"Rowing es un equipo que le da pelea a todos"

En Rowing saben que no son los candidatos, pero apuestan a dar la sorpresa. El primer partido será el sábado, a las 21, en el Parque Berduc.

El Paraná Rowing Club cumplió su objetivo en la Liga Nacional de Vóley Masculino Copa Lüsqtoff y ahora sueña con más. El equipo Remero finalizó en la cuarta posición en la Zona A, asegurándose su permanencia en la divisional y clasificando a los cuartos de final para luchar por el ascenso a la Liga Argentina.

En la próxima instancia se medirá con Sonders de Rosario, el equipo que finalizó en lo más alto de Zona B. El primer partido se jugará este sábado, a partir de las 21, en el estadio del Parque Escolar Enrique Berduc; mientras que el próximo fin de semana la serie se trasladará a La Chicago Argentina: el sábado 7 de marzo, desde las 21, se disputará el segundo duelo en la casa de su rival y, de ser necesario, el tercer cruce será el domingo 8, a las 19, en el mismo escenario.

Jesús Nadalín habló sobre el momento de Rowing

Jesús Nadalín, el entrenador del conjunto Albiceleste, habló con UNO y contó cómo vivió la clasificación tras la victoria contra Libertad de San Jerónimo Norte y se refirió al próximo escollo que tendrá el conjunto Remero en su camino.

—¿Cómo los encuentra esta nueva instancia de la Liga Nacional?

—Primero que nada nos agarra contentos por el hecho de haber cumplido con nuestro objetivo, que era clasificarnos a los playoffs. Estamos preparados para lo que viene, que si bien será un cruce difícil contra un rival que ganó casi todos los partidos de la otra zona, sabemos que ahora es una instancia diferente y los partidos son diferentes. Los chicos al ya no tener esa exigencia de cumplir con un objetivo pueden tomarlo con más soltura a esta etapa. Daremos lo mejor en un cruce áspero, sabiendo que a los partidos hay que jugarlos primero. Nuestra zona fue dura y pareja de principio a fin y estuvimos a la altura, más allá de las derrotas sufridas. Este fin de semana no será la excepción y afrontaremos este compromiso con seriedad.

—¿Temieron quedar fuera de los playoffs luego de la derrota contra Villa Dora en el penúltimo partido?

—Sabíamos que dependíamos de nosotros. Después de esa derrota, en la que luchamos pero nos vimos superados por el rival, éramos conscientes de que teníamos una segunda oportunidad al día siguiente y necesitábamos dar vuelta la página de manera urgente, tratando de enfocarnos en lo que se nos vendría contra Libertad. Sabíamos que era nuestra última chance y los chicos salieron a la cancha convencidos de eso, mostrando entereza física y mental para poder quedarnos con la victoria que nos dio la clasificación a los playoffs. Hubiera sido injusto si terminábamos jugando la Ronda Permanencia, porque en todo el torneo estuvimos dentro de los cuatro mejores del grupo.

—¿Qué podés decir de su próximo rival?

—Hacer un análisis ahora sería prematuro porque, si bien lo vimos y tenemos datos estadísticos, es hablar muy por arriba. Se puede decir que es un equipo muy compacto, con jugadores de jerarquía en varias áreas que pueden resolverle al entrenador situaciones difíciles. Por eso debemos estar muy finos y concentrados para poder contrarrestar esa calidad que tienen. Pero a los partidos hay que jugarlos y allí veremos cómo seguirá esta historia. Estuvimos en zonas distintas y nos cruzaremos por primera vez, por lo que estimo que ellos también tendrán la duda de cómo le vamos a jugar nosotros, sabiendo que Rowing es un equipo que le da pelea a todos los rivales.

—¿Cuán importante sería ganar como local para tirarle la responsabilidad a Sonder?

—A la presión y la responsabilidad desde un primer momento que la tienen ellos, que son un equipo que se armó con jugadores de jerarquía para ascender y ése es su objetivo principal. Obviamente que para nosotros sería muy importante poder ganar este partido para pasar la pelota para el otro lado de la red y que ellos deban resolver en Rosario. Pasemos o no a semifinales, ser fuertes como locales es muy positivo de cara al movimiento que generaría en Paraná el deporte.

—¿Será determinante para ustedes que el público los acompañe masivamente el sábado?

—Sin dudas que sí. El acompañamiento que hemos tenido del público ha sido muy lindo y estamos muy agradecidos por eso. Los jugadores y nosotros, el cuerpo técnico, sentimos el apoyo, lo cual es muy gratificante. Lo lindo que tiene este nuevo formato de la categoría es que te da la posibilidad de jugar como local y visitante, permitiendo que todos los equipos se sientan acompañados cuando juegan en su casa. Es algo positivo para los jugadores y para el deporte en sí que los partidos se disputen con ese peso que da la gente. Ojalá haya mucha gente este partido.

—¿Mencionan entre ustedes la palabra ascenso o no proyectan más allá del próximo partido?

—No, no, no. Nosotros somos realistas y estamos con los pies sobre la tierra. Nuestros objetivos son a corto plazo. El primero era clasificar a los playoffs y lograr que Rowing mantenga la plaza, lo cual se cumplió. Ahora todo lo que viene será paso a paso como dijo alguna vez Mostaza Merlo. Este fin de semana tendremos un partido muy difícil y después nos tocará definir como visitante, lo cual será muy complicado pero no imposible, porque no hay partido que se gane o se pierda antes de jugarlo. Si logramos pasar lo celebraremos y encararemos lo que nos sigue con total seriedad, pero no queremos adelantarnos a nada.