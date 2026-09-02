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Elías Arlettaz competirá en el Nacional de San Juan

El joven de Concordia, Elías Arlettaz viaja confiado a San Juan. “Es la última instancia nacional y se va a definir el podio anual”, dijo.

2 de septiembre 2026 · 20:53hs
Tamara Iturbe entrena en el club Temperley a Elías Arlettaz.

Tamara Iturbe entrena en el club Temperley a Elías Arlettaz.

Elías Arlettaz intervendrá el próximo martes en el Campeonato Nacional Absoluto en San Juan, donde volverá a representar al Club Social y Deportivo Temperley de Concordia. El joven de 17 años irá con la ilusión de meterse entre los clasificados a los próximos certámenes sudamericanos.

Deportista de Concordia viaja a San Juan.

Deportista de Concordia viaja a San Juan.

“Es la última instancia nacional del año y se va a definir el podio de los mejores del país, esperemos tener una buena performance. Voy a estar en Tercera Junior. La práctica no oficial es al mediodía y la competencia será a las 15.40”, precisó el joven deportista.

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Consultado sobre la rutina de su entrenamiento dijo: “Martes y jueves entreno dos horas y medio, mientras que los miércoles tres horas y media”.

El deportista irá en representación de la Federación Entrerriana de Patín y buscará lograr la clasificación a las siguientes instancias. “Lo hago todo con el apoyo familiar. Este viernes vamos a estar emprendiendo el viaje a San Juan”, contó el joven, que irá acompañado de su entrenadora, Tamara Iturbe.

El buen paso de Elías Arlettaz por Posadas

Cabe destacar que Arlettaz llega de ubicarse en la segunda posición en el Campeonato Nacional Apertura, realizado en el CEPARD de Posadas, Misiones. Allí Elías compitió en la categoría B3 Junior Caballeros y con un excelente desempeño en pista.

Ese resultado le permitió conseguir la clasificación directa al Campeonato Nacional Absoluto, uno de los principales objetivos de la temporada y una competencia de gran magnitud dentro del calendario nacional.

San Juan Elías Arlettaz Concordia
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