Colombia y la inseguridad en la frontera con Venezuela

“Mano dura contra el terrorismo, mano dura contra el narcotráfico”, implicaría las medidas de parte del gobierno de Colombia en la frontera.

Un atentado con un coche bomba contra una estación de Policía de Los Patios, en el departamento colombiano de Norte de Santander en Colombia , dejó una persona muerta y 11 heridos, entre ellos dos policías. Eso generaría medidas a nivel nacional para detener el terrorismo y el narcotráfico.

El ataque ocurrió durante la noche del lunes y generó preocupación entre las autoridades por la presencia de grupos armados ilegales en una zona estratégica, cercana a la frontera con Venezuela. En diálogo con Radio La Red Paraná (88.7), el periodista y profesor colombiano Francisco Espinel explicó el complejo escenario que atraviesa esa región del país y vinculó el episodio con la disputa territorial que mantienen distintas organizaciones armadas.

El vehículo cargado con explosivos detonó alrededor de las 23.15 y provocó importantes daños en la estación policial, además de incendiar varias motocicletas pertenecientes a los uniformados. La explosión también generó pánico entre los vecinos del sector.

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“Norte de Santander es el departamento que está en frontera con Venezuela, en la principal frontera con Venezuela”, explicó Espinel. En ese sentido, señaló que Los Patios, por su cercanía con Cúcuta, tiene un importante movimiento de personas que ingresan desde el país vecino. El periodista aclaró que la situación no implica señalar a los venezolanos como responsables de hechos terroristas, pero sostuvo que en la zona existen células vinculadas a organizaciones criminales y grupos armados. Sin embargo, mencionó la presencia de estructuras como el Tren de Aragua y otros grupos al margen de la ley.

A esto se suma la situación del Catatumbo, también ubicado en Norte de Santander, donde distintas organizaciones armadas mantienen disputas por el control territorial. Según Espinel, ese escenario convierte a la región en uno de los principales focos de preocupación para las autoridades colombianas.

La respuesta del gobierno

Tras el atentado, el presidente colombiano (Abelardo de la Espriella, quien asumió hace un mes) se trasladó a Cúcuta acompañado por sus ministros de Defensa y del Interior para encabezar un consejo de seguridad.

Espinel destacó que el encuentro estuvo marcado por la ausencia del alcalde de Cúcuta y del gobernador de Norte de Santander, situación que provocó el cuestionamiento del mandatario nacional.

“Aparte de la necesidad de estar todos articulados, no solamente el gobierno nacional sino el gobierno local y el gobierno departamental, curiosamente no se presentaron estos mandatarios locales”, señaló.

Para el periodista colombiano, la situación también debe analizarse en el marco del cambio de estrategia del Gobierno frente a los grupos armados. Según explicó, la administración nacional decidió abandonar la denominada política de “Paz Total” impulsada durante el gobierno de Gustavo Petro y avanzar hacia una postura de mayor confrontación contra las organizaciones ilegales . “Mano dura contra el terrorismo, mano dura contra el narcotráfico”, resumió Espinel al describir la nueva estrategia.

Tres heridos permanecen graves

Respecto de las consecuencias del atentado, el periodista indicó que las 11 personas heridas fueron trasladadas a centros asistenciales y que tres de ellas permanecían en estado delicado. También detalló que dos policías sufrieron lesiones importantes producto de la explosión, entre ellas quemaduras y heridas provocadas por las esquirlas.

La nueva amenaza: drones explosivos

Más allá del coche bomba utilizado en Los Patios, Espinel advirtió que los grupos armados colombianos están incorporando nuevas modalidades de ataque, especialmente el uso de drones cargados con explosivos. “En estos momentos lo que más están utilizando los grupos al margen de la ley son drones, drones explosivos”, sostuvo.

Como ejemplo, mencionó un ataque ocurrido el 30 de agosto en un municipio del departamento del Tolima, donde dos uniformados resultaron heridos. Según Espinel, ya son varios los episodios registrados con esta modalidad contra soldados y policías, e incluso algunos ataques dejaron personas de la población civil heridas.

“No entienden de dónde están obteniendo tantos drones, porque ya son por lo menos cuatro o cinco ataques que han hecho precisamente con estos artefactos”, afirmó.

La utilización de estos dispositivos representa un nuevo desafío para las fuerzas de seguridad colombianas, que buscan determinar cómo los grupos armados están accediendo a esta tecnología y cómo impedir nuevos ataques en distintas regiones del país.