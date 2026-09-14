"Refugio": AURA inaugura una exposición con más de 400 dibujos

La muestra de Diego Aru Arab, artista de Gualeguaychú, en AURA, reúne más de 400 dibujos y obras de gran formato

El Centro Experimental de Arte Contemporáneo de Entre Ríos, AURA , invita a la comunidad a conocer “Refugio”, una exposición del artista Diego Aru Arab, oriundo de Gualeguaychú, que reúne más de 400 dibujos y distintas obras de gran formato. La inauguración será este viernes 18 de septiembre a las 20, en la sede de Alameda de la Federación 557, Paraná, con entrada libre y gratuita.

La propuesta nació a partir de una convocatoria federal impulsada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos , en la que fueron seleccionados tres proyectos de artistas de la provincia. En este marco, Aru Arab desarrolló una exposición que toma al dibujo como una herramienta para pensar la práctica artística, la memoria, el territorio y la posibilidad de construir un espacio de refugio.

Uno de los trabajos centrales de la muestra es “Gualeguaychú Dibujada”, una pieza de gran formato realizada durante once jornadas consecutivas de dibujo en vivo. El resultado reúne escenas, personas, espacios e identidades culturales de la ciudad y propone una mirada sobre la memoria urbana a través de la línea.

La obra funciona también como una extensión de ese territorio: una línea que divide y, al mismo tiempo, conecta los diferentes espacios y sentidos que atraviesan la exposición. Así, los dibujos construyen un recorrido en el que lo cotidiano, la memoria y el paisaje se encuentran con la mirada del artista.

“Refugio” podrá visitarse hasta el 22 de octubre, de martes a sábados, de 17 a 20. La propuesta es organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y busca acercar al público a una producción contemporánea que encuentra en el dibujo una forma de observar, registrar y preservar aquello que forma parte de una comunidad.