Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

Patronato blindó a Gabriel Díaz hasta fines de 2028

El defensor extendió su contrato con Patronato hasta el 31 de diciembre de 2028. El Monito es una de las piezas claves del Rojinegro.

25 de febrero 2026 · 09:52hs
Gabriel Díaz seguirá vinculado con Patronato hasta fines de 2028

Gabriel Díaz seguirá vinculado con Patronato hasta fines de 2028

La dirigencia de Patronato llegó a un acuerdo con el defensor Gabriel Díaz, quien extendió su contrato hasta el 31 de diciembre de 2028. El vínculo laboral del futbolista surgido de la cantera Rojinegro finalizaba a fines de 2026.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ClubPatronatoOf/status/2026402834585981319&partner=&hide_thread=false

El marcador central es una pieza clave del equipo dirigido por Rubén Forestello, que aspira ser protagonista en la temporada 2026 de la Primera Nacional 2026. Formado en el predio La Capillita, el Monito se afianzó en 2025 en la última línea y hoy es uno de los habituales titulares.

la racha negativa que patronato prolongo

La racha negativa que Patronato prolongó

¿cuando volvera a jugar patronato por la primera nacional?

¿Cuándo volverá a jugar Patronato por la Primera Nacional?

Gabriel Díaz, pieza clave en la última línea del Rojinegro

Gabriel Díaz fue uno de los futbolistas de Patronato con mayor participación en 2025. El oriundo de Villa Mercedes, San Luis, estuvo presente en 33 de los 35 juegos que disputó el elenco de barrio Villa Sarmiento en la pasada temporada.

Leer más: Gabriel Díaz, el caudillo de la defensa Rojinegra

La decisión de extender su contrato respondió al rendimiento sostenido que mostró en las últimas dos temporadas, donde se consolidó como uno de los bastiones del fondo.

Los números del Monito con la camiseta de Patronato

Gabriel Díaz debutó en la primera división de Patronato el 13 de mayo de 2023 en la victoria que edificó el Rojinegro ante Temperley, por 3 a 1. Walter Otta, por ese entonces entrenador del Santo, ubicó al puntano sobre el lateral derecho.

El Monito lleva disputado 59 partidos oficiales con la entidad de barrio Villa Sarmiento. En este derrotero convirtió dos goles, ambos frente a Alvarado de Mar del Plata y con idéntico marcador: derrota 3 a 1 en el estadio Grella en la temporada 2024 y otro en 2025 en territorio bonaerense.

Patronato Gabriel Díaz Rubén Forestello
Noticias relacionadas
ruben forestello: tenemos mucho por trabajar

Rubén Forestello: "Tenemos mucho por trabajar"

¿como quedo ubicado patronato en las posiciones de la primera nacional?

¿Cómo quedó ubicado Patronato en las posiciones de la Primera Nacional?

Patronato juega ante Gimnasia y Tiro de Salta en el Grella.

Patronato cayó ante Gimnasia y Tiro en el Grella

Patronato se verá con su gente.

Patronato regresa al templo sagrado

Ver comentarios

Lo último

Nico de Tracy regresa a Santa Fe con Purga, su nuevo unipersonal de stand up

Nico de Tracy regresa a Santa Fe con "Purga", su nuevo unipersonal de stand up

La Corte Suprema definirá si San José UTE deberá incorporar a choferes de Buses Paraná

La Corte Suprema definirá si San José UTE deberá incorporar a choferes de Buses Paraná

Monotributistas: preocupan recategorizaciones de oficio de ARCA

Monotributistas: preocupan recategorizaciones de oficio de ARCA

Ultimo Momento
Nico de Tracy regresa a Santa Fe con Purga, su nuevo unipersonal de stand up

Nico de Tracy regresa a Santa Fe con "Purga", su nuevo unipersonal de stand up

La Corte Suprema definirá si San José UTE deberá incorporar a choferes de Buses Paraná

La Corte Suprema definirá si San José UTE deberá incorporar a choferes de Buses Paraná

Monotributistas: preocupan recategorizaciones de oficio de ARCA

Monotributistas: preocupan recategorizaciones de oficio de ARCA

Becas: con nueva APP comenzó la inscripción de secundarios

Becas: con nueva APP comenzó la inscripción de secundarios

El cerdo lidera el consumo y amplía la brecha frente a la carne de vacuna

El cerdo lidera el consumo y amplía la brecha frente a la carne de vacuna

Policiales
Presunto plan para matar a juez, fiscal y ministro: La actitud de Celis fue valiente, dijo su abogado

Presunto plan para matar a juez, fiscal y ministro: "La actitud de Celis fue valiente", dijo su abogado

La Justicia Federal evalúa trasladar a Airaldi a un régimen de alto riesgo en Ezeiza

La Justicia Federal evalúa trasladar a Airaldi a un régimen de alto riesgo en Ezeiza

Dolor: el motociclista fallecido en la Ruta 23 era un conocido enfermero de Chajarí y Ubajay

Dolor: el motociclista fallecido en la Ruta 23 era un conocido enfermero de Chajarí y Ubajay

Ruta 23: un motociclista chocó un perro, sufrió heridas graves y murió

Ruta 23: un motociclista chocó un perro, sufrió heridas graves y murió

Autovía 14: volcó una camioneta que remolcaba un tráiler

Autovía 14: volcó una camioneta que remolcaba un tráiler

Ovación
Liga Femenina: Rocamora inicia su gira por Buenos Aires

Liga Femenina: Rocamora inicia su gira por Buenos Aires

Rowing es un equipo que le da pelea a todos

"Rowing es un equipo que le da pelea a todos"

Bareiro, con un doblete en su debut, le dio la victoria a Boca en Salta

Bareiro, con un doblete en su debut, le dio la victoria a Boca en Salta

Adam Bareiro tuvo un debut soñado en Boca Juniors y dejó atrás su paso sin goles por River Plate

Adam Bareiro tuvo un debut soñado en Boca Juniors y dejó atrás su paso sin goles por River Plate

River llegó a un acuerdo de palabra por Chacho Coudet

River llegó a un acuerdo de palabra por Chacho Coudet

La provincia
La Corte Suprema definirá si San José UTE deberá incorporar a choferes de Buses Paraná

La Corte Suprema definirá si San José UTE deberá incorporar a choferes de Buses Paraná

Becas: con nueva APP comenzó la inscripción de secundarios

Becas: con nueva APP comenzó la inscripción de secundarios

Paraná: solicitan ayuda para dar con el paradero de una mujer

Paraná: solicitan ayuda para dar con el paradero de una mujer

Hidrógeno verde: legisladores peronistas intervienen en la causa judicial por la planta en la costa del Uruguay

Hidrógeno verde: legisladores peronistas intervienen en la causa judicial por la planta en la costa del Uruguay

El obispo de Concordia convocó a vivir una Cuaresma de conversión, misericordia y solidaridad

El obispo de Concordia convocó a vivir una Cuaresma de conversión, misericordia y solidaridad

Dejanos tu comentario