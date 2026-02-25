Uno Entre Rios | El País | Dólar oficial

El dólar oficial mostró otra suba: cuál fue su cotización este miércoles

El dólar oficial volvió a subir este miércoles y marcó su segunda suba al hilo luego de una racha mayormente bajista. Cerró a $1.399 para la venta.

25 de febrero 2026 · 17:42hs
El dólar oficial volvió a mostrar una suba en la jornada de este miércoles. 

El dólar oficial volvió a mostrar una suba en la jornada de este miércoles. 

El dólar oficial volvió a subir este miércoles y marcó su segunda suba al hilo luego de una racha mayormente bajista. Así, el tipo de cambio mayorista marcó su mayor alza diaria desde noviembre del 2025.

El comportamiento del dólar oficial

El tipo de cambio mayorista cerró este miércoles a $1.399 para la venta, lo que implicó que el martes avanzó $10, mientras que el miércoles subió otros $18,5.

En el segmento minorista, el promedio de las entidades financieras alcanzó los $1.407,256, mientras que en el Banco Nación la cotización se ubicó en los $1415.

Por otra parte, en los dólares financieros, el MEP avanza 0,3% a $1409,87 y el contado con liquidación (CCL) sube 0,5% a $1451,89.

Dos rebotes tras semanas de baja

El descenso, la mayor parte del verano, respondió a un conjunto de factores: una liquidación sostenida del agro, el ingreso de divisas por emisiones de deuda corporativa y provincial, y tasas de interés en pesos todavía positivas que impulsaron estrategias de carry trade.

Este martes, operadores señalaron que la ausencia de instrumentos a tasa fija en la última licitación llevó al mercado a anticipar una eventual liberación de pesos, lo que moderó las tasas a un día hasta la zona del 26%, unos 10 puntos por debajo del cierre previo.

