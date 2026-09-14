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"Arsenal": Slipknot presentó su primera canción inédita en más de tres años

Slipknot presentó su nuevo single acompañado por un videoclip dirigido por M. Shawn Crahan, conocido como Clown, y protagonizado por el actor Jackson White

14 de septiembre 2026 · 13:49hs
Slipknot dispara su nuevo “Arsenal” y vuelve a poner al metal en llamas

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Slipknot está de regreso con música nueva. La banda estadounidense lanzó “Arsenal”, su primera canción inédita en más de tres años, un tema en el que recupera la potencia, la oscuridad y la energía que marcaron su trayectoria y que la convirtieron en una de las agrupaciones más influyentes del metal de las últimas décadas.

Slipknot está de regreso con “Arsenal”

El lanzamiento llegó acompañado por un videoclip dirigido por M. Shawn Crahan, Clown, integrante fundador de Slipknot, y protagonizado por el actor Jackson White. La propuesta audiovisual acompaña la intensidad de una canción que condensa buena parte del arsenal sonoro de la banda.

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“Arsenal” combina riffs contundentes, cambios de dinámica, teclados filosos y una interpretación feroz de Corey Taylor, que atraviesa el tema con una mezcla de metal, punk y hip hop. La canción también juega con momentos de quiebre y una estructura que lleva la tensión al límite antes de volver a sumergirse en el muro de sonido característico del grupo.

El nuevo single llega casi tres décadas después de que nueve músicos de Iowa comenzaran a construir una identidad que trascendió ampliamente las fronteras del metal. Las máscaras, los uniformes, la puesta en escena y una relación intensa con sus seguidores se convirtieron en parte de una cultura propia que, con los años, influyó a nuevas generaciones de artistas.

La historia de Slipknot también estuvo atravesada por tragedias personales y momentos difíciles. Sin embargo, la banda consiguió sostener su espíritu de lucha y continuar explorando los límites de su sonido, manteniendo una conexión especialmente fuerte con su público.

Con “Arsenal”, Slipknot vuelve a mostrar esa capacidad de reinventarse sin abandonar su esencia. El resultado es una canción directa y explosiva que funciona como una nueva declaración de identidad de una banda que, después de casi tres décadas, todavía encuentra motivos para seguir haciendo ruido.

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Slipknot canción regreso
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