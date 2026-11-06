Español B: bicampeonas invictas y ascenso a la División Élite

Las chicas de Español B se quedaron con los dos torneos (Apertura y Clausura) de la Segunda División y completaron una temporada perfecta.

Español B consiguió el objetivo más importante de la temporada: jugará en la máxima categoría del futsal femenino paranaense. El conjunto con sede en Justo José de Urquiza 722 se consagró campeón del Torneo Clausura de la Segunda División – Copa de Oro –, completó el bicampeonato de 2026 y aseguró el ascenso a la élite después de quedarse también con el Apertura a mitad de año.

La definición del Clausura se disputó en el Parque Berduc y tuvo todos los condimentos posibles. En la final frente a Filial Paraná, ambos equipos igualaron 1 a 1 durante el tiempo reglamentario y la historia se resolvió desde los doce pasos. Allí, Español se impuso por 3 a 1 y desató el festejo por un nuevo título.

La consagración también tuvo un reconocimiento individual para el equipo: fue distinguido por ser la valla menos vencida del certamen.

José Martínez, entrenador del plantel y presidente de la institución, explicó a Ovación que el campeonato tiene un significado especial por el proceso que atravesó el equipo durante este año. Después de haber unificado los dos planteles femeninos en la temporada anterior por una cuestión de cantidad de jugadoras, el club volvió a separarlos y conformó nuevamente dos equipos.

“Fue un acierto porque se pudo armar un lindo grupo, sumar chicas nuevas y recuperar a otras que habían empezado. Eso se vio reflejado en los títulos, pero sobre todo en lo humano”, destacó.

Para el entrenador, una de las claves del bicampeonato estuvo justamente en esa combinación de jugadoras. “Pudimos congeniar gente que ya venía, otras que se sumaron, chicas más jóvenes y más grandes. Además, muchas de las que llegaron o ya estaban habían jugado en la elite, así que deportivamente también tuvimos un plus”, explicó.

Martínez consideró que el Apertura fue el torneo más difícil de los dos. El equipo había comenzado prácticamente desde cero y hasta atravesó un cambio de entrenador durante el proceso. Sin embargo, consiguió crecer con el correr de las fechas y terminó quedándose con el primer campeonato.

En el Clausura, la historia fue diferente. “Ganamos todos los partidos, salvo la final, que empatamos y después ganamos por penales. Incluso ganamos la ida y la vuelta de la semifinal. El equipo ya estaba asentado y terminamos haciendo un torneo casi perfecto”, repasó.

Español B: bicampeonas invictas y ascenso a la División Élite

Dana Peralta, una de las jugadoras del plantel, también puso el acento en la conformación del grupo y en el recorrido compartido durante el año.

“Estamos muy contentas. Me quedo con haber podido trabajar con un grupo súper heterogéneo, tanto en edad como en experiencia. Hay chicas que nunca habían jugado, otras que vienen del fútbol 7, tenemos mayores de 30 y también sub 20. Todas aportaron cosas diferentes”, contó.

La futbolista valoró que esa diversidad no fuera un obstáculo para el funcionamiento del equipo. “Nos mantuvimos bastante unidas, nos acompañamos y nos bancamos. También logramos un buen funcionamiento deportivo, que a veces no es sencillo cuando hay diferencias de velocidad, edad y experiencia. Sin embargo, conseguimos dos campeonatos, algo que no se da muy seguido”, agregó.

La defensa también fue una de las fortalezas del conjunto. Peralta señaló que el reconocimiento a la valla menos vencida fue producto del trabajo colectivo y del aporte de las tres arqueras que tuvieron participación durante la temporada.

“Tenemos una muy buena arquera, con mucha experiencia, que volvió este año después de un par de temporadas. También estuvo Mía, que es una chica muy joven del club, y en algún momento atajó nuestra tercera arquera. Fue un puesto que se repartió entre tres jugadoras y nosotras también tuvimos responsabilidad a la hora de defender”, explicó.

Con los dos torneos en sus manos, Español consiguió el ascenso. Según explicó Martínez, al haber ganado tanto el Apertura como el Clausura no fue necesario disputar una Copa Anual para definir al equipo que sube de categoría. De esa manera, el club aseguró su lugar en la élite para la próxima temporada.

El entrenador ya piensa en lo que viene y sabe que el cambio de división exigirá una preparación diferente. “Es un salto importante. Nos ha tocado jugar amistosos con equipos de la élite y sabemos que hay otra dinámica, otra velocidad. También se siente la diferencia en el tamaño de la cancha”, señaló.

Por eso, aunque el plantel todavía tiene por delante el descanso y los festejos, la planificación para 2027 ya empieza a aparecer en el horizonte. “La idea es prepararnos bien y proyectar el año que viene para competir. Ahora queremos disfrutar, festejar y después empezar de a poco a pensar en lo que viene”, cerró Martínez.

Lista de buena fe de Español B

Andrea Saravia, Cecilia Frías, Jacqueline Villalba, Agostina Fava, Juana Vicentin, Magdalena Palacios, Mirna López, Andrea Ramirez, Dana Peralta, Paula Müller, Luisana Almirón, María González, Daiana Palleiro, Florencia Feltes y Mía Colman. DT: José Martínez, AT: Blas Magliano, PF: Giuliana Gelonchi y EA: Eduardo Palleiro.

Español B: bicampeonas invictas y ascenso a la División Élite