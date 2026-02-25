Uno Entre Rios | Ovación | Rowing

"Rowing es un equipo que le da pelea a todos"

Jesús Nadalín, el entrenador de Rowing, habló de la clasificación a los cuartos de final de la Liga Nacional Masculina, en los que jugará con Sonder de Rosario.

Víctor Ludi

Por Víctor Ludi

25 de febrero 2026 · 08:14hs
En Rowing saben que no son los candidatos

Prensa FEVA

En Rowing saben que no son los candidatos, pero apuestan a dar la sorpresa. El primer partido será el sábado, a las 21, en el Parque Berduc.

El Paraná Rowing Club cumplió su objetivo en la Liga Nacional de Vóley Masculino Copa Lüsqtoff y ahora sueña con más. El equipo Remero finalizó en la cuarta posición en la Zona A, asegurándose su permanencia en la divisional y clasificando a los cuartos de final para luchar por el ascenso a la Liga Argentina.

En la próxima instancia se medirá con Sonders de Rosario, el equipo que finalizó en lo más alto de Zona B. El primer partido se jugará este sábado, a partir de las 21, en el estadio del Parque Escolar Enrique Berduc; mientras que el próximo fin de semana la serie se trasladará a La Chicago Argentina: el sábado 7 de marzo, desde las 21, se disputará el segundo duelo en la casa de su rival y, de ser necesario, el tercer cruce será el domingo 8, a las 19, en el mismo escenario.

Rowing cerró la fase regular con una victoria. 

Liga Nacional: Rowing y Echagüe conocen a sus próximos rivales

Rowing buscará quedar entre los cuatro primeros de la Zona A y clasificarse a pelear por el ascenso.

Se termina la primera fase de la Liga Nacional Masculina

Jesús Nadalín habló sobre el momento de Rowing

Jesús Nadalín, el entrenador del conjunto Albiceleste, habló con UNO y contó cómo vivió la clasificación tras la victoria contra Libertad de San Jerónimo Norte y se refirió al próximo escollo que tendrá el conjunto Remero en su camino.

—¿Cómo los encuentra esta nueva instancia de la Liga Nacional?

—Primero que nada nos agarra contentos por el hecho de haber cumplido con nuestro objetivo, que era clasificarnos a los playoffs. Estamos preparados para lo que viene, que si bien será un cruce difícil contra un rival que ganó casi todos los partidos de la otra zona, sabemos que ahora es una instancia diferente y los partidos son diferentes. Los chicos al ya no tener esa exigencia de cumplir con un objetivo pueden tomarlo con más soltura a esta etapa. Daremos lo mejor en un cruce áspero, sabiendo que a los partidos hay que jugarlos primero. Nuestra zona fue dura y pareja de principio a fin y estuvimos a la altura, más allá de las derrotas sufridas. Este fin de semana no será la excepción y afrontaremos este compromiso con seriedad.

—¿Temieron quedar fuera de los playoffs luego de la derrota contra Villa Dora en el penúltimo partido?

—Sabíamos que dependíamos de nosotros. Después de esa derrota, en la que luchamos pero nos vimos superados por el rival, éramos conscientes de que teníamos una segunda oportunidad al día siguiente y necesitábamos dar vuelta la página de manera urgente, tratando de enfocarnos en lo que se nos vendría contra Libertad. Sabíamos que era nuestra última chance y los chicos salieron a la cancha convencidos de eso, mostrando entereza física y mental para poder quedarnos con la victoria que nos dio la clasificación a los playoffs. Hubiera sido injusto si terminábamos jugando la Ronda Permanencia, porque en todo el torneo estuvimos dentro de los cuatro mejores del grupo.

entrevista rowing
En Rowing saben que no son los candidatos, pero apuestan a dar la sorpresa. El primer partido será el sábado, a las 21, en el Parque Berduc.

En Rowing saben que no son los candidatos, pero apuestan a dar la sorpresa. El primer partido será el sábado, a las 21, en el Parque Berduc.

—¿Qué podés decir de su próximo rival?

—Hacer un análisis ahora sería prematuro porque, si bien lo vimos y tenemos datos estadísticos, es hablar muy por arriba. Se puede decir que es un equipo muy compacto, con jugadores de jerarquía en varias áreas que pueden resolverle al entrenador situaciones difíciles. Por eso debemos estar muy finos y concentrados para poder contrarrestar esa calidad que tienen. Pero a los partidos hay que jugarlos y allí veremos cómo seguirá esta historia. Estuvimos en zonas distintas y nos cruzaremos por primera vez, por lo que estimo que ellos también tendrán la duda de cómo le vamos a jugar nosotros, sabiendo que Rowing es un equipo que le da pelea a todos los rivales.

—¿Cuán importante sería ganar como local para tirarle la responsabilidad a Sonder?

—A la presión y la responsabilidad desde un primer momento que la tienen ellos, que son un equipo que se armó con jugadores de jerarquía para ascender y ése es su objetivo principal. Obviamente que para nosotros sería muy importante poder ganar este partido para pasar la pelota para el otro lado de la red y que ellos deban resolver en Rosario. Pasemos o no a semifinales, ser fuertes como locales es muy positivo de cara al movimiento que generaría en Paraná el deporte.

—¿Será determinante para ustedes que el público los acompañe masivamente el sábado?

—Sin dudas que sí. El acompañamiento que hemos tenido del público ha sido muy lindo y estamos muy agradecidos por eso. Los jugadores y nosotros, el cuerpo técnico, sentimos el apoyo, lo cual es muy gratificante. Lo lindo que tiene este nuevo formato de la categoría es que te da la posibilidad de jugar como local y visitante, permitiendo que todos los equipos se sientan acompañados cuando juegan en su casa. Es algo positivo para los jugadores y para el deporte en sí que los partidos se disputen con ese peso que da la gente. Ojalá haya mucha gente este partido.

