¿Cómo quedó ubicado Patronato en las posiciones de la Primera Nacional?

Finalizada la segunda fecha del certamen, Patronato no logró acceder a los puestos de acceso al reducido que otorgará el segundo ascenso.

23 de febrero 2026 · 09:58hs
La segunda fecha del campeonato de la Primera Nacional marcó el estreno como local de Patronato en la temporada 2026. La presentación del Rojinegro en el estadio Grella no fue la deseada. El elenco de barrio Villa Sarmiento fue sorprendido por Gimnasia y Tiro de Salta, que se impuso por 2 a 1.

Con esa derrota, los dirigidos por Rubén Forestello no lograron darle un valor agregado a la unidad rescatada en su visita a San Martín de Tucumán tras igualar 0 a 0. Además se ubica fuera de los puestos de acceso que otorgará el segundo ascenso a la Liga Profesional de Fútbol 2026.

¿Cuándo volverá a jugar Patronato por la Primera Nacional?

Rubén Forestello: "Tenemos mucho por trabajar"

El Albo, por su parte, lidera la Zona B en soledad con puntaje ideal. El elenco del norte del país es el único equipo del sector con puntaje ideal.

Posiciones de la Primera Nacional

Zona A

Acassuso 6

Ferro 4

Almirante Brown 4

Colón 4

San Miguel 4

All Boys 3

Racing 3

Mitre 3

Defensores de Belgrano 2

Godoy Cruz 2

Ciudad Bolivar 2

Deportivo Morón 2

Los Andes 2

Deportivo Madryn 1

Central Norte 1

Chaco For Ever 1

San Telmo 1

Estudiantes 0

Zona B

Gimnasia y Tiro 6

Chacarita 4

San Martín (San Juan) 4

Nueva Chicago 4

San Martín (Tucumán) 4

Temperley 4

Deportivo Maipú 3

Agropecuario 3

Colegiales 3

Atlanta 3

Gimnasia (Jujuy) 3

Tristán Suárez 2

Atlético Rafaela 1

Midland 1

Patronato 1

Almagro 1

Quilmes 1

Güemes 0

Perdió Atlanta, próximo rival de Patronato

En uno de los juegos que marcó el cierre de la segunda fecha de la Primera Nacional, Zona B, Colegiales derrotó 1 a 0 como local a Atlanta. Franco Hanashiro, a los 60 minutos, anotó el gol del Tricolor.

El Bohemio recibirá a Patronato en el siguiente capítulo. El juego entre el elenco del barrio porteño de Villa Crespo y el Rojinegro se disputará el lunes 2 de marzo a partir de las 21.

Resultados segunda Fecha

Zona A

Sábado

Acassuso 3 – Racing (Córdoba) 0

Deportivo Madryn 1 – Deportivo Morón 1

Ferro 1 – San Miguel 1

Chaco For Ever 2 – San Telmo 2

Domingo

Defensores de Belgrano 1 – Godoy Cruz 1

Almirante Brown 2 – All Boys 1

Central Norte (Salta) 0 – Colón 0

Ciudad Bolivar 1 – Los Andes 1

Mitre (Santiago del Estero) 1 – Estudiantes (Buenos Aires) 0

Zona B

Sábado

Nueva Chicago 0 – Tristán Suárez 0

Almagro 0 – San Martín (Tucumán) 1

San Martín (San Juan) 2 – Güemes (Santiago del Estero) 1

Deportivo Maipú 2 – Atlético Rafaela 1

Patronato 1 – Gimnasia y Tiro (Salta) 2

Quilmes 0 – Midland 0

Domingo

Chacarita 3 – Gimnasia (Jujuy) 1

Temperley 1 – Agropecuario 0

Colegiales 1 – Atlanta 0

