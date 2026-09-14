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Frigerio destacó el potencial citrícola de Entre Ríos y apuntó a abrir el mercado de Estados Unidos

Frigerio recorrió plantaciones en Concordia y analizó con productores las dificultades del sector, la apertura de mercados y el potencial de la actividad.

14 de septiembre 2026 · 12:47hs
Frigerio destacó el potencial citrícola de Entre Ríos y apuntó a abrir el mercado de Estados Unidos.

Frigerio destacó el potencial citrícola de Entre Ríos y apuntó a abrir el mercado de Estados Unidos.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, recorrió plantaciones de cítricos en Concordia y mantuvo un encuentro con representantes de la Cámara de Exportadores de Citrus del Noreste Argentino, con quienes analizó las principales dificultades que atraviesa la actividad y las oportunidades para fortalecer su desarrollo y ampliar los mercados de exportación.

Durante la recorrida, Frigerio destacó el potencial de la producción citrícola para la economía provincial y nacional y remarcó la necesidad de avanzar en medidas que permitan superar las restricciones que actualmente condicionan el crecimiento del sector. En ese sentido, señaló que uno de los principales objetivos es lograr la apertura del mercado de Estados Unidos para la producción entrerriana.

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Frigerio recorrió plantaciones en Concordia y destacó el potencial de la producción citrícola

"Estuvimos recorriendo plantaciones de cítricos dulces y hablando con representantes de la Cámara de Exportadores, que son también principales productores de cítricos de la provincia, sobre las problemáticas que hoy atraviesan y sobre el enorme potencial que tiene este sector en la economía entrerriana y en la economía argentina", expresó el mandatario.

Frigerio explicó que entre los temas en los que se viene trabajando se encuentran la apertura de mercados, especialmente el estadounidense, las cuestiones vinculadas con las normas laborales y algunos aspectos impositivos. "Son todos temas en los que venimos trabajando desde el primer momento y sentimos que estamos cada vez más cerca de conseguir que estas restricciones al crecimiento se resuelvan y que podamos desplegar finalmente este enorme potencial que tiene el sector citrícola en nuestra provincia", sostuvo.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Exportadores de Citrus del Noreste Argentino, Enrique Yelín, valoró el acompañamiento del Gobierno provincial y coincidió en la importancia de avanzar en la apertura de nuevos mercados. "Desde el primer momento estamos acompañados por el gobierno provincial. La apertura a Estados Unidos es un tema que el gobernador lleva presente a cada lugar donde puede plantearlo. Es difícil, no es fácil, pero estamos trabajando en eso y nos quedamos con su mensaje de que estamos más cerca", afirmó.

Yelín también destacó la necesidad de avanzar en una reforma laboral que brinde mayor previsibilidad al sector y favorezca nuevas inversiones. "Es muy importante para el sector y para la gente, porque va a dar tranquilidad jurídica a los productores para que puedan seguir invirtiendo. Eso forma parte del potencial que tiene esta zona citrícola del litoral", sostuvo.

Durante el encuentro también se analizaron cuestiones impositivas vinculadas con la actividad y su impacto en la economía del sector, con el objetivo de generar condiciones que permitan sostener la producción, promover inversiones y ampliar las posibilidades de crecimiento.

En relación con la importación de cítricos, Yelín aclaró que los volúmenes que ingresan al país son reducidos y que se trata principalmente de situaciones puntuales vinculadas con períodos de escasez provocados por cuestiones climáticas. "No es un escollo ni fue planteado al gobernador como un tema importante. No es competencia. Argentina está bien atendida por lo que tenemos y, si hay algún problema climático, va a entrar algo de fruta, pero es mínimo; las estadísticas lo dicen", explicó.

Rogelio Frigerio Concordia Entre Ríos
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