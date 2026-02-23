Borrón y cuenta nueva. Esa es la estrategia que realizó Patronato. Dejó en el pasado la inesperada derrota sufrida el pasado sábado como local ante Gimnasia y Tiro de Salta en su estreno como local en la temporada 2026 del campeonato de la Primera Nacional, Zona B.
¿Cuándo volverá a jugar Patronato por la Primera Nacional?
Patronato visitará a Atlanta por la tercera fecha del certamen. El encuentro tiene día y horario confirmado.
La atención del Rojinegro ahora está centralizada en el siguiente desafío. El elenco de barrio Villa Sarmiento volverá a transitar las rutas argentinas para asumir un nuevo desafío deportivo.
En esta ocasión los dirigidos por Ruben Forestello enfrentarán a Atlanta en el barrio porteño de Villa Crespo. Este juego fue programado para el lunes 2 de marzo a partir de las 21. El encuentro entre el Bohemio y el Santo cerrará la cartelera correspondiente a la segunda fecha del certamen.
Así se jugará la tercera fecha de la Primera Nacional
Zona A
Sábado
17: Los Andes – Defensores de Belgrano
17: San Miguel – Chaco For Ever
20: Colón - Ferro
Domingo
17: All Boys – Ciudad Bolivar
17: Godoy Cruz – Deportivo Madryn
17. Deportivo Morón – Central Norte
17: San Telmo – Acassuso
18: Racing (Córdoba) - Mitre
20: Estudiantes (Buenos Aires) – Almirante Brown
Zona B
Viernes
22: Gimnasia y Tiro – Almagro
Sábado
18: Agropecuario – Nueva Chicago
Domingo
17: Gimnasia Jujuy – Quilmes
17: Midland – Colegiales
17: Güemes – Chacarita
18: Atlético Rafaela – Temperley
19: San Martín (Tucumán) – Deportivo Maipú
19: Tristán Suárez – San Martín (San Juan)
Lunes
21: Atlanta - Patronato