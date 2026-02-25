Murió el exdelantero de Patronato Claudio El Yerbatero González

El misionero falleció en Córdoba, a los 50 años, por una afección pulmonar. Tuvo dos ciclos en Patronato y, además, jugó en Talleres, Independiente y Central.

Una triste noticia en el mundo del fútbol. Este miércoles 25 de febrero falleció el ex delantero de Patronato Claudio El Yerbatero González. El deceso del misionero se produjo en Córdoba, donde estaba radicado, a los 50 años tras permanecer internado por una afección pulmonar que se agravó en las últimas horas hasta su triste desenlance.

El oriundo de Posadas vistió la camiseta Rojinegra en dos ciclos, entre 1996-1999 y 2000-2001, para luego dar el salto a la Primera División del fútbol argentino, en la que defendió las camisetas de Independiente, Talleres y Rosario Central.

La carrera de Claudio El Yerbatero González

Comenzó a jugar en Bartolomé Mitre de su Posadas natal. En 1995 se marchó a Rosamonte de Apóstoles, donde disputó el Torneo Regional. Luego pasó sin mucha suerte por Estudiantes y luego fue a Patronato.

Fue cedido a Huracán de Tres Arroyos, también del Argentino A. De regreso en Patronato llamó la atención de Gerardo Reinoso, quién se convirtió en su representante y le consiguió un lugar en Independiente. Aunque en la escala de prioridades era considerado el séptimo delantero del plantel.

Durante su primer semestre en El Rojo jugó 15 minutos en la victoria 4 a 1 sobre Vélez por la 1° fecha del Apertura 01 y minutos basura en 4 partidos de la Copa Mercosur. En 2002 y de la mano de Néstor Clausen, González se convirtió en uno de los íconos de ese tiempo y tuvo su pico de fama en un partido ante Belgrano, cuando entró a los 70, marcó el primer gol de tijera y le sirvió el segundo al Pocho Insúa.

Su siguiente destino fue Talleres de Córdoba, donde consiguió una relativa continuidad. Llegó a Rosario Central por insistencia de Miguel Russo, quién lo conocía de aquel lejano paso por Estudiantes. En un año metió 25 partidos y 3 goles por campeonato y 6 encuentros y un gol por Libertadores.

En febrero de 2005 se fue al Cobreloa de Chile, donde la suerte le fue esquiva: a una inicial distensión de ligamentos le sumó fractura de tibia y peroné. Tras una larga rehabilitación, en 2006 intentó volver al ruedo en Talleres -en caída libre al Argentino A- y luego en General Paz Junior.