El equipo de la segunda división masculina de futsal se quedó con la Copa de Oro tras vencer 2 a 0 por penales a Paraná A.

Neuquen C tuvo su recompensa después de varias finales que no habían terminado como esperaba. En la cancha del Parque Berduc, el Pingüino se consagró campeón del Torneo Clausura de la Segunda División Masculina de futsal al vencer a Paraná A en la definición por penales.

El encuentro había terminado igualado 3 a 3 durante el tiempo reglamentario y el alargue, por lo que el título debió resolverse desde los seis metros con un 2-0 a favor de los amarillos y rojos. La consagración tuvo un significado especial para un plantel que venía de perder dos finales y que, pese a los golpes, nunca dejó de ser protagonista. Esta vez, la historia tuvo un desenlace diferente.

En diálogo con UNO, el entrenador Franco Ventura y el jugador Emiliano Cavallo compartieron sus sensaciones después de la consagración y destacaron el trabajo colectivo que permitió alcanzar el objetivo. “Una alegría inmensa. Estoy hace cuatro años en el equipo y siempre fue un grupo que trabajó con mucha humildad, con una base muy sólida y muchas personas atrás haciendo un trabajo impresionante. Creo que no es casualidad y es un logro merecido”, expresó Cavallo.

El jugador reconoció que el título también tuvo un valor especial. Neuquen C había llegado a dos finales anteriores sin poder quedarse con el campeonato, pero mantuvo la regularidad y siguió peleando en los primeros puestos. “Ya habíamos perdido dos finales y, por lo general, siempre estamos ahí en los torneos, siendo protagonistas. Nunca se nos daba, nunca bajamos los brazos hasta que se nos dio”, señaló.

Neuquen C gritó campeón y ahora va por el ascenso

Sobre la definición frente a Paraná A, Ventura, el DT, explicó que el conocimiento entre ambos equipos obligó a preparar un encuentro con características particulares. “Fue un partido especial porque se conocía bastante al rival. Es un equipo con el que nos cruzamos hace varios años y siempre hubo roces. Sabíamos que iba a ser un partido chivo, pero trabajamos cuestiones particulares. Fue más desde lo emocional que otra cosa”, analizó.

El entrenador vivió la final con una intensidad particular. Desde adentro de la cancha sintió cada momento de un encuentro que tuvo cambios en el marcador y que recién encontró una resolución en los penales. “La verdad que lo sentí como un jugador más. Quería en muchos momentos meterme a la cancha y en varios momentos me metí. Fue una emoción tremenda. Antes de que terminara el partido, incluso antes de que terminara la tanda de penales, yo ya estaba emocionado. Sentía que el final tenía que ser a favor nuestro”, contó.

El DT destacó la confianza que mantuvo el plantel incluso cuando el resultado no acompañaba. “En gran parte del partido no estuvo a favor nuestro el resultado, pero sabíamos y confiábamos en nosotros mismos que lo íbamos a dar vuelta. Fuimos contra todo y pudimos conseguirlo”, agregó.

Para Ventura, además, la consagración tuvo un sabor especial en lo personal: fue su primer título como entrenador en una categoría de Primera masculina. Lleva cuatro años al frente de este equipo y reconoció que imaginó muchas veces un desenlace como el que finalmente se dio en el Parque Berduc. “Desde el primer día que se formó este equipo, lo que más busqué fue esto: terminar un domingo con la copa bajo el brazo. Fue una sensación hermosa, de satisfacción total, porque no había día en que no imaginara un final así”, manifestó.

El entrenador también resaltó la composición del plantel, integrado por jugadores de experiencia y juveniles que aportan energía y dinamismo. Según ex-plicó, esa cobinación permite que las distintas generaciones se complementen dentro de la cancha. “Los jugadores de jerarquía comparten su experiencia con los más chicos, y los juveniles aportan esa energía que por ahí les falta a los más grandes. Por eso se terminan complementando muy bien”, describió.

Además, sostuvo que una de las características que identifica a Neuquen C es su capacidad para no ser un equipo predecible. “Siempre buscamos que sea un conjunto difícil de analizar, que no sea predecible. Creo que eso es lo que terminamos encontrando y por eso, desde mi punto de vista, para los rivales y los técnicos es difícil jugar contra Neuquen”, afirmó.

Proximo objetivo de Neuquen C

La Copa de Oro del Clausura ya está en manos de Neuquen C, pero la temporada todavía tiene un desafío decisivo. El Torneo Apertura que dó en manos de La Salle y ahora deberá enfrentarlo para definir la Anual. Ese encuentro pondrá en juego el ascenso a la máxima categoría del futsal paranaense.

La definición está prevista para el 15 de noviembre. Con dos semanas de trabajo por delante, el conjunto buscará sostener el nivel que le permitió consagrarse en el Clausura y dar el último paso hacia el objetivo mayor.

Lista de buena fe

Fabricio Altamirano, Lucio Altamirano, Matías Barrionuevo, Mario Bracamonte, Emiliano Cavallo, Ignacio Curi, Mateo Demartin, Tomas Geist, Enzo Giacopuzzi, Benjamin Hutin, Dylan Luna, Javier Luna, Lucas Martinez, Federico Mazzetti, Lisandro Milocco, Alejo Niz, Alejandro Osorio, Nicolas Pardo, Joaquin Podversich, Jeremías Reding, Martino Sabattini, Agustin Tortul. DT: Franco Ventura. AC: Alejandro Battauz. Delegado: Bruno Calvi.