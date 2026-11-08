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Franco Colapinto terminó 13° en Brasil

Franco Colapinto finalizó 13° en el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1. Lando Norris se quedó con la victoria..

8 de noviembre 2026 · 16:00hs
Franco Colapinto terminó 13° en Brasil

Franco Colapinto finalizó 13° este domingo en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, en una competencia que tuvo múltiples alternativas, cambios en las condiciones de pista y una intensa lluvia en el tramo decisivo. El argentino mostró un buen rendimiento con su Alpine y consiguió terminar por delante de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly.

La carrera, disputada a 71 vueltas en el circuito de Interlagos, tuvo como ganador al británico Lando Norris, quien consiguió una sólida victoria con McLaren. Max Verstappen protagonizó una remontada espectacular y terminó segundo después de largar desde el fondo de la grilla, mientras que Isack Hadjar completó el podio.

Comienzo con dificultades para Franco Colapinto

El comienzo no fue sencillo para Colapinto. Una mala largada lo hizo retroceder hasta el 18° lugar, detrás de Gasly. Sin embargo, rápidamente comenzó a recuperar terreno. En las primeras vueltas superó a Rafael Cámara y Carlos Sainz, y también llegó a adelantar a su compañero, aunque posteriormente le devolvió la posición.

Con el correr de la competencia, el argentino encontró un ritmo competitivo y se mantuvo cerca de Gasly. Ambos pilotos de Alpine aprovecharon el buen funcionamiento de sus monoplazas para avanzar en el clasificador, mientras la pista comenzaba a secarse y los equipos analizaban el momento adecuado para cambiar los neumáticos intermedios por los de piso seco.

En la vuelta 18, los dos representantes de Alpine ingresaron a boxes para montar neumáticos blandos. Colapinto regresó a la pista en el 15° puesto y continuó con una estrategia que le permitió mantenerse en la pelea por avanzar posiciones. Incluso llegó a presionar a Charles Leclerc, aunque no consiguió concretar el adelantamiento.

Uno de los momentos destacados de su actuación llegó en el segundo tramo de la prueba, cuando debió defenderse de los ataques de Nico Hülkenberg y Arvid Lindblad. El argentino resistió durante varias vueltas con neumáticos desgastados y mostró firmeza en la S de Senna. Finalmente, perdió algunas posiciones, pero consiguió sostener un buen ritmo de carrera.

En la vuelta 55 realizó una nueva detención para colocar neumáticos blandos nuevos y regresó en el 15° lugar. Poco después superó a Alex Albon y volvió a ganar terreno. Sin embargo, la lluvia apareció con intensidad y obligó a los equipos a modificar nuevamente sus estrategias.

La precipitación generó un nuevo movimiento en los boxes. En ese contexto, Colapinto consiguió una de las maniobras más importantes de su carrera: en la vuelta 63 superó a Gasly y se anticipó a su compañero en el ingreso a los pits para colocar neumáticos intermedios. Tras una detención que le hizo perder algunos segundos, volvió a la pista en el 13° puesto.

En las últimas vueltas, el argentino logró sostener esa posición y mantener a raya al francés, quien intentó recuperar el lugar. Colapinto completó así una buena presentación en Interlagos, donde terminó 13°, a seis segundos de Fernando Alonso, que finalizó inmediatamente por delante.

Norris, ganador del Gran Premio de Brasil

En tanto, Norris administró la diferencia en la punta y se encaminó hacia una nueva victoria para McLaren. Verstappen, por su parte, coronó una remontada de gran nivel para finalizar segundo, mientras que Hadjar se quedó con el tercer escalón del podio.

La jornada también dejó una celebración para Mercedes, que aseguró el título del Campeonato de Constructores. Para Colapinto, más allá de no haber podido ingresar en la zona de puntos, la competencia en San Pablo dejó una actuación positiva, con buen ritmo en distintos pasajes y una interesante lucha en pista.

Franco Colapinto Fórmula 1 Brasil
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