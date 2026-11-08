Torneo Regional Amateur: primer punto en el estadio Mutio

Atlético Paraná y Juventud Unida de Gualeguaychú abrirán una de las semifinales del Torneo Regional Amateur. El juego comenzará a las 16.30.

Atlético Paraná recibirá este domingo a Juventud Unida de Gualeguaychú en el encuentro de ida correspondiente a una de las semifinales de la Región Litoral Sur del Torneo Regional Amateur. El partido se disputará desde las 16.30 en el estadio Pedro Mutio, con el arbitraje de Santiago Mereles, de Totoras.

El Rojiblanco buscará dar el primer paso en una serie exigente ante un rival que también llega con argumentos para ilusionarse con alcanzar la definición del certamen. La instancia tendrá un condimento especial para el conjunto paranaense, que intentará hacer valer su localía para viajar al sur entrerriano con una ventaja de cara a la revancha.

Atlético Paraná construyó su recorrido en el certamen de menor a mayor. En la primera fase finalizó segundo en la Zona 5, con 12 unidades, dos menos que Atlético Neuquén, que se quedó con el primer puesto del grupo.

En la segunda ronda tuvo como adversario a Defensores de Pronunciamiento. En el encuentro de ida, disputado en el interior del departamento Uruguay, el equipo paranaense consiguió una valiosa victoria por 2 a 0. Luego, en el Pedro Mutio, administró la ventaja y selló su clasificación al igualar sin goles.

En los cuartos de final volvió a cruzarse con un rival de la capital entrerriana: Atlético Neuquén. En el primer capítulo de la serie, el Decano hizo pesar su experiencia y consiguió un contundente triunfo por 3 a 0 ante su gente. La historia quedó prácticamente resuelta en la revancha, donde se impuso por 1 a 0 en cancha del Pingüino. De esta manera, cerró un global de 4 a 0 y avanzó con autoridad a las semifinales.

El presente de Juventud Unida

Por su parte, Juventud Unida de Gualeguaychú también llega a esta instancia después de superar dos cruces eliminatorios. En la primera fase acumuló 14 puntos y posteriormente comenzó su participación en los playoffs frente a Don Bosco.

El conjunto del sur entrerriano mostró contundencia en esa llave. Se impuso por 4 a 2 en territorio Salesiano y luego ratificó su superioridad en condición de local, donde consiguió una victoria por 4 a 1 para sellar la clasificación.

Juventud Unida sigue firme en el Torneo Regional Amateur. MR Fotografía

En los cuartos de final tuvo enfrente a Social Achirense, un adversario al que ya conocía por haber compartido la zona durante la primera etapa del campeonato. Juventud Unida se quedó con el primer encuentro por 2 a 1, disputado en Colonia Las Achiras.

Sin embargo, el Verde logró imponerse por 1 a 0 en la revancha e igualó el resultado global 2 a 2. La clasificación se definió desde el punto del penal, donde Juventud Unida tuvo mayor eficacia y se impuso por 5 a 3.

Con recorridos diferentes, pero con la misma ambición, Atlético Paraná y Juventud Unida comenzarán a escribir este sábado una nueva historia. El Pedro Mutio será el escenario del primer capítulo de una semifinal que pondrá en juego mucho más que una ventaja: la posibilidad de quedar a un paso de la final regional.

La otra serie de semis de la Región Litoral Sur del Torneo Regional Amateur

La otra llave de semis de la Región Litoral Sur será protagonizada por Colón de San Justo y Ben Hur de Rafaela, quienes se enfrentarán en cancha de Los Guerreros a partir de las 18. El juez de este pleito será Jesuán Nicolá, de Esperanza.