Boca Juniors dio el golpe en Brasil: venció a Vasco da Gama y jugará la final

Boca se repuso al 0-1 en Buenos Aires y se impuso en el Marcana 3-2 en el resultado global. Ahora jugará la final de la Sudamericana en Barranquilla.

Paredes marcó el gol de Boca que le dio la clasificación.

Boca Juniors dio el golpe en Brasil: venció 3-1 a Vasco da Gama y jugará la final de la Copa Sudamericana. El Xeneize ofreció una muestra de carácter en el estadio Maracaná para reponerse al 0-1 de la ida en Buenos Aires y adueñarse de la revancha con los goles de Lautaro Di Lollo, Miguel Merentiel y Leandro Paredes. Espera en la definición por Atlético Mineiro o Montevideo City Torque.

El conjunto xeneize dio un golpe sobre la mesa con la victoria por 3-1 en el Maracaná ante Vasco da Gama y se clasificó a la de la Copa Sudamericana. Boca, con goles de Di Lollo, Merentiel y de Paredes, volvió a ganar en Brasil después de casi seis años.

Prácticamente desde el vestuario, el Xeneize niveló la serie de la mano de un cabezazo de Di Lollo a los tres minutos de iniciado el partido. Lejos de quedarse, el equipo de Rodolfo Arruabarrena siguió buscando el gol que le permitiera evitar los penales, uno que llegó a los 34 minutos, tras una linda contra iniciada por Sebastián Villa y una mejor definición de Miguel Merentiel, mano a mano ante Leo Jardím. Así, al término del primer tiempo, Boca enmudeció al Maracaná.

En el complemento y tras haber sentido el golpe, Vasco se despertó. Así, Boca se replegó peligrosamente y dejó que los locales manejen los hilos del partido. Esto redundó, finalmente,en un lindo remate de José Luis Rodríguez, a los 20 minutos, marcó el descuento que llevaba al partido hacia los penales.

Pero el destino quería otra cosa. Así, desgarrado y todo, fue Leandro Paredes -quien ingresó en el complemento-, quien se encontró con una pelota en la puerta del área y, sin que nadie lo atore, sacó un remate que le viboreó al arquero y se metió en el fondo de la red. De esta manera, el capitán, ese del que tanto se habló y a 11 días de haberse desgarrado ante Instituto, fue quien le dio a Boca el pasaje a la final de la Copa Sudamericana, en Barranquilla, el 21 de noviembre.

Minuto a minuto

FINAL DEL PARTIDO!

Boca Juniors derrotó 3-2 a Vasco da Gama en los 180 minutos y se clasificó a la final de la Copa Sudamericana.

94 minutos: Vasco da Gama tuvo la última acción del partido

El anfitrión registró un avance desde una pelota parada concluida con un cabezazo desviado.

87 MINUTOS: ¡GOL DE LEANDRO PAREDES!

El mediocampista llegó en duda por una lesión a este duelo, pero se recuperó justo a tiempo, sumó minutos desde el banco y sacudió un tremendo tiro a más de 30 metros que despejó a medias Léo Jardim antes de que la pelota ingrese en su arco.

80 minutos: Lescano otra vez apeló a la media distancia

El zurdazo del ex Argentinos Juniors en la medialuna del área se fue por encima del travesaño.

76 minutos: dos modificaciones en Boca Juniors

Alan Velasco por Leonel Flores y Enner Valencia por Miguel Merentiel.

72 MINUTOS: ¡SE SALVÓ BOCA JUNIORS!

El remate de Brenner Marlos en la puerta del área se marchó muy cerca del palo izquierdo de la visita.

65 MINUTOS: ¡GOL DE VASCO DA GAMA!

El Gigante de la Colina aprovechó la merma física de Boca Juniors para someterlo en el complemento, pero le costaba ser eficaz en los últimos metros hasta que José Luis Rodríguez realizó un derechazo de volea en el área para anotar el descuento.

61 minutos: nuevo intento del dueño de casa

Alan Lescano probó suerte a distancia con un potente zurdazo desviado.

60 minutos: Bruno Duarte sacudió de media vuelta

El centrodelantero del Vasco da Gama resolvió con un disparo en la puerta del área que se marchó por encima del travesaño.

55 MINUTOS: ¡ENTRÓ LEANDRO PAREDES!

El volante se recuperó a contrarreloj de una lesión y reemplazó a Rodrigo Battaglia en Río de Janeiro. Los brasileños también movieron el banco con el ingreso de José Luis Rodríguez por Paulo Henrique.

55 MINUTOS: ¡ENTRÓ LEANDRO PAREDES!

El volante reemplazó a Rodrigo Battaglia.

49 minutos: centro a las manos de Montero

El envío de Alan Lescano desde un tiro libre no tuvo dirección y la pelota fue al cuerpo del arquero.

¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Dos cambios en Vasco da Gama: Brenner Marlos y Marino Hinestroza por Adson y David.

39 minutos: Thiago Mendes, amonestado

El mediocampista del Vasco da Gama recibió la amarilla por un manotazo sobre Sebastián Villa.

33 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!

El Xeneize volvió a quedar frente al arquero de Vasco da Gama, y ahora Miguel Merentiel no perdonó para sellar el 2-0 en Río de Janeiro.

32 MINUTOS: ¡VILLA FALLÓ UN MANO A MANO!

El colombiano demoró en la definición frente a Léo Jardim y su disparo fue bloqueado por un rival.

26 minutos: se despertó el local

Luego de un tramo sin llegadas a los arcos, Thiago Mendes capitalizó un córner izquierdo y resolvió con un cabezazo cruzado, que se perdió a centímetros del palo derecho de Álvaro Montero.

21 minutos: el Xeneize apuesta a las corridas de Sebastián Villa y Leonel Flores

El extremo colombiano ofrece una mejor imagen que la de su compañero porque explota su velocidad sin problemas a las espaldas de los defensores, aunque le cuesta finalizar los ataques. Por otro lado, el juvenil de las Inferiores todavía no se puede imponer en los duelos contra Paulo Henrique y pierde la pelota con facilidad.

11 minutos: Thiago Mendes sacudió a distancia

El volante brasileño se hamacó desde la banda izquierda hacia el medio y realizó un derechazo desviado.

6 minutos: respondió Vasco da Gama

El Gigante de la Colina aprovechó el mal retroceso de su rival a la salida de un tiro de esquina para acercarse a la valla de Montero, pero finalmente la defensa de Boca Juniors despejó la pelota en el área chica.

5 MINUTOS: ¡FLORES ESTUVO A CENTÍMETROS DEL SEGUNDO!

El juvenil recibió un pase de lujo por parte de Miguel Merentiel y fue anticipado por un defensor antes de sacar su remate.

3 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!

Lautaro Di Lollo se impuso en las alturas tras un centro de Lautaro Blanco desde el córner izquierdo y el zaguero central ejecutó un testazo cruzado para vencer a Léo Jardim.

¡EMPEZÓ EL PARTIDO!

La formación de Boca vs. Vasco da Gama, por la Copa Sudamericana

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Rodrigo Battaglia, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Sebastián Villa, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

La formación de Vasco da Gama vs. Boca, por la Copa Sudamericana

Léo Jardim; Paulo Henrique, Robert Renan, Alan Saldivia, Cuiabano; Santiago Sosa, Thiago Mendes, Alan Lescano, Adson; Bruno Duarte y David. DT: Pedro Emanuel.