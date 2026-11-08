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Agustín Canapino ganó en La Plata; Mariano Werner cerca del podio

Agustín Canapino fue el ganador de la 11° fecha de las camionetas en La Plata. Mariano Werner llegó a la bandera a cuadros en el 4° lugar.

8 de noviembre 2026 · 15:48hs
El piloto de Chevrolet llegará puntero a la última fecha de la categoría de camionetas.

El piloto de Chevrolet llegará puntero a la última fecha de la categoría de camionetas.

Tal como sucederá en el TN Clase 3, Agustín Canapino (Chevrolet S10) llegará al Premio Coronación del TC Pick Up como líder del campeonato 2026, en este caso en el formato Copa de Oro. El arrecifeño se impuso con autoridad en la 3ª y anteúltima fecha del “play-off” 2026, que se llevó a cabo en el circuito sin chicana del autódromo de La Plata, y sumó su 3ª victoria en las últimas 4 finales de la categoría.

Mariano Werner llegó 4° en La Plata

Mariano Werner llegó 4° en La Plata

El piloto del Canning Motorsports completó un fin de semana de cosecha perfecta de puntos al imponerse de punta a punta en el circuito sin chicana del Roberto Mouras. El Titán logró su 6ª victoria en 20 carreras en TC Pick Up, aunque fue la primera vez que gana en la categoría luego de haber logrado la “pole position”, lo que permite dimensionar la evolución que se logró en la Chevrolet S10 que motoriza Fabián Giustozzi.

Canapino sólo debió preocuparse en las primeras vueltas por la cercanía de Hernán Palazzo (Toyota Hilux), pero cuando el pinamarense comenzó a ser hostigado por Otto Fritzler (Ford Ranger), el actual campeón prácticamente sentenció el pleito a su favor.

En ese momento estableció una diferencia que lo mantuvo lejos de la pelea que protagonizaron los dos monarcas del TC Pista. Una pelea a la que luego se sumó Mariano Werner (Foton Tunland G7), y que no ofreció cambios de posiciones entre los tres. Finalmente el piloto de Paraná cruzó la bandera a cuadros en el cuarto lugar.

Qué dijo Agustín Canapino

“Fue un gran fin de semana para nosotros. Las primeras vueltas me trajeron corto Hernán (Palazzo) y a partir de la 4ª me pude alejar, favorecido porque él perdió un poco de ritmo y se le vino Fritzler, como había pasado en la serie. Llegamos firmes al Coronación, fuimos constantes durante todo el año, pero de menor a mayor, y vamos a intentar refrendar el título”, expresó Canapino en Campeones.

El Titán, que llegó a esta 10ª fecha de la temporada con un punto de ventaja sobre Fritzler, amplió la ventaja sobre el piloto del Maquin Parts Racing a 9,5 unidades, cuando quedan 70,5 en juego en el Premio Coronación. Palazzo, que resistió con éxito los continuos ataques de Otto y cosechó su 5º podio de la temporada, ocupa la 3ª posición en la Copa de Oro, a 15,5 de Canapino. Werner, por su parte, sigue 4º en el “play-off”, pero ahora a 26,5 del líder.

La última fecha será en La Plata

La 11ª y última fecha del TC Pick Up se llevará a cabo el 12 y 13 de noviembre en el autódromo de La Plata, junto al TC Pista Pick Up, el TC Mouras y el TC Pista Mouras.

Agustín Canapino Mariano Werner La Plata
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