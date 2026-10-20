Este martes, en la antesala de la revancha entre Boca y Vasco da Gama, el Apache anunció que su partido homenaje será el 20 de diciembre en La Bombonera.

En medio del clima de nerviosismo e ilusión que se respira a horas de la revancha entre Boca y Vasco da Gama, por las semifinales de la Copa Sudamericana , el pueblo azul y oro recibió una gran noticia: la despedida de Carlos Tevez ya tiene fecha.

A través de sus redes sociales, y también las del evento, el histórico delantero brindó más precisiones sobre su partido homenaje: “ Llegó el día T. La fecha que todos estábamos esperando . La despedida del jugador del pueblo, del Apache, de Carlitos, del jugador número 12. Llamalo como quieras, pero hay algo que está claro: Carlos Tevez se despide y tenemos que estar ahí”.

Será el domingo 20 de diciembre (un día después del Trofeo de Campeones 2026 que jugará Belgrano y el ganador del Torneo Clausura en el Kempes) todavía con horario a confirmar y en La Bombonera que tantas noches coreó su nombre. "Todos somos parte de esta historia. #AdiosApache”, concluyó el posteo en el que volvió a aparecer vestido con la camiseta del club de sus amores.

Se confirmó cuándo será la despedida de Carlos Tevez

A principios de septiembre, Tevez se comunicó con Juan Román Riquelme, presidente xeneize, quien le cedió el estadio para que pueda ponerle el broche de oro a su etapa como jugador de manera oficial en el estadio donde brilló. Con la camiseta azul y oro, el Apache disputó 279 partidos, marcó 94 goles y conquistó 11 títulos.

En cuanto a los invitados, a falta de confirmación, TyC Sports pudo saber que Carlitos tiene pensado armar un once que cuente con todos sus amigos, del fútbol y del barrio. El equipo rival se compondrá de jugadores con los que haya compartido alguna etapa de su gloriosa trayectoria, en una especie de "resto del mundo".

En los próximos días, la cuenta @adiosapacheoficial publicará más información acerca de la despedida. Se espera que se anuncien a los invitados y el valor de las entradas.