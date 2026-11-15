Pampita y Martín Pepa se reconciliaron y se mostraron juntos en el Hipódromo de Palermo

A diez días de que trascendieran rumores de una nueva separación y una fuerte crisis de pareja, Carolina “Pampita” Ardohain y Martín Pepa sorprendieron al mostrarse juntos y muy acaramelados.

La modelo y el polista coincidieron este sábado 14 de noviembre en los festejos por el 150° aniversario del Hipódromo de Palermo y dejaron una imagen que alimentó las versiones de reconciliación. Cuando todo parecía indicar que la historia de amor había llegado a su fin, la pareja volvió a mostrarse en público.

La aparición de ambos no pasó inadvertida. En medio de una celebración que reunió a distintas figuras del ambiente social y deportivo, Pampita y Pepa compartieron el evento y se mostraron cercanos, con gestos de cariño que rápidamente despertaron comentarios. La postal sorprendió especialmente porque llegó pocos días después de que se conociera una supuesta ruptura y circularan versiones sobre diferencias que habrían complicado la relación.

La historia sentimental entre la conductora y el polista había comenzado a ocupar los titulares por sus encuentros, viajes y apariciones públicas. Aunque en distintas oportunidades mantuvieron un perfil reservado sobre su intimidad, sus idas y vueltas despertaron el interés del mundo del espectáculo. Esta nueva aparición conjunta volvió a ponerlos en el centro de la escena y abrió interrogantes sobre el presente de la relación.

Por el momento, ninguno de los dos realizó una declaración pública para confirmar formalmente la reconciliación. Sin embargo, la cercanía que mostraron durante los festejos del Hipódromo de Palermo fue suficiente para que sus seguidores interpretaran el encuentro como una señal de que decidieron darse otra oportunidad. Así, Pampita y Martín Pepa volvieron a compartir una salida pública y dejaron atrás, al menos por ahora, las versiones de una separación definitiva.