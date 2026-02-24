Bareiro, con un doblete en su debut, le dio la victoria a Boca en Salta

En el Estadio Padre Ernesto Marteareana de Salta, Boca derrotó 2 a 0 ante Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy. En su debut, Bareiro metió un doblete.

Boca abrió su camino en la Copa Argentina 2026 en el Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta ante Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy en el marco de los 16avos de final del certamen más federal del país. Tras los 90 reglamentarios, derrotó 2 a 0 al Lobo con doblete de Adam Bareiro en su debut oficial con la camiseta Xeneize.

Desde el arranque, el equipo de Claudio Úbeda intentó asumir el protagonismo. A los 3 minutos tuvo la primera ocasión clara: Bareiro quedó mano a mano con Nicolás Dormisch y buscó definir por arriba del arquero. El guardameta alcanzó a desviar y, en el rebote, el propio delantero no logró empujarla a la red.

Sin embargo, el de Chivilcoy dejó en claro que no sería un rival pasivo. A los 13 minutos, Franco Cáseres se fabricó el espacio en el último tercio y sacó un remate potente que se fue desviado, en el primer aviso serio del conjunto dirigido por Alberto Salvaggio.

El partido comenzó a tornarse físico. A los 18, el propio Cáseres vio la primera amarilla tras una dura infracción sobre Marcelo Weigandt en la mitad de la cancha. El lateral de Boca quedó tendido con gestos de dolor, aunque pudo continuar tras la atención médica.

Con el correr de los minutos, Gimnasia logró incomodar a Boca. Lo llevó a disputar pelotas divididas, a chocar más de lo deseado y a jugar lejos del arco rival. El conjunto del interior empujó el encuentro hacia el terreno que más le convenía y le quitó fluidez al circuito ofensivo xeneize.

Boca ganó en Salta

Boca gimnasia y esgrima de chivilcoy 1 Boca derrota a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy con gol del debutante Bareiro

A los 32, Marcos Salvaggio fue amonestado por una infracción desde atrás sobre Marco Pellegrino. Y apenas un minuto después llegó la gran polémica de la noche: Lucas Janson partió habilitado en una acción que terminó con una falta de Dormisch dentro del área, pero el juez cobró un fuera de juego inexistente a instancias del asistente y anuló todo. Boca reclamó penal, aunque la decisión ya estaba tomada.

El equipo azul y oro sintió el impacto, pero siguió insistiendo. A los 38 minutos estuvo a centímetros de romper el cero: Pellegrino se desprendió en un córner y conectó un cabezazo potente que reventó el travesaño.

El gol era cuestión de tiempo y llegó a los 40. Lucas Janson desbordó y lanzó un centro preciso al corazón del área. Adam Bareiro, bien ubicado, definió para el 1-0 y desató el festejo en Salta. Boca encontró la ventaja en el tramo final de una primera etapa compleja, en la que debió trabajar más de lo esperado para imponerse ante un rival ordenado y combativo.

Segundo tiempo

El complemento comenzó con una variante ofensiva en Boca Juniors: Miguel Merentiel ingresó por Ángel Romero con la intención de darle mayor profundidad al ataque. Con la ventaja mínima en el marcador, el equipo de Claudio Úbeda salió decidido a ampliar la diferencia frente a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy.

A los pocos segundos, Williams Alarcón estuvo cerca del segundo. El volante picó al vacío tras un pelotazo largo de Nicolás Figal, pero cuando se disponía a definir fue anticipado por Nicolás Dormisch, atento para achicar y evitar la caída de su arco.

Boca mantuvo la iniciativa y empezó a inclinar la cancha. A los 53 minutos, Marco Pellegrino se animó desde larga distancia y probó con un remate que no encontró destino de red. Era un aviso de lo que vendría.

El segundo golpe llegó a los 57. Marco Pellegrino envió un centro preciso que encontró a Adam Bareiro en el área. El delantero conectó con decisión y marcó el 2-0, su segundo tanto de la noche en su presentación con la camiseta azul y oro. El Xeneize empezaba a justificar la diferencia en el resultado.

Con el trámite más favorable, el conjunto de la Ribera manejó los tiempos. A los 64 minutos, Milton Delgado estuvo a punto de convertir la victoria en goleada con un remate que exigió una atajada a puro reflejo de Dormisch. El arquero volvió a sostener a su equipo en un momento clave.

Merentiel tuvo su oportunidad a los 78, pero el gol volvió a negársele. El delantero no logra marcar en lo que va de 2026 y esta vez se encontró con una buena respuesta del arquero rival, que evitó el 3-0.

En el tramo final, Boca siguió generando. A los 86 minutos, Mario Dauria fue amonestado por una infracción sobre Zufiaurre. Y a los 87, Braida sacó un zurdazo potente desde afuera del área que se estrelló contra el palo derecho.

Sin sobresaltos defensivos en el cierre, Boca controló el desarrollo y selló un triunfo sólido por 2-0, apoyado en la eficacia de Bareiro y en un segundo tiempo donde logró imponer su jerarquía para avanzar en la competencia.

Formación de Boca ante Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy

Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Williams Alarcón; Ángel Romero, Adam Bareiro y Lucas Janson. DT: Claudio Úbeda.

Formación de Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy ante Boca

Nicolas Dormisch; Alexis Zárate, Franco Flores, Valentín Robatto y Martín Gallo; Ramiro Medina, Gonzalo Martínez, Ezequiel Bassi, Patricio Ferreira Franco Cáseres y Marcos Salvaggio. DT: Alberto Salvaggio.