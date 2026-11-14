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Un hombre fue detenido por violencia de género en General Ramírez

Un hombre fue detenido este sábado en General Ramírez, departamento Diamante, tras protagonizar un hecho de violencia de género.

14 de noviembre 2026 · 19:24hs
Un hombre fue detenido por violencia de género en General Ramírez

Un hombre fue detenido este sábado en General Ramírez, departamento Diamante, tras protagonizar un hecho de violencia de género. El sujeto quedó alojado en la comisaría local.

Según se informó desde la policía, durante el desarrollo de un operativo policial de rutina, en la madrugada de hoy son alertados de un conflicto en un domicilio de calle Roque Saénz Peña.

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Inmediatamente los agentes policiales brindaron asistencia y protección a la mujer residente en el lugar, procediendo además a la aprehensión de un hombre por un incumplir con medidas judiciales dispuestas por el Juzgado de Garantía.

Informada la situación al Ministerio Público Fiscal ordenó la detención de esta persona de 39 años, vecino de la localidad, quien fue trasladado hacia la Alcaidía Policial en Diamante, continuándose con las actuaciones procesales correspondientes, luego de la oportuna intervención policial.

General Ramírez Violencia de género
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