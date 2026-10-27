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El papa León XIV se reunirá en Sudamérica con víctimas de abusos cometidos por sacerdotes

En su visita a Sudamérica, el papa León XIV se reunirá con víctimas de abusos de parte de sacerdotes. “Estos encuentros reflejan el deseo del Papa”, expresaron.

27 de octubre 2026 · 18:51hs
El papa León XIV se reunirá en Sudamérica con víctimas de abusos cometidos por sacerdotes.

El papa León XIV se reunirá en Sudamérica con víctimas de abusos cometidos por sacerdotes.

El Papa León XIV se reunirá con víctimas de abusos por parte del clero y otros miembros de la Iglesia católica durante su viaje a Sudamérica, que incluirá a la Argentina, en noviembre próximo, informó el Vaticano.

“Habrá reuniones con individuos que fueron víctimas de abusos por miembros del clero y de la Iglesia” durante la gira del sumo pontífice, que lo llevará además a Uruguay y Perú del 6 al 17 de noviembre, se explicó en un comunicado.

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“Estos encuentros reflejan el deseo del Papa de expresar su cercanía con quienes han sufrido -y continúan sufriendo- a causa de esta violencia”, agregó el texto.

Más del papa León XIV en Sudamérica

El Vaticano no especificó dónde ni con quién se celebrarán esas reuniones, en las que el peruano - estadounidense desea “trabajar con [las víctimas] para desarrollar caminos hacia la sanación (...) y garantizar que la Iglesia continúe siendo un espacio seguro y espiritualmente sano”, explicó la Santa Sede.

Aquellos encuentras, indicó la crónica, “se caracterizaron por el diálogo y la escucha de los dolorosos testimonios de hombres y mujeres”.

Los encuentros del Papa con víctimas de abusos han sido una constante en varios viajes apostólicos: desde Benedicto XVI durante sus visitas a Estados Unidos en 2008, luego al Reino Unido, Australia y Alemania, hasta Francisco en Chile, Irlanda, Portugal y Bélgica.

Otros aspectos para tener en cuenta

En abril, el Vaticano anunció que preveía compensar a las víctimas de un movimiento católico radicado en Perú que fue disuelto el año pasado, tras unas revelaciones de abusos sexuales y psicológicos por parte de algunos de sus dirigentes.

El predecesor de León XIV, el papa Francisco, ordenó la clausura de ese grupo ultraconservador, el Sodalicio de Vida Cristiana (Sodalitium Christianae Vitae, SCV), una semana antes de morir, en 2025, al cabo de una investigación de siete años llevada a cabo en el Vaticano.

El mes pasado, durante una visita a Francia, el papa también se reunió con víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia y les prometió trabajar para evitar casos así.

Durante su mandato, el papa Francisco sacó adelante varias medidas para hacer frente a los abusos dentro de la Iglesia, que provocaron un escándalo de alcance mundial.

Papa León XIV Sudamérica Víctimas Sacerdotes
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