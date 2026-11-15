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Liga Paranaense: se definen los finalistas de la Supercopa y la Copa de la Liga

Se jugarán los partidos de vuelta, tanto en Primera como en Sub 20, de las semifinales de los certámenes de la Liga Paranaense.

15 de noviembre 2026 · 11:10hs
El sábado Patronato eliminó por penales a Sportivo Urquiza y jugará la final de la Supercopa de la Liga Paranaense en la categoría Sub 20.

Prensa LPF

El sábado Patronato eliminó por penales a Sportivo Urquiza y jugará la final de la Supercopa de la Liga Paranaense en la categoría Sub 20.

Este domingo se definirán los finalistas de la Supercopa y la Copa de la Liga, tanto en Primera como en Sub 20, cuando se disputen los partidos de vuelta de las semifinales de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF).

En la categoría mayor, por la Supercopa, ambos cotejos serán a las 16: Sportivo Urquiza (0)-Neuquen (1) y Club VF (1)-Patronato (1) –en Peñarol–.

Mientras que en la Copa de la Liga, también a las 16, jugarán Belgrano (3)-Los Toritos (0) –en Los Toritos– y Universitario (2)-Instituto (2).

En tanto que en la división formativa, en la Supercopa, desde las 16.30, se medirán Don Bosco (0)-Neuquen (0). El sábado, Patronato se convirtió en el primer finalista al vencer por penales 5-4 a Sportivo Urquiza, tras igualar los dos partidos (2-2 en la ida y 0-0 en la revancha).

Además, por la Copa de la Liga, chocarán desde las 13.30 Belgrano (1)-Camioneros (0) –en Los Toritos– y a las 14 Universitario (2)-Instituto (1).

Por el femenino de la Liga Paranaense

También este domingo habrá un partido por la fecha 16 del torneo Clausura de la LPF. A las 13, en cancha de Peñarol, jugarán Club VF-Camioneros.

Cabe destacar que los dos partidos que debían disputarse el sábado, San Benito-Arenas FC y Neuquen-San Benito Paraná, fueron suspendidos por la lluvia y aún no se ha anunciado la reprogramación.

Días atrás, abrieron la fecha Atlético Paraná 2-Belgrano 0. Mientras que Oro Verde quedó libre.

Vale recordar que San Benito Paraná ya se consagró campeón de esta competencia tres fechas antes de su finalización.

Liga Paranaense Supercopa Copa de la Liga Fútbol
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