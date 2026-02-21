Patronato cayó ante Gimnasia y Tiro en el Grella

Por la segunda fecha de la Primera Nacional, Patronato perdió 2 a 1 ante Gimnasia y Tiro en el Presbítero Bartolomé Grella. Se juega el segundo tiempo.

La ilusión de ver ganar en su primer partido como local quedó trunca. Por la segunda fecha de la Primera Nacional, Patronato perdió 2 a 1 con Gimnasia y Tiro de Salta en el estadio Presbítero Bartolomé Grella de barrio Villa Sarmiento.

Los primeros minutos Patronato salió con la postura de querer ser protagonista ante su gente. El equipo Rojinegro se adueño del balón y, poco a poco, fue arrinconando a su adversario. Por su parte, el Albo salteño se replegaba cerca de su área, tratando de ser ordenado y no complicándose cuando debía despejar el balón.

La jugada más clara en el comienzo la tuvo el Negro, a los 21 minutos, cuando un rebote le quedó afuera del área a Juan Barinaga, quien pinchó la pelota hacia la derecha, para la entrada de Facundo Heredia. Éste bajó el balón hacia la izquierda, donde entraba Valentín Pereyra, que, llegando exigido, estrelló el balón contra el poste.

Sin embargo, fue un espejismo. El cuadro visitante se mostraba tranquilo en el rectángulo de juego y, cuando tuvo su primera aproximación, fue contundente y abrió el marcador. Tras una jugada bien hilvanada por izquierda, un centro encontró la cabeza de Lautaro Gordillo, que estaba sin marca, para el festejo salteño cuando iban 30 minutos.

El dueño sintió el cachetazo y las imprecisiones se adueñaron del equipo en que lo restó de la primera mitad. Pese a esto, estuvo cerca del empate gracias aun tiro libre de Barinaga que pasó al lado del palo.

Con eso se diluyó un primer tiempo en el que el equipo dirigido por Rubén Darío Forestello fue de más a menos.

Tras la reanudación de las acciones, Gimnasia y Tiro tuvo una inmejorable chance para ampliar la ventaja cuando, a los dos minutos, a Gordillo le quedó un rebote en la puerta del área y disparó, pero Fernando Moreyra salvó sobre la línea.

En el segundo tiempo la idea de los visitantes fue más que clara: agrupó gente atrás, cedió el balón y apostó a aprovechar los espacios para intentar salir rápidamente de contragolpe cuando se adueñaba del esférico.

El Negro, por su parte, carecía de profundidad para generarle peligro a la valla del conjunto del norte argentino.

Con el correr de los minutos el partido fue cayendo en un pozo de chatura y mediocridad. Patronato no encontraba los caminos que lo llevaran al empate, mientras que Gimnasia y Tiro se sentía cómodo, sabiendo que ya había hecho lo que necesitaba y ahora la responsabilidad recaía en el dueño de casa.

Esto se percibía en las tribunas, que poco a poco fue haciendo sentir su fastidio.

Patronato lo empató pero se durmió

Sin muchas ideas y con algunos nervios, Patronato llegó al empate tras un pelotazo frontal que, tras unos rebotes, le quedó a Franco Soldano para marcar su primer gol con la casaca Rojinegra a los 30 minutos del complemento.

Sin embargo la alegría duró apenas dos minutos, porque el Santo durmió en un lateral, Juan Salas despejó corto y Alejo Miró quiso gambetear con el equipo saliendo. Los salteños recuperaron la pelota y Jonás Aguirre convirtió el segundo con un disparo rasante.

Fue un baldazo de agua helada para todo Patronato. Para los jugadores, el cuerpo técnico y la gente, que no podían creer cómo nuevamente se veían abajo en el marcador.

Los minutos corrieron y, más allá de algún intento de aproximación, el arco defendido por Joaquín Papaleo sólo sufrió peligro con un cabezazo a las manos de Renzo Reynaga en tiempo cumplido.

Así se diluyó la última esperanza del Rojinegro de no verse derrotado en su primera presentación ante su gente, algo que no pudo evitar.