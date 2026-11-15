Uno Entre Rios | Escenario | Entre Ríos

Cuatro espacios históricos en Entre Ríos para descubrir la riqueza patrimonial

La arquitectura, las colecciones y las huellas de otras generaciones ofrecen un recorrido por los acontecimientos y las comunidades

Fernanda Rivero

Por Fernanda Rivero

15 de noviembre 2026 · 10:10hs
La arquitectura

La arquitectura, las colecciones y las huellas de otras generaciones ofrecen un recorrido por los acontecimientos y las comunidades
La arquitectura

La arquitectura, las colecciones y las huellas de otras generaciones ofrecen un recorrido por los acontecimientos y las comunidades

La historia de Entre Ríos también se cuenta a través de sus edificios, objetos y colecciones. Está en los patios de una antigua residencia, en las aspas de un molino que recuerda el esfuerzo de los primeros colonos, en los detalles de una mansión de inspiración francesa y en los testimonios que reconstruyen el pasado de la provincia.

Patrimonio de Entre Ríos

El patrimonio cultural reúne mucho más que monumentos: conserva las huellas de las comunidades, sus costumbres, sus formas de trabajar y de vivir. En abril de 2024, la Secretaría de Cultura provincial informó que alrededor de 600 áreas y edificios integraban el patrimonio entrerriano y que 36 contaban también con reconocimiento nacional. Entre esa riqueza, cuatro espacios de distintas localidades permiten acercarse a capítulos fundamentales de la identidad provincial.

Palacio San José

En el departamento Uruguay se levanta el Palacio San José, la residencia que Justo José de Urquiza construyó para su familia junto a Dolores Costa. Las obras comenzaron en 1848 y dieron forma a una de las expresiones arquitectónicas más importantes del siglo XIX argentino.

El edificio principal cuenta con 38 habitaciones distribuidas alrededor de dos patios, además de jardines, un lago artificial y una capilla. Su arquitectura de inspiración italianizante refleja el proyecto de una residencia que también fue escenario de la vida política nacional.

Entre sus paredes transcurrieron encuentros y acontecimientos decisivos de la historia argentina. Allí Urquiza desarrolló parte de su actividad pública y familiar y fue asesinado en abril de 1870. Actualmente, el Museo Nacional Justo José de Urquiza permite recorrer sus ambientes y conocer ese período a través de documentos, pinturas, mobiliario y objetos históricos.

Molino Forclaz

A pocos kilómetros de Colón y San José, en un entorno rural, el Museo Provincial Molino Forclaz conserva el legado de las familias inmigrantes que participaron del desarrollo de las primeras colonias agrícolas de Entre Ríos.

El conjunto reúne la antigua vivienda familiar, galpones y dos estructuras que cuentan parte de esa historia: un molino de viento y otro de malacate. Su construcción estuvo vinculada al emprendimiento de Juan Bautista Forclaz y a la necesidad de facilitar la molienda de granos en una época de grandes desafíos para los colonos.

Declarado Monumento Histórico Nacional en 1985 y patrimonio provincial en 2003, el lugar ofrece visitas guiadas teatralizadas. A través de personajes que recrean escenas de la vida familiar, el público puede acercarse a las costumbres y al trabajo de quienes hicieron de la actividad rural una parte fundamental de la historia regional.

Palacio Arruabarrena

En el centro de Concordia, frente a la plaza Urquiza, el Palacio Arruabarrena es una de las construcciones más reconocibles de la ciudad. Su edificación comenzó en 1916, por encargo de Juan Bautista Arruabarrena, y estuvo a cargo del arquitecto francés Gabriel Dulin.

Con una marcada influencia de la arquitectura francesa, el edificio se distingue por sus cuatro plantas, mansardas, balcones, ornamentaciones y una escalinata de mármol de Carrara. La residencia refleja una etapa de crecimiento económico y social de Concordia, vinculada a la actividad agrícola y ganadera.

Actualmente funciona allí el Museo Regional, que conserva muebles, fotografías, vestimentas, documentos y objetos cotidianos que reconstruyen la memoria de la ciudad. En 2021, el palacio fue declarado Monumento Histórico Nacional, un reconocimiento que destaca tanto su valor arquitectónico como su importancia histórica.

Museo Leguizamón

En Paraná, el Museo Histórico Provincial Martiniano Leguizamón reúne testimonios materiales que permiten reconstruir distintos períodos de la historia entrerriana. Ubicado en Buenos Aires 286, propone un recorrido que comienza con los pueblos originarios y avanza por la etapa colonial y los acontecimientos políticos que tuvieron a la provincia como protagonista.

