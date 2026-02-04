River Plate habilitará la venta de cerveza con alcohol en el Monumental.

River Plate habilitará desde este sábado la venta de cerveza con alcohol en el Monumental, en un sector controlado y solo para mayores de 18 años.

El estadio Monumental sigue mostrando cambios partido a partido y esa transformación continuará durante los próximos tres años , en el marco de las obras de ampliación y techado. Quienes asistieron el miércoles 28 de enero ante Gimnasia y Esgrima La Plata vieron los avances en la fachada de la tribuna Belgrano, el nuevo bodegón y las pantallas en las troneras.

Pero las novedades no se limitan únicamente a lo estructural. A partir del próximo sábado, cuando River Plate reciba a Tigre en el Monumental, el club dará un paso inédito en el fútbol argentino: se habilitará la venta de cerveza con alcohol dentro del estadio.

River Plate dará un paso inédito y venderá cerveza con alcohol en el estadio

La comercialización de bebidas alcohólicas se realizará de manera controlada y únicamente en un sector especial tipo hospitality, siguiendo un formato similar al que se utiliza en eventos musicales masivos como el Lollapalooza. Habrá un límite de consumo por persona y estrictos controles para garantizar el cumplimiento de las normas.

En esta primera etapa, que funcionará a modo de prueba piloto, solo podrán acceder a la cerveza con alcohol los mayores de 18 años que asistan a las plateas San Martín y Belgrano, en sus sectores Media, Baja e Inferior. Además, la bebida no podrá ingresarse a las tribunas: su consumo estará restringido exclusivamente al espacio habilitado.

Se trata de una medida novedosa para el fútbol local, donde históricamente estuvo prohibida la venta de alcohol en eventos deportivos. River Plate apuesta así a modernizar la experiencia en el estadio, alineándose con prácticas habituales en escenarios deportivos y culturales de otros países.