La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos ofrece un concierto gratuito este sábado en Paraná

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos se presentará este sábado a las 20 horas en La Vieja Usina bajo la dirección de Luis Gorelik

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos se presentará este sábado a las 20 horas en La Vieja Usina

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos ofrecerá un nuevo concierto este sábado 28 de febrero a las 20 en el Centro Cultural La Vieja Usina, ubicado en Gregoria Matorras 861, en Paraná.

La presentación cuenta con la organización de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y la entrada será libre y gratuita, por orden de llegada.

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos presenta un repertorio de tradición europea y latinoamericana

"Periplo de un maestro alberdino": un homenaje a la docencia rural y a la memoria familiar

El concierto tendrá la dirección artística de Luis Gorelik y la participación de Gabriel Zepeda Jara como director invitado. Como solista se presentará la pianista santafesina Lilia Salsano.

Gabriel Zepeda Jara

El programa incluirá Tres Aires Chilenos de Enrique Soro, el Concierto para piano y orquesta de Edvard Grieg y la Sinfonía Clásica Op. 25 de Sergei Prokofiev, un recorrido por diferentes tradiciones y estéticas dentro del repertorio sinfónico.

Una solista con proyección internacional

Lilia Salsano se formó en Argentina con Elda Ricci de Vieri, Graciela Reca y Aldo Antognazzi, y completó su perfeccionamiento en el exterior. La crítica especializada destacó su virtuosismo en obras románticas y su sensibilidad en el repertorio de Carlos Guastavino.

Lilia Salsano

Fue la primera pianista argentina en grabar la obra completa para piano de Guastavino y de Virtú Maragno, con ediciones en Austria y Argentina. Actuó en festivales como el Martha Argerich de Buenos Aires, el Echoes Festival de Londres y el SONUS International Music Festival en Estados Unidos.

Como solista se presentó junto a la Filarmónica del Teatro Colón, la Orquesta Sinfónica Nacional y orquestas provinciales. Actualmente se desempeña como pianista titular de la Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe. Entre 2022 y 2025 desarrolló la “Guastavino GirArgentina” por 19 provincias y luego extendió el proyecto a Ecuador, Colombia, Costa Rica y Brasil. En octubre de 2025 concretó la Gira España, consolidando la difusión del repertorio latinoamericano en escenarios internacionales.

Un director invitado con foco en la comunidad

Gabriel Zepeda Jara es director titular de la Orquesta Sinfónica Municipal de Copiapó, en Chile. Bajo su conducción, la agrupación fortaleció sus temporadas estables y amplió proyectos de formación de audiencias en la Región de Atacama.

Licenciado en Artes Musicales y Director de Orquesta por la Universidad Nacional de las Artes, se formó con Luis Gorelik y Rodolfo Fischer, y realizó perfeccionamientos con Johannes Schlaefli, Nicolás Pasquet, Guy Braunstein y Miguel Romea. Su trabajo se distingue por el interés en el repertorio latinoamericano y por la construcción de experiencias significativas entre la orquesta y el público.

La cita será este sábado 28 de febrero a las 20 en La Vieja Usina, con acceso libre hasta completar la capacidad de la sala.