Boca goleó a Banfield y se metió en la final de la Copa Argentina

Con goles de Santiago Ascacibar, Sebastián Villa y Leandro Lozano, Boca derrotó a Banfield en el Malvinas Argentinas de Mendoza y definirá el titulo ante Platense.

Boca Juniors consiguió una contundente victoria por 3-0 frente a Banfield y se clasificó a la final de la Copa Argentina. En el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, el equipo dirigido por el Vasco construyó su triunfo con un gol de Santiago Ascacibar sobre el cierre del primer tiempo y dos conquistas en el complemento, a través de Sebastián Villa y Leandro Lozano. Ahora irá por el título ante Platense.

El equipo dirigido por el Vasco tuvo dificultades para acomodarse durante los primeros minutos y Banfield aprovechó algunos espacios para acercarse al arco de Álvaro Montero. A los seis minutos llegó la primera situación clara: Tomás Adoryan ensayó una espectacular tijera que llevaba destino de ángulo, pero el arquero colombiano respondió con una gran atajada y evitó la apertura del marcador.

El Taladro continuó buscando y volvió a inquietar a los 11, cuando Adoryan ejecutó un tiro libre desde un costado y Santiago Daniele conectó de cabeza, aunque sin precisión. Boca recién pudo generar peligro a los 18 minutos, con una buena acción individual de Alan Velasco. El atacante recibió sobre la izquierda, enganchó hacia el medio y sacó un remate bajo que Diego Rodríguez logró desviar.

A partir de allí, el Xeneize comenzó a encontrar mejores conexiones ofensivas y a ganar terreno. Velasco volvió a ser protagonista a los 27 minutos, cuando encaró por el sector interno y probó con un derechazo que pasó muy cerca del palo. Cuatro minutos después, Montero volvió a lucirse ante un remate de Adoryan desde afuera del área que se desvió en el camino y casi lo sorprende por arriba.

Boca derrotó a Banfield y se metió en la final de la Copa Argentina

Boca y Banfield se enfrentan en el Malvinas Argentinas de Mendoza.

Banfield también tuvo una oportunidad importante a los 38 minutos. Lautaro Gómez recuperó la pelota y la jugada terminó con un remate de Federico Medina dentro del área, luego de una intervención defensiva incompleta de Boca. El equipo de la Ribera respondió con una llegada de Miguel Merentiel, que descargó para Milton Delgado, aunque el volante no pudo darle dirección a su disparo.

Cuando parecía que el primer tiempo se cerraba sin goles, apareció la conexión entre Leandro Paredes y Santiago Ascacibar. A los 46 minutos, el mediocampista recibió un pase pinchado del campeón del mundo, se filtró en el área y conectó de cabeza para ubicar la pelota contra un palo y establecer el 1-0.

De esta manera, Boca se fue al descanso en ventaja y con la ilusión de dar un paso decisivo hacia la final de la Copa Argentina. Banfield, que había tenido un buen comienzo y contó con algunas ocasiones para convertir, deberá salir a buscar la igualdad en el complemento para mantener sus chances de clasificación.

Segundo tiempo

El Xeneize salió decidido a liquidar la semifinal en el segundo tiempo y encontró rápidamente los espacios que necesitaba. Banfield intentó adelantarse en busca del empate, pero dejó lugares en el fondo que Boca aprovechó para lastimar de contraataque.

A los 11 minutos, el Taladro tuvo una aproximación con un cabezazo de Adrián Balboa, que encontró mal parado a Álvaro Montero y terminó contra el lateral de la red. Sin embargo, la respuesta del equipo de la Ribera fue contundente. A los 18, Sebastián Villa recibió sobre la izquierda, enganchó hacia su derecha y sacó un remate preciso que se metió contra el segundo palo para establecer el 2-0.

El golpe terminó de desarmar a Banfield, que no consiguió contener los ataques de su rival. Boca comenzó a manejar los tiempos y a encontrar espacios. A los 28 minutos llegó el tercero: Villa volvió a ser protagonista, esta vez con un centro que encontró a Leandro Lozano ingresando por el segundo palo. El defensor apareció sin marca y empujó la pelota para ampliar la diferencia.

La diferencia de tres goles reflejó la eficacia que tuvo Boca para resolver una semifinal que durante el primer tiempo había sido mucho más pareja. Banfield había conseguido incomodar en varios pasajes y hasta contó con situaciones para ponerse en ventaja, pero no logró aprovecharlas. El conjunto de la Ribera, en cambio, encontró respuestas en sus individualidades y golpeó en los momentos justos. La sociedad entre Paredes y Ascacibar abrió el camino, mientras que Villa aportó desequilibrio y Lozano terminó de sentenciar la historia.

Con la ventaja a su favor, el Xeneize también mostró capacidad para administrar el desarrollo y no permitió que el Taladro volviera a meterse en partido. La tranquilidad del resultado le dio margen al entrenador para cuidar algunas piezas y darle minutos a otros futbolistas, mientras los hinchas empezaban a celebrar una clasificación que lo deposita en una nueva definición nacional.

Con el resultado prácticamente definido, el entrenador comenzó a mover el banco. Tomás Belmonte y Leonel Flores ingresaron por Leandro Paredes y Sebastián Villa, quien se retiró tras una actuación determinante. Paredes también recibió una gran ovación de los hinchas.

Boca estuvo cerca de aumentar la diferencia. Belmonte probó desde media distancia a los 37 minutos y su remate pasó muy cerca del palo, mientras que Flores tuvo otra oportunidad a los 40, cuando ingresó al área y estrelló la pelota contra el travesaño. En el rebote, Ascacibar no pudo empujarla.

El pitazo final desató el festejo del conjunto azul y oro, que selló su clasificación a la definición con una actuación contundente. Platense será el último obstáculo en busca de la Copa Argentina, en una final que tendrá al Xeneize nuevamente ante la posibilidad de levantar un título.