La racha negativa que Patronato prolongó

Patronato registra siete campeonatos sin poder edificar una victoria en su estreno como local. El último estreno en el Grella con triunfo fue en julio de 2021.

El estadio Grella es una fortaleza que Patronato edificó en la temporada 2025 de la Primera Nacional. Finalizó el certamen con un invicto de 12 juegos en condición de local, con una marca positiva de 8 victorias y 4 empate. El buen rendimiento en barrio Villa Sarmiento le permitió recuperar el protagonismo después competir dos años por la permanencia.

Sin embargo, al Santo le cuesta transitar con firmeza en los juegos donde se producen su estreno ante su gente. Prolongó esta tendencia negativa el pasado sábado al caer 2 a 1 en su casa ante Gimnasia y Tiro de Salta. Con esta victoria, el Albo se ubica en lo más alto de las posiciones de la Zona B en soledad, con puntaje ideal.

El traspié marcó una tendencia negativa del representante entrerriano. En este punto registra siete torneos donde no pudo sumar de a tres en el primer encuentro disputado en su escenario, con un saldo negativo de cuatro empate y tres derrotas.

El último debut exitoso en el Grella

La última victoria que festejó en su presentación como local la escribió el 25 de julio de 2021 en el marco de la segunda fecha de la Liga Profesional de Fútbol de dicho año. En esa ocasión el equipo que, en ese entonces era dirigido por Iván Delfino, superó 2 a 0 a Sarmiento de Junín. Sebastián Sosa Sánchez y Brian Nievas fueron los artilleros de ese juego.

Patronato-Sarmiento 3.jpg Sosa Sánchez anotó uno de los goles de la última victoria de Patronato en su estreno como local.

Esa tarde Patronato tuvo varios motivos para brindar: Por un lado conquistó su quinta victoria en serie en su casa. A su vez se ubicó en la cima de las posiciones con puntaje ideal. Además, se posicionó fuera de los últimos dos escalones en la tabla de descenso.

El inicio del karma de Patronato

La historia fue diferente en los siete torneos siguientes. La serie adversa comenzó en la temporada 2022. El 10 de febrero de dicho año Patronato perdió 1 a 0 ante Argentinos Juniors en barrio Villa Sarmiento en el marco del capítulo inicial de la Copa de la Liga Profesional. El Bicho Co- lorado del barrio porteño de La Paternal golpeó en el primer minuto adicionado a través de un juvenil Thiago Nuss, quien logró romper la resistencia del arco defendido por Matías Mansilla.

La Liga Profesional 2022 quedará recordada como el torneo que marcó la despedida de Patronato de Primera División. A su vez fue el certamen donde el Rojinegro construyó su mejor campaña en el círculo superior del fútbol argentino. El Santo inició ese certamen en barrio Villa Sarmiento. El 4 de junio de dicho año recibió a Vélez.

El juego entre el dueño de casa y el Fortín finalizó igualado 1 a 1. Las emociones se produjeron en la etapa inicial. Lucas Janson adelantó en el marcador a la V Azulada; Sobre el cierre de la etapa inicial Jonathan Herrera cambió penal por gol para decretar el 1 a 1 final.

En el ascenso extendió la tendencia negativa

La temporada 2023 marcó el regreso de Patronato al ámbito del ascenso. A su vez el Rojinegro tuvo su bautismo internacional tras coronarse campeón de la Copa Argentina

2022. El estadio Pedro Mutio fue la sede del Santo en los primeros juegos en el Nacional. En el primer juego en barrio San Martín igualó 0 a 0 ante Guillermo Brown de Puerto Madryn en una historia que se escribió el 4 de febrero de 2023.

Patronato-Brown 2.jpg Kevin González manejó el balón en el mediocampo de Patronato. UNO / Juan Ignacio Pereira

Y en el regreso al Grella fue el 14 de abril, jornada en la que igualó 1 a 1 ante Estudiantes de Río Cuarto. Gastón Arturia puso en ventajas al León; Sergio Ojeda empató para el anfitrión.

Patronato volvió a empatar en el primer juego que disputó en barrio Villa Sarmiento durante la temporada 2024. En esa ocasión el elenco que, en ese entonces era dirigido por Walter Perazzo, empató 0 a 0 frente a All Boys.

En la temporada 2025 el Santo debutó como local en la tercera fecha luego de disputar los dos primeros compromisos fuera de la capital entrerriana. San Martín de Tucumán sorprendió al Rojinegro al derrotarlo 1 a 0. Juan Cuevas, de tiro penal, anotó la única conquista del jue- go disputado el 23 de febrero de 2025.