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Arte Joven: Paraná celebrará la primavera con música, cultura y emprendimientos

Arte Joven llega a Paraná con música, feria de emprendimientos, gastronomía e intervenciones culturales para celebrar la primavera.

14 de septiembre 2026 · 11:21hs
Arte Joven: Paraná celebrará la primavera con música

Arte Joven: Paraná celebrará la primavera con música, cultura y emprendimientos

Paraná celebrará la llegada de la primavera con una nueva edición de Arte Joven, el festival que se realizará el sábado 19 y domingo 20 de septiembre, desde las 15, en la Sala Mayo. La propuesta reunirá música en vivo, emprendimientos, gastronomía e intervenciones culturales, en el marco del Día del Estudiante.

El encuentro se desarrollará durante todo el fin de semana con una agenda pensada para las juventudes y la comunidad estudiantil. Además de las propuestas artísticas, habrá una feria de emprendimientos, un patio gastronómico y distintas intervenciones culturales que acompañarán las actividades. La iniciativa busca generar un espacio de encuentro y celebración, pero también ofrecer visibilidad a jóvenes que desarrollan proyectos vinculados con la cultura, la producción y distintas expresiones creativas en la ciudad.

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Una propuesta dentro de la Semana de la Ciudad Universitaria

Arte Joven forma parte de la Semana de la Ciudad Universitaria y es impulsado por la Municipalidad de Paraná, a través de la Dirección General de Juventudes y las Subsecretarías de Cultura, Deportes, Producción y Marca Paraná.

Desde la organización se plantea el festival como una oportunidad para reunir a distintos sectores vinculados con las juventudes y fortalecer los espacios de participación. La propuesta busca acompañar las celebraciones por el Día del Estudiante y la llegada de la primavera con una programación que combine entretenimiento, cultura y producción local.

En ese sentido, la feria tendrá un papel importante dentro de la jornada, ya que permitirá conocer diferentes emprendimientos y proyectos desarrollados en Paraná. El objetivo es que el público pueda recorrer las propuestas y acercarse al trabajo de jóvenes emprendedores de la ciudad.

Música durante las dos jornadas

La programación artística tendrá propuestas diferentes para cada día. El sábado 19, desde las 15, la música estará a cargo de DJ Rodrigo Biaggini, quien será parte de la apertura de las actividades. El domingo 20, en tanto, la grilla sumará a DJ Pato Calcina y a distintos artistas y grupos que formarán parte del festival.

Durante esa jornada se presentarán AUGE, Aunque No Perfectamente, Tribality Studio e Hijos del Culo, que aportarán sus distintas propuestas musicales y escénicas a la celebración.

La diversidad de artistas busca acompañar el carácter abierto del encuentro y ofrecer una programación destinada principalmente a un público joven, aunque la convocatoria se extiende a toda la comunidad.

La conducción de las actividades estará a cargo de Malena Abero y Luciana Zalazar, quienes acompañarán el desarrollo del festival durante las dos jornadas.

Arte Joven: Paraná celebrará la primavera con música, cultura y emprendimientos

Arte Joven: Paraná celebrará la primavera con música, cultura y emprendimientos

Feria, gastronomía y espacios de encuentro

Además de los espectáculos musicales, quienes se acerquen a la Sala Mayo podrán recorrer una feria de emprendimientos y disfrutar de un patio gastronómico. También habrá intervenciones culturales que se integrarán a la programación.

La propuesta apunta a que el festival no se limite a los escenarios, sino que diferentes espacios permitan la circulación y el encuentro entre quienes participen. La combinación de música, producción, gastronomía y cultura busca generar una experiencia vinculada con las distintas expresiones de las juventudes de Paraná.

En ese marco, Arte Joven también funcionará como una vidriera para proyectos locales y como un punto de conexión entre jóvenes que producen, crean y desarrollan actividades en diferentes ámbitos.

Premiación de los Juegos Deportivos

Uno de los momentos destacados será el sábado a las 17, cuando se lleve adelante la premiación de los Juegos Deportivos de la Ciudad Universitarios.

La actividad se incorporará a la programación del festival como parte de las propuestas destinadas a la comunidad estudiantil. El reconocimiento permitirá cerrar la participación de los estudiantes que formaron parte de las competencias deportivas organizadas en la ciudad.

De esta manera, la programación reunirá distintas áreas vinculadas con las juventudes, desde el deporte y la cultura hasta los emprendimientos y la producción artística.

Con esta nueva edición de Arte Joven, Paraná se prepara para recibir la primavera con una propuesta que combina celebración y participación. Durante el sábado 19 y domingo 20, la Sala Mayo será escenario de música, emprendimientos, gastronomía y actividades culturales, en una convocatoria que busca reunir a jóvenes y estudiantes y poner en valor el talento local.

Arte Joven Música Gastronomía
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