Sus 16 salas reúnen piezas arqueológicas, documentos y objetos que permiten acercarse a las comunidades que habitaron el territorio y a los procesos que marcaron su desarrollo. Entre sus espacios se destaca el dedicado a la Confederación Argentina, con una maqueta de Paraná que representa el período en que la ciudad fue capital de la República.

El museo cumple así una tarea fundamental: conservar y transmitir la memoria provincial a través de colecciones que acercan el pasado a estudiantes, investigadores, vecinos y visitantes.

Estos cuatro espacios muestran que el patrimonio no es algo detenido en el tiempo. Los edificios, las colecciones y los objetos adquieren nuevos sentidos cada vez que alguien los visita y descubre las historias que guardan en cada rincón.

Acto. La inauguración será en el museo Martiniano Leguizamón.
Acto. La inauguración será en el museo Martiniano Leguizamón.

LEER MÁS: Carnaval con Todos vivió una noche de inclusión y festejo en Gualeguaychú

Entre Ríos Patrimonio arquitectura Palacio San José Molino Forclaz
Noticias relacionadas
Presentarán proyecto de ley que propone declarar Monumento Natural Provincial a la rana tractor para su conservación en Entre Ríos

Entre Ríos quiere declarar a la rana tractor Monumento Natural Provincial

Eran muchas las provincias interesadas en realizar los Juegos Evita para Adultos Mayores. Siempre vieron con buenos ojos que sea Entre Ríos, y esta gestión lo logró. Fue una alegría enorme, sintetizó el secretario de Deportes de la provincia, Sebastián Uranga.

Entre Ríos será sede de los Juegos Nacionales Evita de Adultos Mayores 2027

La Cámara de Diputados dio media sanción al Presupuesto 2027.

La Cámara de Diputados dio media sanción al Presupuesto 2027

Gustavo Hein destacó el acompañamiento del Estado a las fuerzas de seguridad.

Gustavo Hein destacó el acompañamiento del Estado a las fuerzas de seguridad

Ver comentarios

Lo último

La sanación deja una cicatriz: Cautiva, diez años después del caso de Nogoyá

"La sanación deja una cicatriz": Cautiva, diez años después del caso de Nogoyá

Citricultura: Estamos trabajando por debajo de los costos de producción

Citricultura: "Estamos trabajando por debajo de los costos de producción"

Ingresos: 68% de hogares argentinos no llega al 20

Ingresos: 68% de hogares argentinos no llega al 20

Ultimo Momento
La sanación deja una cicatriz: Cautiva, diez años después del caso de Nogoyá

"La sanación deja una cicatriz": Cautiva, diez años después del caso de Nogoyá

Citricultura: Estamos trabajando por debajo de los costos de producción

Citricultura: "Estamos trabajando por debajo de los costos de producción"

Ingresos: 68% de hogares argentinos no llega al 20

Ingresos: 68% de hogares argentinos no llega al 20

Concepción del Uruguay: secuestran drogas en un allanamiento

Concepción del Uruguay: secuestran drogas en un allanamiento

Liga Paranaense: se definen los finalistas de la Supercopa y la Copa de la Liga

Liga Paranaense: se definen los finalistas de la Supercopa y la Copa de la Liga

Policiales
Concepción del Uruguay: secuestran drogas en un allanamiento

Concepción del Uruguay: secuestran drogas en un allanamiento

Sobreseen a dos extranjeros tras pasar diez años sin ser juzgados por estafas

Sobreseen a dos extranjeros tras pasar diez años sin ser juzgados por estafas

San Salvador: un motociclista se fracturó las muñecas en un violento choque

San Salvador: un motociclista se fracturó las muñecas en un violento choque

Un hombre fue detenido por violencia de género en General Ramírez

Un hombre fue detenido por violencia de género en General Ramírez

Jugador de Patronato chocó a un motociclista y dio positivo en el test de alcoholemia

Jugador de Patronato chocó a un motociclista y dio positivo en el test de alcoholemia

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
La sanación deja una cicatriz: Cautiva, diez años después del caso de Nogoyá

"La sanación deja una cicatriz": Cautiva, diez años después del caso de Nogoyá

Paraná vivió una multitudinaria Marcha del Orgullo: una jornada de lucha, celebración y diversidad

Paraná vivió una multitudinaria Marcha del Orgullo: una jornada de lucha, celebración y diversidad

Cuatro espacios históricos en Entre Ríos para descubrir la riqueza patrimonial

Cuatro espacios históricos en Entre Ríos para descubrir la riqueza patrimonial

La fundación que busca brindar herramientas en sectores vulnerables

La fundación que busca brindar herramientas en sectores vulnerables

Vino sin alcohol: una tendencia que gana lugar en las mesas de la región

Vino sin alcohol: una tendencia que gana lugar en las mesas de la región

Dejanos tu comentario