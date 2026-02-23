Autovía 14: volcó una camioneta que remolcaba un tráiler

Una camioneta que remolcaba un tráiler volcó en el Km 321 de la Autovía 14, hecho que ocurrió pasadas las 13 de este lunes cerca de Chajarí.

El accidente ocurrió en el kilómetro 321 de la Autovía 14.

Una camioneta que remolcaba un tráiler volcó en el Km 321 de la Autovía 14 , hecho que ocurrió pasadas las 13 de este lunes cerca de Chajarí. Los ocupantes del vehículos sufrieron lesiones de carácter leve y fueron atendidos en el Hospital Santa Rosa.

En dicho lugar persona policial constata el vuelco de una camioneta Toyota, Hilux, color gris, conducido por un hombre de 53 años, domiciliado en la localidad de Berazategui, provincia de Buenos Aires, quien viajaba acompañado por su esposa, una mujer de 46 años, su hijo de 15 años, su cuñada y un hijo de esta un joven de 16 años, estas dos últimas personas domiciliadas en Rafael Calzada, Buenos Aires.

Esta familia viajaba desde El Dorado (Misiones) con destino a Buenos Aires, y por razones que se tratan de establecer el conductor pierde el control de la camioneta, ya que transportaba un tráiler, cargado con otro vehículo arriba, (Fiat, Siena), indicó Tal Cual Chajarí.

Recibidos en el Hospital Santa Rosa el médico policial informa que solamente habían sufrido lesiones de carácter leves.