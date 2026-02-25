Uno Entre Rios | Escenario | Orquesta Sinfónica de Entre Ríos

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos ofrece un concierto gratuito este sábado en Paraná

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos se presentará este sábado a las 20 horas en La Vieja Usina bajo la dirección de Luis Gorelik

25 de febrero 2026 · 14:46hs
La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos se presentará este sábado a las 20 horas en La Vieja Usina 

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos se presentará este sábado a las 20 horas en La Vieja Usina 
Gabriel Zepeda Jara

Gabriel Zepeda Jara
Lilia Salsano

Lilia Salsano

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos ofrecerá un nuevo concierto este sábado 28 de febrero a las 20 en el Centro Cultural La Vieja Usina, ubicado en Gregoria Matorras 861, en Paraná.

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos presenta un repertorio de tradición europea y latinoamericana

La presentación cuenta con la organización de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y la entrada será libre y gratuita, por orden de llegada.

Periplo de un maestro alberdino, de Tavo Bolzán 

"Periplo de un maestro alberdino": un homenaje a la docencia rural y a la memoria familiar

querido evan hansen suma una nueva funcion de verano en parana

"Querido Evan Hansen" suma una nueva función de verano en Paraná

El concierto tendrá la dirección artística de Luis Gorelik y la participación de Gabriel Zepeda Jara como director invitado. Como solista se presentará la pianista santafesina Lilia Salsano.

Gabriel Zepeda Jara

El programa incluirá Tres Aires Chilenos de Enrique Soro, el Concierto para piano y orquesta de Edvard Grieg y la Sinfonía Clásica Op. 25 de Sergei Prokofiev, un recorrido por diferentes tradiciones y estéticas dentro del repertorio sinfónico.

Una solista con proyección internacional

Lilia Salsano se formó en Argentina con Elda Ricci de Vieri, Graciela Reca y Aldo Antognazzi, y completó su perfeccionamiento en el exterior. La crítica especializada destacó su virtuosismo en obras románticas y su sensibilidad en el repertorio de Carlos Guastavino.

Lilia Salsano

Fue la primera pianista argentina en grabar la obra completa para piano de Guastavino y de Virtú Maragno, con ediciones en Austria y Argentina. Actuó en festivales como el Martha Argerich de Buenos Aires, el Echoes Festival de Londres y el SONUS International Music Festival en Estados Unidos.

Como solista se presentó junto a la Filarmónica del Teatro Colón, la Orquesta Sinfónica Nacional y orquestas provinciales. Actualmente se desempeña como pianista titular de la Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe. Entre 2022 y 2025 desarrolló la “Guastavino GirArgentina” por 19 provincias y luego extendió el proyecto a Ecuador, Colombia, Costa Rica y Brasil. En octubre de 2025 concretó la Gira España, consolidando la difusión del repertorio latinoamericano en escenarios internacionales.

Un director invitado con foco en la comunidad

Gabriel Zepeda Jara es director titular de la Orquesta Sinfónica Municipal de Copiapó, en Chile. Bajo su conducción, la agrupación fortaleció sus temporadas estables y amplió proyectos de formación de audiencias en la Región de Atacama.

Licenciado en Artes Musicales y Director de Orquesta por la Universidad Nacional de las Artes, se formó con Luis Gorelik y Rodolfo Fischer, y realizó perfeccionamientos con Johannes Schlaefli, Nicolás Pasquet, Guy Braunstein y Miguel Romea. Su trabajo se distingue por el interés en el repertorio latinoamericano y por la construcción de experiencias significativas entre la orquesta y el público.

La cita será este sábado 28 de febrero a las 20 en La Vieja Usina, con acceso libre hasta completar la capacidad de la sala.

LEER MÁS: Nico de Tracy regresa a Santa Fe con "Purga", su nuevo unipersonal de stand up

Orquesta Sinfónica de Entre Ríos Paraná La Vieja Usina
Noticias relacionadas
Carnaval del País: los nombres detrás de las evaluaciones secretas

Carnaval del País: quiénes fueron los jurados de la décima noche

Nico de Tracy regresa a Santa Fe con Purga, su nuevo unipersonal de stand up

Nico de Tracy regresa a Santa Fe con "Purga", su nuevo unipersonal de stand up

La pregunta aparece inevitable: ¿la validación cultural hoy la dan las redes sociales?

