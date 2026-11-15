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L-Gante confirmó su apoyo a Wanda Nara: "Siempre de este lado"

El cantante fue consultado públicamente sobre el enfrentamiento entre su expareja y la actriz y tomó partido

15 de noviembre 2026 · 14:16hs
L-Gante confirmó su apoyo a Wanda Nara: Siempre de este lado

El conflicto entre Wanda Nara y Eugenia “la China” Suárez sumó un nuevo capítulo y esta vez tuvo como protagonista indirecto a L-Gante. El cantante fue consultado públicamente sobre el enfrentamiento entre su expareja y la actriz durante una presentación en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, de Huracán. Frente a miles de personas, el músico eligió responder con cautela, aunque dejó en claro de qué lado está: “Obvio, siempre de este lado”, expresó, en referencia a su vínculo con la empresaria.

L-Gante y su apoyo a Wanda Nara

La nueva polémica comenzó el viernes, cuando trascendió un video de la discusión que Wanda Nara y la China Suárez habrían protagonizado en la denominada Casa de los Sueños. El episodio se conoció después de que la hija mayor de la conductora denunciara a Mauro Icardi por presuntas lesiones leves. Aunque ese mismo día Nara brindó varias entrevistas y el tema parecía encaminarse hacia una tregua, la actriz volvió a encender la disputa el sábado con una publicación en sus historias de Instagram.

“‘No tenés dignidad’ me dice una ‘mujer’ que ofrece autos a cambio de que se casen con ella. Usen un poco la cabeza, un poquito”, escribió Suárez, en un mensaje que fue interpretado como una referencia a Wanda y a su relación con L-Gante. El cantante no permaneció ajeno a las declaraciones y también reaccionó a través de sus redes sociales, aunque fue durante su presentación en Huracán donde tuvo que responder directamente sobre el tema.

El encargado de preguntarle fue el influencer Martín Cirio, quien compartió escenario con el músico y aprovechó el momento para consultarlo sin rodeos: “Elián, ¿qué pensás de Eugenia Richardson y Wanda? ¿Viste todo lo que pasó entre la China y Wanda hoy, los mensajitos cruzados?”. L-Gante comenzó a responder con cierta reserva: “Sí, es un tema”, pero la reacción del público, que empezó a corear el nombre de Wanda Nara, lo llevó a profundizar su postura.

“Es un tema muy sensible, es un tema también que hay que tratarlo. Yo lo trato de esta manera, siempre de explicar, sin perder la elegancia”, sostuvo. Además, remarcó la importancia de mantener la calma frente a las diferencias, especialmente cuando hay chicos involucrados. “Para mí, yo lo daba elegante y para esa cosa está la elegancia y aplicar y dar el ejemplo de la mejor manera, más cuando hay niños en el medio, pero siempre de ese team, como ya sabés”, agregó. Con esas palabras, el cantante volvió a dejar en evidencia su cercanía con Wanda en medio de una disputa que continúa generando repercusiones en el mundo del espectáculo.

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L-Gante Wanda Nara Polémica
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