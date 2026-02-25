Patronato blindó a Gabriel Díaz hasta fines de 2028

El defensor extendió su contrato con Patronato hasta el 31 de diciembre de 2028. El Monito es una de las piezas claves del Rojinegro.

La dirigencia de Patronato llegó a un acuerdo con el defensor Gabriel Díaz, quien extendió su contrato hasta el 31 de diciembre de 2028. El vínculo laboral del futbolista surgido de la cantera Rojinegro finalizaba a fines de 2026.

El marcador central es una pieza clave del equipo dirigido por Rubén Forestello, que aspira ser protagonista en la temporada 2026 de la Primera Nacional 2026. Formado en el predio La Capillita, el Monito se afianzó en 2025 en la última línea y hoy es uno de los habituales titulares.

#FútbolProfesional | Gabriel Díaz extendió su vínculo con el Rojiné El defensor surgido de nuestras divisiones inferiores firmó este martes su nuevo contrato con la institución hasta diciembre de 2028 ¡Vamos por más, Monito! #VamosPatrón pic.twitter.com/dtH3YY8jUO

Gabriel Díaz, pieza clave en la última línea del Rojinegro

Gabriel Díaz fue uno de los futbolistas de Patronato con mayor participación en 2025. El oriundo de Villa Mercedes, San Luis, estuvo presente en 33 de los 35 juegos que disputó el elenco de barrio Villa Sarmiento en la pasada temporada.

La decisión de extender su contrato respondió al rendimiento sostenido que mostró en las últimas dos temporadas, donde se consolidó como uno de los bastiones del fondo.

Los números del Monito con la camiseta de Patronato

Gabriel Díaz debutó en la primera división de Patronato el 13 de mayo de 2023 en la victoria que edificó el Rojinegro ante Temperley, por 3 a 1. Walter Otta, por ese entonces entrenador del Santo, ubicó al puntano sobre el lateral derecho.

El Monito lleva disputado 59 partidos oficiales con la entidad de barrio Villa Sarmiento. En este derrotero convirtió dos goles, ambos frente a Alvarado de Mar del Plata y con idéntico marcador: derrota 3 a 1 en el estadio Grella en la temporada 2024 y otro en 2025 en territorio bonaerense.