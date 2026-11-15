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Torneo Regional Amateur: en el duelo de Decanos, sólo uno avanzará a la Quinta Ronda

Juventud Unida y Atlético Paraná jugarán a las 20 en Gualeguaychú, en la revancha de la Cuarta Ronda del Torneo Regional Amateur.

15 de noviembre 2026 · 07:20hs
En el partido de ida

Prensa Atlético Paraná

En el partido de ida, empataron 0 a 0 en el estadio Pedro Mutio de la capital entrerriana.

Se define cuál será el equipo entrerriano que jugará la Quinta Ronda de la Región Litoral Sur del Torneo Regional Amateur 2026. Una vez más, el fútbol puso en el camino a Juventud Unida de Gualeguaychú y Atlético Paraná en una serie de eliminación directa.

Esta noche la Juve y el Gato volverán a enfrentarse a todo o nada, en el partido revancha de la Cuarta Ronda de la competencia organizada por el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El encuentro se disputará desde las 20, en el estadio De los Eucaliptus de la ciudad del sur entrerriano. El árbitro será Facundo Fogliati, mientras que como jueces asistentes actuarán Raúl Méndez y Leandro Fogliati, en tanto que el cuarto árbitro será Emilio Maldonado, todos pertenecientes de Alcorta.

En el partido de ida, disputado en el estadio Pedro Mutio de la capital provincial, no se sacaron ventajas e igualaron sin abrir el marcador, tras un choque cerrado en el que casi no hubo situaciones claras de gol.

Ahora se medirán nuevamente en Gualeguaychú, donde se definirá este cruce que tiene antecedentes sumamente favorables para Juventud Unida.

La otra serie del Torneo Regional Amateur

Por otra parte, en la otra serie de la Región Litoral Sur, hoy Ben Hur de Rafaeka recibirá a Colón de San Justo, también a las 20. El árbitro será Leandro Domínguez (de Oncativo); los asistentes Santiago Gudiño (de Pascanas) y Lucas González (de Corral de Bustos); y el cuarto árbitro Brian Rekers (de Córdoba). En la ida, el Conquistador sacó ventaja como local al imponerse por 2 a 0.

Los dos cuadros que finalicen vencedores esta jornada se enfrentarán en la Quinta Ronda, en la que definirán al ganador de la Región Litoral Sur. Independientemente de los equipos que clasifiquen, los partidos de ida serán en suelo santafesino y las revanchas en Entre Ríos.

Torneo Regional Amateur Juventud Unida Atlético Paraná Fútbol
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