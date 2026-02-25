Uno Entre Rios | Ovación | Maratón de Reyes

Murió Juan Diego López, creador de la Maratón de Reyes de Concordia

El creador de la Maratón de Reyes de Concordia falleció este miércoles. La primera edición se disputó el sábado 5 de enero de 1980.

25 de febrero 2026 · 14:47hs
Se conoció en las primeras horas de este miércoles el fallecimiento de Juan Diego López, histórico impulsor del atletismo concordiense y creador de la tradicional Maratón de Reyes. Tenía 84 años y su muerte fue confirmada por sus familiares, provocando hondo pesar en el ámbito deportivo y social de la ciudad.

Desde su puesto de diarios y revistas ubicado en la Plaza España, López ideó y promovió una competencia popular que con el correr de los años se transformó en una de las pruebas pedestres más importantes de Entre Ríos. La primera edición de la Maratón de Reyes se disputó el sábado 5 de enero de 1980, dando inicio a una tradición que aún perdura.

Una leyenda que perdura

Además de su rol como organizador y promotor deportivo, López fue creador de la Agrupación Juvenil Plaza España, espacio que funcionó como semillero de atletas y ámbito de contención para cientos de jóvenes concordienses, muchos de los cuales encontraron en el deporte una oportunidad de crecimiento personal y social.

El Maratón de Reyes tendrá lugar este sábado.

En 2014 el Honorable Concejo Deliberante de Concordia lo distinguió como Ciudadano Ilustre, a propuesta de la Asociación Concordiense de Atletismo y vecinos de la ciudad. En 2015 recibió la distinción “Hombres y Mujeres de los Siglos XX y XXI”, entregada por una comisión integrada por Fundación Conased, el Concejo Deliberante y más de 20 instituciones locales.