¿Quién legitima la cultura: el público presencial o la reacción en redes sociales?

despues de mas de dos decadas, arbol regresa a parana

Después de más de dos décadas, Árbol regresa a Paraná

Ver comentarios

Lo último

Paritaria: el Gobierno de Entre Ríos volvió a convocar a los gremios docentes para el lunes

Paritaria: el Gobierno de Entre Ríos volvió a convocar a los gremios docentes para el lunes

Murió el exdelantero de Patronato Claudio El Yerbatero González

Murió el exdelantero de Patronato Claudio El Yerbatero González

Periplo de un maestro alberdino: un homenaje a la docencia rural y a la memoria familiar

"Periplo de un maestro alberdino": un homenaje a la docencia rural y a la memoria familiar

Ultimo Momento
Paritaria: el Gobierno de Entre Ríos volvió a convocar a los gremios docentes para el lunes

Paritaria: el Gobierno de Entre Ríos volvió a convocar a los gremios docentes para el lunes

Murió el exdelantero de Patronato Claudio El Yerbatero González

Murió el exdelantero de Patronato Claudio El Yerbatero González

Periplo de un maestro alberdino: un homenaje a la docencia rural y a la memoria familiar

"Periplo de un maestro alberdino": un homenaje a la docencia rural y a la memoria familiar

Querido Evan Hansen suma una nueva función de verano en Paraná

"Querido Evan Hansen" suma una nueva función de verano en Paraná

Vandalismo en el Cementerio de La Paz: rompieron placas

Vandalismo en el Cementerio de La Paz: rompieron placas

Policiales
Presunto plan para matar a juez, fiscal y ministro: La actitud de Celis fue valiente, dijo su abogado

Presunto plan para matar a juez, fiscal y ministro: "La actitud de Celis fue valiente", dijo su abogado

La Justicia Federal evalúa trasladar a Airaldi a un régimen de alto riesgo en Ezeiza

La Justicia Federal evalúa trasladar a Airaldi a un régimen de alto riesgo en Ezeiza

Dolor: el motociclista fallecido en la Ruta 23 era un conocido enfermero de Chajarí y Ubajay

Dolor: el motociclista fallecido en la Ruta 23 era un conocido enfermero de Chajarí y Ubajay

Ruta 23: un motociclista chocó un perro, sufrió heridas graves y murió

Ruta 23: un motociclista chocó un perro, sufrió heridas graves y murió

Autovía 14: volcó una camioneta que remolcaba un tráiler

Autovía 14: volcó una camioneta que remolcaba un tráiler

Ovación
Murió el exdelantero de Patronato Claudio El Yerbatero González

Murió el exdelantero de Patronato Claudio El Yerbatero González

Liga Femenina: Rocamora inicia su gira por Buenos Aires

Liga Femenina: Rocamora inicia su gira por Buenos Aires

Murió Juan Diego López, creador de la Maratón de Reyes de Concordia

Murió Juan Diego López, creador de la Maratón de Reyes de Concordia

Rowing es un equipo que le da pelea a todos

"Rowing es un equipo que le da pelea a todos"

Bareiro, con un doblete en su debut, le dio la victoria a Boca en Salta

Bareiro, con un doblete en su debut, le dio la victoria a Boca en Salta

La provincia
Paritaria: el Gobierno de Entre Ríos volvió a convocar a los gremios docentes para el lunes

Paritaria: el Gobierno de Entre Ríos volvió a convocar a los gremios docentes para el lunes

Vandalismo en el Cementerio de La Paz: rompieron placas

Vandalismo en el Cementerio de La Paz: rompieron placas

APS solicitó urgente audiencia de negociación salarial con el Municipio

APS solicitó urgente audiencia de negociación salarial con el Municipio

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos ofrece un concierto gratuito este sábado en Paraná

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos ofrece un concierto gratuito este sábado en Paraná

En marzo comenzará la campaña de vacunación antigripal 

En marzo comenzará la campaña de vacunación antigripal 

Dejanos tu comentario