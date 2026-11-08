Uno Entre Rios | Ovación | Regional Amateur

Torneo Regional Amateur: primer punto en el estadio Mutio

Atlético Paraná y Juventud Unida de Gualeguaychú abrirán una de las semifinales del Torneo Regional Amateur. El juego comenzará a las 16.30.

8 de noviembre 2026 · 07:52hs
Atlético Paraná y Juventud Unida abrirán una de las semifinales del Torneo Regional Amateur. 

Prensa LPF

Atlético Paraná y Juventud Unida abrirán una de las semifinales del Torneo Regional Amateur. 

Atlético Paraná recibirá este domingo a Juventud Unida de Gualeguaychú en el encuentro de ida correspondiente a una de las semifinales de la Región Litoral Sur del Torneo Regional Amateur. El partido se disputará desde las 16.30 en el estadio Pedro Mutio, con el arbitraje de Santiago Mereles, de Totoras.

El camino de Atlético Paraná Torneo Regional Amateur

El Rojiblanco buscará dar el primer paso en una serie exigente ante un rival que también llega con argumentos para ilusionarse con alcanzar la definición del certamen. La instancia tendrá un condimento especial para el conjunto paranaense, que intentará hacer valer su localía para viajar al sur entrerriano con una ventaja de cara a la revancha.

LEER MÁS: Atlético Paraná está en la Cuarta Ronda del Torneo Regional Amateur

Atlético Paraná construyó su recorrido en el certamen de menor a mayor. En la primera fase finalizó segundo en la Zona 5, con 12 unidades, dos menos que Atlético Neuquén, que se quedó con el primer puesto del grupo.

En la segunda ronda tuvo como adversario a Defensores de Pronunciamiento. En el encuentro de ida, disputado en el interior del departamento Uruguay, el equipo paranaense consiguió una valiosa victoria por 2 a 0. Luego, en el Pedro Mutio, administró la ventaja y selló su clasificación al igualar sin goles.

En los cuartos de final volvió a cruzarse con un rival de la capital entrerriana: Atlético Neuquén. En el primer capítulo de la serie, el Decano hizo pesar su experiencia y consiguió un contundente triunfo por 3 a 0 ante su gente. La historia quedó prácticamente resuelta en la revancha, donde se impuso por 1 a 0 en cancha del Pingüino. De esta manera, cerró un global de 4 a 0 y avanzó con autoridad a las semifinales.

El presente de Juventud Unida

Por su parte, Juventud Unida de Gualeguaychú también llega a esta instancia después de superar dos cruces eliminatorios. En la primera fase acumuló 14 puntos y posteriormente comenzó su participación en los playoffs frente a Don Bosco.

El conjunto del sur entrerriano mostró contundencia en esa llave. Se impuso por 4 a 2 en territorio Salesiano y luego ratificó su superioridad en condición de local, donde consiguió una victoria por 4 a 1 para sellar la clasificación.

Juventud Unida sigue firme en el Torneo Regional Amateur.

Juventud Unida sigue firme en el Torneo Regional Amateur.

En los cuartos de final tuvo enfrente a Social Achirense, un adversario al que ya conocía por haber compartido la zona durante la primera etapa del campeonato. Juventud Unida se quedó con el primer encuentro por 2 a 1, disputado en Colonia Las Achiras.

Sin embargo, el Verde logró imponerse por 1 a 0 en la revancha e igualó el resultado global 2 a 2. La clasificación se definió desde el punto del penal, donde Juventud Unida tuvo mayor eficacia y se impuso por 5 a 3.

Con recorridos diferentes, pero con la misma ambición, Atlético Paraná y Juventud Unida comenzarán a escribir este sábado una nueva historia. El Pedro Mutio será el escenario del primer capítulo de una semifinal que pondrá en juego mucho más que una ventaja: la posibilidad de quedar a un paso de la final regional.

La otra serie de semis de la Región Litoral Sur del Torneo Regional Amateur

La otra llave de semis de la Región Litoral Sur será protagonizada por Colón de San Justo y Ben Hur de Rafaela, quienes se enfrentarán en cancha de Los Guerreros a partir de las 18. El juez de este pleito será Jesuán Nicolá, de Esperanza.

Regional Amateur Atlético Paraná Juventud Unida
Noticias relacionadas
Franco Colapinto recibió la ovación de los argentinos, que en gran medida llegaron a San Pablo. (Foto Gentileza Juan Iribarren)

Franco Colapinto largará 15° en el Gran Premio de Brasil

Iñaki Arrías buscará llegar a la corona de campeón este domingo en la carrera final.

Iñaki Arrías con el tercer lugar en La Plata

Agustín Canapino fue el más veloz en el sábado de La Plata para las TC Pick Up. 

Agustín Canapino se adueñó de la pole en La Plata

Gimnasia (M) e Independiente Rivadavia igualaron en el clásico mendocino.

Independiente Rivadavia rescató un empate ante Gimnasia (M) y los dos se metieron en playoffs

Ver comentarios

Lo último

Detuvieron a una mujer tras intentar hurtar prendas en un comercio de Paraná

Detuvieron a una mujer tras intentar hurtar prendas en un comercio de Paraná

Expectativa y alegría total: el Papa León XIV llega este domingo a la Argentina

Expectativa y alegría total: el Papa León XIV llega este domingo a la Argentina

Paraná tiene un domingo estable y sin lluvias

Paraná tiene un domingo estable y sin lluvias

Ultimo Momento
Detuvieron a una mujer tras intentar hurtar prendas en un comercio de Paraná

Detuvieron a una mujer tras intentar hurtar prendas en un comercio de Paraná

Expectativa y alegría total: el Papa León XIV llega este domingo a la Argentina

Expectativa y alegría total: el Papa León XIV llega este domingo a la Argentina

Paraná tiene un domingo estable y sin lluvias

Paraná tiene un domingo estable y sin lluvias

Detuvieron a una persona por amenazas de muerte contra el Papa León XIV

Detuvieron a una persona por amenazas de muerte contra el Papa León XIV

El horóscopo para este domingo 8 de noviembre de 2026

El horóscopo para este domingo 8 de noviembre de 2026

Policiales
Detuvieron a una mujer tras intentar hurtar prendas en un comercio de Paraná

Detuvieron a una mujer tras intentar hurtar prendas en un comercio de Paraná

Caso Micaela García: el juicio contra Néstor Pavón entra en su etapa final

Caso Micaela García: el juicio contra Néstor Pavón entra en su etapa final

Vandalizaron el panteón de Micaela García

Vandalizaron el panteón de Micaela García

Paraná: motociclista está grave tras chocar contra un contenedor en avenida Zanni

Paraná: motociclista está grave tras chocar contra un contenedor en avenida Zanni

Paraná: volcó el acoplado de un camión dentro de una estación de servicio

Paraná: volcó el acoplado de un camión dentro de una estación de servicio

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Paraná tiene un domingo estable y sin lluvias

Paraná tiene un domingo estable y sin lluvias

Destacan la labor de Entre Ríos en la donación de órganos

Destacan la labor de Entre Ríos en la donación de órganos

Falleció el sacerdote Luis Alfredo Anaya

Falleció el sacerdote Luis Alfredo Anaya

Concepción del Uruguay lleva casi 700 vehículos retenidos en lo que va del año

Concepción del Uruguay lleva casi 700 vehículos retenidos en lo que va del año

Se celebra en Bovril la Fiesta Nacional del Gurí Entrerriano

Se celebra en Bovril la Fiesta Nacional del Gurí Entrerriano

Dejanos tu comentario