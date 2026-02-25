Uno Entre Rios | Ovación | Liga Femenina

Liga Femenina: Rocamora inicia su gira por Buenos Aires

El Rojo enfrentará este miércoles a Deportivo Berazategui por la Liga Femenina, Conferencia Sur. El jueves visitará a Unión Florida.

25 de febrero 2026 · 11:44hs
Prensa Tomás de Rocamora

Tomás de Rocamora iniciará este miércoles su gira por Buenos Aires, donde encarará dos encuentros en el marco de la Liga Femenina de Básquet, Conferencia Sur. El primer juego lo disputará este miércoles cuando enfrente a partir de las 20.30 a Deportivo Berazategui en el Complejo Municipal Ducilo.

Tras el primer juego la delegación se trasladará hasta el Hotel Puerta de Hierro para hospedarse a la espera del encuentro que disputarán las dirigidas por Sabrina Scévola este jueves desde las 21.30 ante Unión Florida. Este juego se llevará adelante en el estadio Ciudad de Vicente López del Club Atlético Platense.

Gabriel Díaz seguirá vinculado con Patronato hasta fines de 2028

Patronato blindó a Gabriel Díaz hasta fines de 2028

En Rowing saben que no son los candidatos, pero apuestan a dar la sorpresa. El primer partido será el sábado, a las 21, en el Parque Berduc.

"Rowing es un equipo que le da pelea a todos"

Los dos elencos bonaerense se ubican en la parte alta de las posiciones. Berazategui registra un récord de 7 victorias y 3 derrotas. Unión Florida, por su parte, celebró 6 triunfos en 11 presentaciones.

Rocamora (1-9) por ahora está cerrando las posiciones y en franca pelea con Lanús (2-10) para no quedar en ese lugar y poder llegar a la instancia de play offs. A las Rojas les restarán otros cuatro encuentros en el mes de marzo, dos como local y los restantes dos en condición de visitante.

La delegación de Rocamora

El cuerpo técnico designó un plantel de 14 jugadoras para esta gira: Natalia Battioni, Santina Cherot Magri, Guadalupe Chiapella, Melanie Delsart Izaguirre, Manuela González, Malena López, Florencia Losada, Renata Pidone, Paula Santini, Morena Sarjanovich, Nerea Schmidt, Martina Schunk, Taina Armocida y Maite Cuenos Elizalde.

