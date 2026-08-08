Murió Jorge Messi, el papá de Lionel Messi

Jorge Messi , el padre de Lionel Andrés Messi, murió anoche, a las 22, en un sanatorio de la ciudad de Rosario. El empresario y representante del futbolista y capitán de la selección argentina de fútbol tenía 68 años y atravesaba una larga enfermedad.

Marido de Celia Cuccittini, padre de Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol, Jorge fue el pilar para la estelar carrera futbolística de su hijo. Fue el líder de familia que se convirtió en guía y se encargó de comandar todas sus obligaciones fuera del campo de juego. Fue el que peleó por conseguir el tratamiento necesario para Leo cuando era apenas un juvenil de Newell’s y el que se quedó con él en Barcelona cuando iniciaron la aventura de probar suerte en Europa , mientras su madre organizaba la otra parte familiar en Rosario.

Jorge Messi, padre de Lionel.

Su figura era omnipresente alrededor del crack. Estaba custodiando sus espaldas siempre en silencio. Su voz casi no se conoció. Apenas brindó unas pocas entrevistas a lo largo de los años (con El Gráfico, Kicker de Alemania o en el Informe Robinson de España, por ejemplo) y aportó su testimonio para algunos libros que contaron la vida de su hijo. Pero se refugió en el silencio. Su cuenta de Instagram tenía publicaciones esporádicas destacando los logros de Lionel, pero también celebrando con cada uno de sus hijos, nietos o sobrinos, publicó Infobae.

Era habitual verlo entrar con el grupo familiar a los Mundiales y es por eso que llamó la atención la ausencia de imágenes de los Messi en Estados Unidos durante la Copa del Mundo, más allá de la presencia de Antonella con sus hijos, Ciro, Mateo y Thiago.

El futbolista rosarino de 39 años no escondió su llanto luego de abrir el marcador en el primer partido de la Copa del Mundo 2026. Luego de sumar un hat trick, Leo Messi fue consultado por su reacción y aclaró "Es por una cuestión totalmente ajena a los deportivo, pasé unos días difíciles. , complicados. Estoy agradecido a toda la delegación, como siempre, al lado mío”.