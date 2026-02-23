Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

¿Cuándo volverá a jugar Patronato por la Primera Nacional?

Patronato visitará a Atlanta por la tercera fecha del certamen. El encuentro tiene día y horario confirmado.

23 de febrero 2026 · 12:35hs
¿Cuándo volverá a jugar Patronato por la Primera Nacional?

Gentileza: Prensa San Martín de Tucumán

Borrón y cuenta nueva. Esa es la estrategia que realizó Patronato. Dejó en el pasado la inesperada derrota sufrida el pasado sábado como local ante Gimnasia y Tiro de Salta en su estreno como local en la temporada 2026 del campeonato de la Primera Nacional, Zona B.

La atención del Rojinegro ahora está centralizada en el siguiente desafío. El elenco de barrio Villa Sarmiento volverá a transitar las rutas argentinas para asumir un nuevo desafío deportivo.

ruben forestello: tenemos mucho por trabajar

Rubén Forestello: "Tenemos mucho por trabajar"

¿como quedo ubicado patronato en las posiciones de la primera nacional?

¿Cómo quedó ubicado Patronato en las posiciones de la Primera Nacional?

En esta ocasión los dirigidos por Ruben Forestello enfrentarán a Atlanta en el barrio porteño de Villa Crespo. Este juego fue programado para el lunes 2 de marzo a partir de las 21. El encuentro entre el Bohemio y el Santo cerrará la cartelera correspondiente a la segunda fecha del certamen.

Así se jugará la tercera fecha de la Primera Nacional

Zona A

Sábado

17: Los Andes – Defensores de Belgrano

17: San Miguel – Chaco For Ever

20: Colón - Ferro

Domingo

17: All Boys – Ciudad Bolivar

17: Godoy Cruz – Deportivo Madryn

17. Deportivo Morón – Central Norte

17: San Telmo – Acassuso

18: Racing (Córdoba) - Mitre

20: Estudiantes (Buenos Aires) – Almirante Brown

Zona B

Viernes

22: Gimnasia y Tiro – Almagro

Sábado

18: Agropecuario – Nueva Chicago

Domingo

17: Gimnasia Jujuy – Quilmes

17: Midland – Colegiales

17: Güemes – Chacarita

18: Atlético Rafaela – Temperley

19: San Martín (Tucumán) – Deportivo Maipú

19: Tristán Suárez – San Martín (San Juan)

Lunes

21: Atlanta - Patronato

Patronato Atlanta Primera Nacional
Noticias relacionadas
Patronato juega ante Gimnasia y Tiro de Salta en el Grella.

Patronato cayó ante Gimnasia y Tiro en el Grella

Patronato se verá con su gente.

Patronato regresa al templo sagrado

¿como se prepara gimnasia y tiro para visitar a patronato?

¿Cómo se prepara Gimnasia y Tiro para visitar a Patronato?

Rubén Forestello, DT de Patronato

La duda que deberá despejar Rubén Forestello en Patronato

Ver comentarios

Lo último

Paraná: el agua le llegó a la cintura y huyó con su hija en brazos

Paraná: el agua le llegó a la cintura y huyó con su hija en brazos

Mirtha Legrand cumple 99 años: cómo mantiene su lucidez

Mirtha Legrand cumple 99 años: cómo mantiene su lucidez

SUBE: Inicia la renovación de los beneficios del boleto estudiantil

SUBE: Inicia la renovación de los beneficios del boleto estudiantil

Ultimo Momento
Paraná: el agua le llegó a la cintura y huyó con su hija en brazos

Paraná: el agua le llegó a la cintura y huyó con su hija en brazos

Mirtha Legrand cumple 99 años: cómo mantiene su lucidez

Mirtha Legrand cumple 99 años: cómo mantiene su lucidez

SUBE: Inicia la renovación de los beneficios del boleto estudiantil

SUBE: Inicia la renovación de los beneficios del boleto estudiantil

Paraná: piden colaboración para dar con el paradero de un adolescente

Paraná: piden colaboración para dar con el paradero de un adolescente

Paraná: anulan selección de jurado popular y dictan prisión preventiva para uno de los acusados

Paraná: anulan selección de jurado popular y dictan prisión preventiva para uno de los acusados

Policiales
Paraná: anulan selección de jurado popular y dictan prisión preventiva para uno de los acusados

Paraná: anulan selección de jurado popular y dictan prisión preventiva para uno de los acusados

Daniel Tavi Celis fue trasladado a la cárcel de Paraná

Daniel "Tavi" Celis fue trasladado a la cárcel de Paraná

Narcotráfico: postergan para marzo el juicio a Leonardo Airaldi

Narcotráfico: postergan para marzo el juicio a Leonardo Airaldi

Santa Elena: dos policías de delitos rurales resultaron heridos de arma de fuego

Santa Elena: dos policías de delitos rurales resultaron heridos de arma de fuego

San Benito: un vehículo despistó y volcó en la banquina

San Benito: un vehículo despistó y volcó en la banquina

Ovación
Liga Nacional: Rowing y Echagüe conocen a sus próximos rivales

Liga Nacional: Rowing y Echagüe conocen a sus próximos rivales

La repudiable frase de Macri sobre Maradona

La repudiable frase de Macri sobre Maradona

Ley del ex: Manuel Lanzini amargó a River, que perdió ante Vélez de visitante

Ley del ex: Manuel Lanzini amargó a River, que perdió ante Vélez de visitante

Tucumán de Gimnasia sueña con pasar los cuartos

Tucumán de Gimnasia sueña con pasar los cuartos

San Benito Paraná es finalista de la Copa Entre Ríos Femenina

San Benito Paraná es finalista de la Copa Entre Ríos Femenina

La provincia
Paraná: el agua le llegó a la cintura y huyó con su hija en brazos

Paraná: el agua le llegó a la cintura y huyó con su hija en brazos

SUBE: Inicia la renovación de los beneficios del boleto estudiantil

SUBE: Inicia la renovación de los beneficios del boleto estudiantil

Paraná: piden colaboración para dar con el paradero de un adolescente

Paraná: piden colaboración para dar con el paradero de un adolescente

Lanzaron licitación para privatizar rutas nacionales, entre éstas la 12 y la 18

Lanzaron licitación para privatizar rutas nacionales, entre éstas la 12 y la 18

Santa Elena: historiadores descubren la advocación original del mítico Oratorio de Denis

Santa Elena: historiadores descubren la advocación original del mítico Oratorio de Denis

Dejanos tu comentario