Uno Entre Rios | Policiales | Autovía 14

Autovía 14: volcó una camioneta que remolcaba un tráiler

Una camioneta que remolcaba un tráiler volcó en el Km 321 de la Autovía 14, hecho que ocurrió pasadas las 13 de este lunes cerca de Chajarí.

23 de febrero 2026 · 18:49hs
El accidente ocurrió en el kilómetro 321 de la Autovía 14.

Tal Cual Chajarí

El accidente ocurrió en el kilómetro 321 de la Autovía 14.

Una camioneta que remolcaba un tráiler volcó en el Km 321 de la Autovía 14, hecho que ocurrió pasadas las 13 de este lunes cerca de Chajarí. Los ocupantes del vehículos sufrieron lesiones de carácter leve y fueron atendidos en el Hospital Santa Rosa.

En dicho lugar persona policial constata el vuelco de una camioneta Toyota, Hilux, color gris, conducido por un hombre de 53 años, domiciliado en la localidad de Berazategui, provincia de Buenos Aires, quien viajaba acompañado por su esposa, una mujer de 46 años, su hijo de 15 años, su cuñada y un hijo de esta un joven de 16 años, estas dos últimas personas domiciliadas en Rafael Calzada, Buenos Aires.

El Jurado popular debía juzgar Roberto Carlos Goró y a su hijo Víctor Ezequiel Goró por el homicidio de Omar Mayer ﻿

Paraná: anulan selección de jurado popular y dictan prisión preventiva para uno de los acusados

Daniel Tavi Celis fue procesado por dirigir una red de narcotráfico en Paraná. 

Daniel "Tavi" Celis fue trasladado a la cárcel de Paraná

Esta familia viajaba desde El Dorado (Misiones) con destino a Buenos Aires, y por razones que se tratan de establecer el conductor pierde el control de la camioneta, ya que transportaba un tráiler, cargado con otro vehículo arriba, (Fiat, Siena), indicó Tal Cual Chajarí.

Recibidos en el Hospital Santa Rosa el médico policial informa que solamente habían sufrido lesiones de carácter leves.

Autovía 14 Chajarí Hospital Santa Rosa
Noticias relacionadas
Leonardo Airaldi, preso por narcotráfico, fue acusado de contratar a sicario para matar al juez Leandro Ríos, al fiscal Candioti y al ministro Néstor Roncaglia

Narcotráfico: postergan para marzo el juicio a Leonardo Airaldi

Dos efectivos de delitos rurales fueron heridos en Santa Elena.

Santa Elena: dos policías de delitos rurales resultaron heridos de arma de fuego

san benito: un vehiculo despisto y volco en la banquina

San Benito: un vehículo despistó y volcó en la banquina

hallaron sin vida a la joven que desaparecio tras ser arrastrada por una correntada cerca de los charruas

Hallaron sin vida a la joven que desapareció tras ser arrastrada por una correntada cerca de Los Charrúas

Ver comentarios

Lo último

En Paraná se disputó la primera fecha del Campeonato Entrerriano

En Paraná se disputó la primera fecha del Campeonato Entrerriano

Agmer rechazó la propuesta salarial del Gobierno provincial

Agmer rechazó la propuesta salarial del Gobierno provincial

Omar Martínez: el presente soñado como jefe de equipo y la puerta abierta a un regreso

Omar Martínez: el presente soñado como jefe de equipo y la puerta abierta a un regreso

Ultimo Momento
En Paraná se disputó la primera fecha del Campeonato Entrerriano

En Paraná se disputó la primera fecha del Campeonato Entrerriano

Agmer rechazó la propuesta salarial del Gobierno provincial

Agmer rechazó la propuesta salarial del Gobierno provincial

Omar Martínez: el presente soñado como jefe de equipo y la puerta abierta a un regreso

Omar Martínez: el presente soñado como jefe de equipo y la puerta abierta a un regreso

En Cerrito pasó el Circuito Argentino de Vóley Playa

En Cerrito pasó el Circuito Argentino de Vóley Playa

Autovía 14: volcó una camioneta que remolcaba un tráiler

Autovía 14: volcó una camioneta que remolcaba un tráiler

Policiales
Autovía 14: volcó una camioneta que remolcaba un tráiler

Autovía 14: volcó una camioneta que remolcaba un tráiler

Paraná: anulan selección de jurado popular y dictan prisión preventiva para uno de los acusados

Paraná: anulan selección de jurado popular y dictan prisión preventiva para uno de los acusados

Daniel Tavi Celis fue trasladado a la cárcel de Paraná

Daniel "Tavi" Celis fue trasladado a la cárcel de Paraná

Narcotráfico: postergan para marzo el juicio a Leonardo Airaldi

Narcotráfico: postergan para marzo el juicio a Leonardo Airaldi

Santa Elena: dos policías de delitos rurales resultaron heridos de arma de fuego

Santa Elena: dos policías de delitos rurales resultaron heridos de arma de fuego

Ovación
Se suspende una fecha del fútbol argentino por las acusaciones a la AFA

Se suspende una fecha del fútbol argentino por las acusaciones a la AFA

Omar Martínez: el presente soñado como jefe de equipo y la puerta abierta a un regreso

Omar Martínez: el presente soñado como jefe de equipo y la puerta abierta a un regreso

En Paraná se disputó la primera fecha del Campeonato Entrerriano

En Paraná se disputó la primera fecha del Campeonato Entrerriano

En Cerrito pasó el Circuito Argentino de Vóley Playa

En Cerrito pasó el Circuito Argentino de Vóley Playa

Liga Nacional: Rowing y Echagüe conocen a sus próximos rivales

Liga Nacional: Rowing y Echagüe conocen a sus próximos rivales

La provincia
Agmer rechazó la propuesta salarial del Gobierno provincial

Agmer rechazó la propuesta salarial del Gobierno provincial

Entre Ríos: recuperan vehículos del delito para fortalecer el patrullaje

Entre Ríos: recuperan vehículos del delito para fortalecer el patrullaje

Receta electrónica: un paso más para su implementación

Receta electrónica: un paso más para su implementación

Paraná: el agua le llegó a la cintura y huyó con su hija en brazos

Paraná: el agua le llegó a la cintura y huyó con su hija en brazos

SUBE: Inicia la renovación de los beneficios del boleto estudiantil

SUBE: Inicia la renovación de los beneficios del boleto estudiantil

Dejanos tu comentario