Uno Entre Rios | Rubén Forestello

Rubén Forestello: "Tenemos mucho por trabajar"

El DT de Patronato, Rubén Forestello, analizó la dura derrota que sufrió el Rojinegro como local ante Gimnasia y Tiro de Salta.

23 de febrero 2026 · 09:58hs
El estreno en el estadio Grella en la temporada 2026 de la Primera Nacional no fue el esperado para Patronato. La caída 2 a 1 ante Gimnasia y Tiro de Salta dejó un sabor amargo en barrio Villa Sarmiento y el entrenador del Santo, Rubén Forestello, no ocultó su preocupación luego de la derrota por la segunda fecha de la Primera Nacional.

“Estamos con la tristeza de haber perdido de local, hemos perdido la posibilidad de tener un buen arranque en casa. Seguramente tenemos muchas cosas por corregir”, sostuvo el DT en el inicio de su análisis, dejando en claro que el resultado golpeó anímicamente al plantel.

El técnico Rojinegro explicó que, en los momentos en que Patronato logró adueñarse del trámite, sufrió los golpes más duros: “Cuando tuvimos la posibilidad de tener el control del partido, nos golpearon. Las dos veces nos dolió. Hemos ido en búsqueda de poder empatar siempre de atrás, pero no lo hemos dejado claro. Tenemos mucho por trabajar”.

La apuesta del DT no dio réditos

Durante el segundo tiempo, Forestello modificó el esquema, una decisión que justificó, afirmando que: “Lo hice por urgencia y necesidad”.

El entrenador intentó darle mayor compañía a Franco Soldano en el área y generar más peso ofensivo. “Teníamos que buscar un poco más de profundidad y acompañar un poquito más a Franco en lo que tiene que ver con respecto al área. Lo intentamos de una manera primero. Arrancamos bien el segundo tiempo y después nos fuimos apagando. Volvimos a meter algunas alternativas para poder empatarlo, lo logramos, pero tuvimos un desacierto en un rechazo, nos desdoblaron por el costado y nos convirtieron. Nos fuimos apagando, si bien tuvimos la posibilidad de Rivero con una pelota que le pone Cortés a la cabeza, pero no estuvimos claros para definir en el partido”, explicó.

Pese al resultado adverso, el entrenador dejó un mensaje puertas adentro: “El resultado no le gusta a nadie y hay unas cosas que puertas adentro vamos a mejorar. Hay un buen grupo que trabaja con responsabilidad y los grandes que han llegado lo hacen de una forma profesional”.

“Prepararemos la cabecita para jugar contra Atlanta, que no es fácil, pero como todos los equipos de esta categoría son así. Esperemos hacer un gran partido el lunes allá”, cerró Forestello, refiriéndose a lo que viene.

