Uno Entre Rios | Ovación | Carlos Tevez

Se confirmó cuándo será la despedida de Carlos Tevez

Este martes, en la antesala de la revancha entre Boca y Vasco da Gama, el Apache anunció que su partido homenaje será el 20 de diciembre en La Bombonera.

20 de octubre 2026 · 18:26hs
Se confirmó cuándo será la despedida de Carlos Tevez

Se confirmó cuándo será la despedida de Carlos Tevez

En medio del clima de nerviosismo e ilusión que se respira a horas de la revancha entre Boca y Vasco da Gama, por las semifinales de la Copa Sudamericana, el pueblo azul y oro recibió una gran noticia: la despedida de Carlos Tevez ya tiene fecha.

A través de sus redes sociales, y también las del evento, el histórico delantero brindó más precisiones sobre su partido homenaje: Llegó el día T. La fecha que todos estábamos esperando. La despedida del jugador del pueblo, del Apache, de Carlitos, del jugador número 12. Llamalo como quieras, pero hay algo que está claro: Carlos Tevez se despide y tenemos que estar ahí”.

Será el domingo 20 de diciembre (un día después del Trofeo de Campeones 2026 que jugará Belgrano y el ganador del Torneo Clausura en el Kempes) todavía con horario a confirmar y en La Bombonera que tantas noches coreó su nombre. "Todos somos parte de esta historia. #AdiosApache”, concluyó el posteo en el que volvió a aparecer vestido con la camiseta del club de sus amores.

Se confirmó cuándo será la despedida de Carlos Tevez

A principios de septiembre, Tevez se comunicó con Juan Román Riquelme, presidente xeneize, quien le cedió el estadio para que pueda ponerle el broche de oro a su etapa como jugador de manera oficial en el estadio donde brilló. Con la camiseta azul y oro, el Apache disputó 279 partidos, marcó 94 goles y conquistó 11 títulos.

En cuanto a los invitados, a falta de confirmación, TyC Sports pudo saber que Carlitos tiene pensado armar un once que cuente con todos sus amigos, del fútbol y del barrio. El equipo rival se compondrá de jugadores con los que haya compartido alguna etapa de su gloriosa trayectoria, en una especie de "resto del mundo".

En los próximos días, la cuenta @adiosapacheoficial publicará más información acerca de la despedida. Se espera que se anuncien a los invitados y el valor de las entradas.

Carlos Tevez Boca Despedida Vasco da Gama
Noticias relacionadas
Julián Álvarez volvió al gol para el empate de Atlético de Madrid ante Stuttgart por la Champions League.

Champions League: goles de Julián Álvarez, Alexis Mac Allister y Nahuel Molina

La maniobra en la pelea de MMA desató la polémica en las redes sociales.

La inesperada maniobra de un luchador de MMA: fingió quedar inconsciente para zafar de su rival

Messi, Ronaldo, Cruyff y Cristiano Ronaldo son algunos de los ternados al Balón de Oro de todos los tiempos.

Sin Maradona ni Pelé, los nominados al Balón de Oro de todos los tiempos

Magdalena Garro y Micaela Maslein festejan tras su consagración en el Mundial de Canotaje.

Micaela Maslein y Magdalena Garro se consagraron en el Mundial de Canotaje en Gualeguaychú

Ver comentarios

Lo último

SMN: rige una alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos

SMN: rige una alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos

Concepción del Uruguay: le practicaron la eutanasia a caballo desvanecido en un parque

Concepción del Uruguay: le practicaron la eutanasia a caballo desvanecido en un parque

La Fiesta Provincial del Trigo reunió a productores y más de 300 estudiantes en Valle María

La Fiesta Provincial del Trigo reunió a productores y más de 300 estudiantes en Valle María

Ultimo Momento
SMN: rige una alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos

SMN: rige una alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos

Concepción del Uruguay: le practicaron la eutanasia a caballo desvanecido en un parque

Concepción del Uruguay: le practicaron la eutanasia a caballo desvanecido en un parque

La Fiesta Provincial del Trigo reunió a productores y más de 300 estudiantes en Valle María

La Fiesta Provincial del Trigo reunió a productores y más de 300 estudiantes en Valle María

Salud mental: Entre Ríos fortalece las acciones de promoción y prevención en la provincia

Salud mental: Entre Ríos fortalece las acciones de promoción y prevención en la provincia

Google prepara cambios en Gemini: nuevas funciones y una reorganización de sus herramientas de IA

Google prepara cambios en Gemini: nuevas funciones y una reorganización de sus herramientas de IA

Policiales
Autovía 14: un automóvil se incendió en plena marcha

Autovía 14: un automóvil se incendió en plena marcha

Paraná: la Policía identificó al sospechoso tras un robo a una panadería y recuperó los elementos

Paraná: la Policía identificó al sospechoso tras un robo a una panadería y recuperó los elementos

Condenaron a pareja por narcomensajería: vendía droga por delivery

Condenaron a pareja por narcomensajería: vendía droga por delivery

La Multisectorial por los Derechos Humanos de Concordia denuncia hostigamiento policial

La Multisectorial por los Derechos Humanos de Concordia denuncia hostigamiento policial

Femicidio de Fabiana Bruselario: 90 días de prisión preventiva para Cristian Díaz

Femicidio de Fabiana Bruselario: 90 días de prisión preventiva para Cristian Díaz

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
SMN: rige una alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos

SMN: rige una alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos

Concepción del Uruguay: le practicaron la eutanasia a caballo desvanecido en un parque

Concepción del Uruguay: le practicaron la eutanasia a caballo desvanecido en un parque

La Fiesta Provincial del Trigo reunió a productores y más de 300 estudiantes en Valle María

La Fiesta Provincial del Trigo reunió a productores y más de 300 estudiantes en Valle María

Salud mental: Entre Ríos fortalece las acciones de promoción y prevención en la provincia

Salud mental: Entre Ríos fortalece las acciones de promoción y prevención en la provincia

Frigerio, Pullaro y Llaryora acordaron fortalecer la producción y la integración de la Región Centro

Frigerio, Pullaro y Llaryora acordaron fortalecer la producción y la integración de la Región Centro

Dejanos tu comentario