron en playoffs. El balance es positivo para el Matador, que de sus últimas tres visitas ganó dos (Superliga 18/19 y cuartos de final de la Copa de la Liga 2022) y perdió uno (Liga Profesional 2024).

Otro que regresará al Monumental es Gonzalo Pity Martínez, quien viene de anotar ante Racing y será homenajeado por los dirigentes del Millonario, además de ovacionado por los hinchas, tal y como ocurrió con Nacho Fernández hace dos fechas atrás.

En cuanto al equipo se espera que el entrenador mantenga a los once que vienen de vencer a la Academia en Victoria, ya que Jabes Saralegui y Joaquín Laso, dos que tuvieron molestias durante la semana, se entrenaron a la par. Además, Guillermo Soto sigue con una molestia muscular que lo marginaría del once titular, al igual que contra Racing.

Formaciones para River y Tigre

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván, Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Alan Barrionuevo, Joaquín Laso, Federico Álvarez; Bruno Leyes, Jalil Elías, Sebastián Medina, Jabes Saralegui; David Romero e Ignacio Russo. DT: Diego Davobe.

Hora y TV: 20 (ESPN Premium)

Árbitro: Sebastián Zunino.

Estadio: Monumental.

River Tigre Torneo Apertura Estadio Monumental
