¿Cuándo volverá a jugar Patronato por la Primera Nacional? Patronato visitará a Atlanta por la tercera fecha del certamen. El encuentro tiene día y horario confirmado. 23 de febrero 2026 · 12:35hs

Gentileza: Prensa San Martín de Tucumán

Borrón y cuenta nueva. Esa es la estrategia que realizó Patronato. Dejó en el pasado la inesperada derrota sufrida el pasado sábado como local ante Gimnasia y Tiro de Salta en su estreno como local en la temporada 2026 del campeonato de la Primera Nacional, Zona B.

La atención del Rojinegro ahora está centralizada en el siguiente desafío. El elenco de barrio Villa Sarmiento volverá a transitar las rutas argentinas para asumir un nuevo desafío deportivo.

En esta ocasión los dirigidos por Ruben Forestello enfrentarán a Atlanta en el barrio porteño de Villa Crespo. Este juego fue programado para el lunes 2 de marzo a partir de las 21. El encuentro entre el Bohemio y el Santo cerrará la cartelera correspondiente a la segunda fecha del certamen. Así se jugará la tercera fecha de la Primera Nacional Zona A Sábado 17: Los Andes – Defensores de Belgrano 17: San Miguel – Chaco For Ever 20: Colón - Ferro Domingo 17: All Boys – Ciudad Bolivar 17: Godoy Cruz – Deportivo Madryn 17. Deportivo Morón – Central Norte 17: San Telmo – Acassuso 18: Racing (Córdoba) - Mitre 20: Estudiantes (Buenos Aires) – Almirante Brown Zona B Viernes 22: Gimnasia y Tiro – Almagro Sábado 18: Agropecuario – Nueva Chicago Domingo 17: Gimnasia Jujuy – Quilmes 17: Midland – Colegiales 17: Güemes – Chacarita 18: Atlético Rafaela – Temperley 19: San Martín (Tucumán) – Deportivo Maipú 19: Tristán Suárez – San Martín (San Juan) Lunes 21: Atlanta - Patronato