San Salvador: un motociclista se fracturó las muñecas en un violento choque

Un joven sufrió fracturas desplazadas en ambas muñecas tras protagonizar un grave accidente entre una moto y una camioneta en San Salvador.

Un joven resultó con lesiones de carácter grave tras protagonizar un accidente de tránsito con una camioneta en la intersección de calles 3 de Febrero y Teniente Gutiérrez, en la ciudad de San Salvador.

Según informó a UNO la Jefatura Departamental, el siniestro ocurrió este sábado, alrededor de las 13:45 horas, cuando el Comando Radioeléctrico recibió un llamado telefónico alertando sobre una colisión en el mencionado sector.

De inmediato, dos móviles policiales se dirigieron al lugar, donde constataron que el accidente había involucrado a una camioneta Ford Ranger, de color gris, en la que se desplazaban dos personas mayores de edad, y una motocicleta Keller Crono Classic de 110 cc, de color rojo, conducida por un joven.

Motociclista sufrió graves fracturas

Como consecuencia del impacto, el motociclista sufrió lesiones de gravedad, diagnosticándosele fracturas desplazadas en ambas muñecas. El joven fue trasladado y recibió atención médica en el nosocomio local.

En el lugar tomó intervención la Unidad Fiscal de San Salvador, que dispuso la extracción de muestras de sangre a ambos conductores para su correspondiente análisis, además de las demás actuaciones de rigor para establecer las circunstancias del hecho.