—¿Mencionan entre ustedes la palabra ascenso o no proyectan más allá del próximo partido?

—No, no, no. Nosotros somos realistas y estamos con los pies sobre la tierra. Nuestros objetivos son a corto plazo. El primero era clasificar a los playoffs y lograr que Rowing mantenga la plaza, lo cual se cumplió. Ahora todo lo que viene será paso a paso como dijo alguna vez Mostaza Merlo. Este fin de semana tendremos un partido muy difícil y después nos tocará definir como visitante, lo cual será muy complicado pero no imposible, porque no hay partido que se gane o se pierda antes de jugarlo. Si logramos pasar lo celebraremos y encararemos lo que nos sigue con total seriedad, pero no queremos adelantarnos a nada.

Rowing Jesús Nadalín Liga Nacional vóley
Noticias relacionadas
En el Rowing trabajan para la competencia del fin de semana.

Paraná Rowing Club será epicentro del canotaje y SUP entrerriano

Belgrano en un gran momento.

Belgrano bailó a Atlético Tucumán y es el puntero de la Zona B

Independiente jugó de visitante en Mendoza.

Independiente igualó con Gimnasia de Mendoza por el Torneo Apertura 2026

Adam Bareiro marcó en su presetanción en Boca.

Adam Bareiro tuvo un debut soñado en Boca Juniors y dejó atrás su paso sin goles por River Plate

Ver comentarios

Lo último

Entre Ríos: bajó la temperatura y este miércoles la máxima alcanzará los 26 grados

Entre Ríos: bajó la temperatura y este miércoles la máxima alcanzará los 26 grados

Con una nueva edición de la Noche de los Almacenes, Costa Grande se viste de fiesta

Con una nueva edición de la Noche de los Almacenes, Costa Grande se viste de fiesta

¿Quién legitima la cultura: el público presencial o la reacción en redes sociales?

¿Quién legitima la cultura: el público presencial o la reacción en redes sociales?

Ultimo Momento
Entre Ríos: bajó la temperatura y este miércoles la máxima alcanzará los 26 grados

Entre Ríos: bajó la temperatura y este miércoles la máxima alcanzará los 26 grados

Con una nueva edición de la Noche de los Almacenes, Costa Grande se viste de fiesta

Con una nueva edición de la Noche de los Almacenes, Costa Grande se viste de fiesta

¿Quién legitima la cultura: el público presencial o la reacción en redes sociales?

¿Quién legitima la cultura: el público presencial o la reacción en redes sociales?

Rowing es un equipo que le da pelea a todos

"Rowing es un equipo que le da pelea a todos"

El CGE difundió orientaciones institucionales para acompañar el Último Primer Día

El CGE difundió orientaciones institucionales para acompañar el Último Primer Día

Policiales
La Justicia Federal evalúa trasladar a Airaldi a un régimen de alto riesgo en Ezeiza

La Justicia Federal evalúa trasladar a Airaldi a un régimen de alto riesgo en Ezeiza

Dolor: el motociclista fallecido en la Ruta 23 era un conocido enfermero de Chajarí y Ubajay

Dolor: el motociclista fallecido en la Ruta 23 era un conocido enfermero de Chajarí y Ubajay

Ruta 23: un motociclista chocó un perro, sufrió heridas graves y murió

Ruta 23: un motociclista chocó un perro, sufrió heridas graves y murió

Autovía 14: volcó una camioneta que remolcaba un tráiler

Autovía 14: volcó una camioneta que remolcaba un tráiler

Paraná: anulan selección de jurado popular y dictan prisión preventiva para uno de los acusados

Paraná: anulan selección de jurado popular y dictan prisión preventiva para uno de los acusados

Ovación
Rowing es un equipo que le da pelea a todos

"Rowing es un equipo que le da pelea a todos"

Bareiro, con un doblete en su debut, le dio la victoria a Boca en Salta

Bareiro, con un doblete en su debut, le dio la victoria a Boca en Salta

Adam Bareiro tuvo un debut soñado en Boca Juniors y dejó atrás su paso sin goles por River Plate

Adam Bareiro tuvo un debut soñado en Boca Juniors y dejó atrás su paso sin goles por River Plate

River llegó a un acuerdo de palabra por Chacho Coudet

River llegó a un acuerdo de palabra por Chacho Coudet

Belgrano bailó a Atlético Tucumán y es el puntero de la Zona B

Belgrano bailó a Atlético Tucumán y es el puntero de la Zona B

La provincia
Entre Ríos: bajó la temperatura y este miércoles la máxima alcanzará los 26 grados

Entre Ríos: bajó la temperatura y este miércoles la máxima alcanzará los 26 grados

Con una nueva edición de la Noche de los Almacenes, Costa Grande se viste de fiesta

Con una nueva edición de la Noche de los Almacenes, Costa Grande se viste de fiesta

El CGE difundió orientaciones institucionales para acompañar el Último Primer Día

El CGE difundió orientaciones institucionales para acompañar el Último Primer Día

Frigerio celebró la licitación de la concesión de las rutas 18 y 12 en Entre Ríos

Frigerio celebró la licitación de la concesión de las rutas 18 y 12 en Entre Ríos

San Benito: el Comité de Cuenca del Arroyo Las Tunas se reunió con el intendente

San Benito: el Comité de Cuenca del Arroyo Las Tunas se reunió con el intendente

Dejanos tu comentario