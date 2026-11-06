Liga Argentina: Rocamora va por otra victoria en el Paccagnella

Recibirá a Regatas de San NIcolás en una nueva presentación en la Liga Argentina, Conferencia Sur. El Rojo ganó los dos partidos que disputó como local.

Tomás de Rocamora recibirá este viernes a Regatas de San Nicolás por una nueva fecha de la Liga Argentina de Básquet. Este encuentro, correspondiente a la Conferencia Sur, se disputará desde las las 21 en el estadio Julio César Paccagnella. Serán árbitros Juan José María Fernández y Romina Morales Ibarra. Como comisionado técnico actuará Alberto

El Rojo inició la temporada con dos derrotas de visitante (Centenario de Venado Tuerto y Deportivo Norte de Armstrong), aunque luego obtuvo dos victorias en su cancha (ante Pergamino Básquet y River Plate).

El equipo dirigido por Sebastián Amato, tiene una rotación corta pero se destaca por tener jugadores jóvenes y atléticos, como Valentino Occhi, su figura hasta aquí con una media de 16.5 puntos y 5.8 rebotes. Franco Maesso, Juan Cruz Krapp, Lucas Latorre, Juan Cruz Scacchi y Jeremías Diotto son otros de los buenos valores de un Rocamora combativo y preparado para dar pelea.

El presente de Regatas de San Nicolás

En el inicio de la temporada, Regatas ganó dos de sus tres partidos como locales, por sus festejos apretados ante Centenario de Venado Tuerto y Racing Club de Avellaneda y su traspié con Deportivo Norte de Armstrong.

El conjunto bonaerense iniciará su gira por Entre Ríos. El domingo deberá medirse en Gualeguaychú con Central Entrerriano, para finalmente enfrentar el martes en Colón a La Unión en el cierre de su periplo, el primero fuera de San Nicolás en una competencia que será larga y exigente.