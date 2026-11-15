Cuatro espacios históricos en Entre Ríos para descubrir la riqueza patrimonial

La arquitectura, las colecciones y las huellas de otras generaciones ofrecen un recorrido por los acontecimientos y las comunidades

La arquitectura, las colecciones y las huellas de otras generaciones ofrecen un recorrido por los acontecimientos y las comunidades

La arquitectura, las colecciones y las huellas de otras generaciones ofrecen un recorrido por los acontecimientos y las comunidades

La historia de Entre Ríos también se cuenta a través de sus edificios, objetos y colecciones. Está en los patios de una antigua residencia, en las aspas de un molino que recuerda el esfuerzo de los primeros colonos, en los detalles de una mansión de inspiración francesa y en los testimonios que reconstruyen el pasado de la provincia.

El patrimonio cultural reúne mucho más que monumentos: conserva las huellas de las comunidades, sus costumbres, sus formas de trabajar y de vivir. En abril de 2024, la Secretaría de Cultura provincial informó que alrededor de 600 áreas y edificios integraban el patrimonio entrerriano y que 36 contaban también con reconocimiento nacional. Entre esa riqueza, cuatro espacios de distintas localidades permiten acercarse a capítulos fundamentales de la identidad provincial.

Palacio San José

En el departamento Uruguay se levanta el Palacio San José, la residencia que Justo José de Urquiza construyó para su familia junto a Dolores Costa. Las obras comenzaron en 1848 y dieron forma a una de las expresiones arquitectónicas más importantes del siglo XIX argentino.

El edificio principal cuenta con 38 habitaciones distribuidas alrededor de dos patios, además de jardines, un lago artificial y una capilla. Su arquitectura de inspiración italianizante refleja el proyecto de una residencia que también fue escenario de la vida política nacional.

Entre sus paredes transcurrieron encuentros y acontecimientos decisivos de la historia argentina. Allí Urquiza desarrolló parte de su actividad pública y familiar y fue asesinado en abril de 1870. Actualmente, el Museo Nacional Justo José de Urquiza permite recorrer sus ambientes y conocer ese período a través de documentos, pinturas, mobiliario y objetos históricos.

Molino Forclaz

A pocos kilómetros de Colón y San José, en un entorno rural, el Museo Provincial Molino Forclaz conserva el legado de las familias inmigrantes que participaron del desarrollo de las primeras colonias agrícolas de Entre Ríos.

El conjunto reúne la antigua vivienda familiar, galpones y dos estructuras que cuentan parte de esa historia: un molino de viento y otro de malacate. Su construcción estuvo vinculada al emprendimiento de Juan Bautista Forclaz y a la necesidad de facilitar la molienda de granos en una época de grandes desafíos para los colonos.

Declarado Monumento Histórico Nacional en 1985 y patrimonio provincial en 2003, el lugar ofrece visitas guiadas teatralizadas. A través de personajes que recrean escenas de la vida familiar, el público puede acercarse a las costumbres y al trabajo de quienes hicieron de la actividad rural una parte fundamental de la historia regional.

Palacio Arruabarrena

En el centro de Concordia, frente a la plaza Urquiza, el Palacio Arruabarrena es una de las construcciones más reconocibles de la ciudad. Su edificación comenzó en 1916, por encargo de Juan Bautista Arruabarrena, y estuvo a cargo del arquitecto francés Gabriel Dulin.

Con una marcada influencia de la arquitectura francesa, el edificio se distingue por sus cuatro plantas, mansardas, balcones, ornamentaciones y una escalinata de mármol de Carrara. La residencia refleja una etapa de crecimiento económico y social de Concordia, vinculada a la actividad agrícola y ganadera.

Actualmente funciona allí el Museo Regional, que conserva muebles, fotografías, vestimentas, documentos y objetos cotidianos que reconstruyen la memoria de la ciudad. En 2021, el palacio fue declarado Monumento Histórico Nacional, un reconocimiento que destaca tanto su valor arquitectónico como su importancia histórica.

Museo Leguizamón

En Paraná, el Museo Histórico Provincial Martiniano Leguizamón reúne testimonios materiales que permiten reconstruir distintos períodos de la historia entrerriana. Ubicado en Buenos Aires 286, propone un recorrido que comienza con los pueblos originarios y avanza por la etapa colonial y los acontecimientos políticos que tuvieron a la provincia como protagonista.

Sus 16 salas reúnen piezas arqueológicas, documentos y objetos que permiten acercarse a las comunidades que habitaron el territorio y a los procesos que marcaron su desarrollo. Entre sus espacios se destaca el dedicado a la Confederación Argentina, con una maqueta de Paraná que representa el período en que la ciudad fue capital de la República.

El museo cumple así una tarea fundamental: conservar y transmitir la memoria provincial a través de colecciones que acercan el pasado a estudiantes, investigadores, vecinos y visitantes.

Estos cuatro espacios muestran que el patrimonio no es algo detenido en el tiempo. Los edificios, las colecciones y los objetos adquieren nuevos sentidos cada vez que alguien los visita y descubre las historias que guardan en cada rincón.