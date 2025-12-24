Los jugadores que quedarán libres en Argentina y buscan club para 2026.

Hay varios futbolistas que finalizarán su contrato el próximo 31 de diciembre y su futuro es una incógnita. En la larga lista aparecen nombres importantes.

El mercado de pases en Argentina arrancó bastante movido y el 31 de diciembre próximo quedarán libres varios jugadores que por el momento no tienen un destino confirmado, entre ellos hay varios nombres importantes, como Pity Martínez, Luciano Vietto, Frank Fabra, Ignacio Malcorra y Enzo Pérez.

Los futbolistas ídolos de River son algunos de los hérores de Madrid que dejaron la institución en el último mercado de pases (Nacho Fernández jugará en Gimnasia). Sin embargo, aún no se sabe qué pasará con ellos. Enzo Pérez, de 39 años, tiene una oferta de Argentinos Juniors, aunque también podría marcharse a Atlanta United de la MLS. En cambio , el Pity Martínez (32) no cuenta con una propuesta concreta , aunque se especuló con una posible vuelta a Huracán. Milton Casco, de 37 años, es buscado por Gimnasia y Newell's, entre otros.

En la vereda de enfrente, Frank Fabra culminó su paso por Boca tras diez años y espera ofertas. A sus 34 años, el lateral izquierdo quiere cambiar la imagen que dejó en el último semestre, en el que no jugó, y podría volver a Colombia para jugar en Atlético Nacional. Cristian Lema (35), colgado hace bastante tiempo, también quedará libre.

Hay otro con pasado en el Xeneize que estará en la misma situación. Se trata de Chiquito Romero, quien a mediados de octubre había firmado en Argentinos, pero solo jugó cuatro partidos. Con 38 años, el exarquero de la Selección Argentina espera una oportunidad más.

En Racing hay dos casos que ya generaron repercusiones. El arquero Gabriel Arias, el más ganador en la historia de la Academia, analiza algunas opciones y hasta existe la posibilidad del retiro a los 38 años. Por su parte, Luciano Vietto, quien recientemente apuntó contra Gustavo Costas, está evaluando opciones y no descarta seguir en el fútbol argentino. Tiene solo 32.

En Rosario también hay nombres de peso que quedarán sin club. Éver Banega no seguirá en Newell's, de común acuerdo con el club, y tendrá el pase en su poder desde el 1° de enero. Con 37 años, el volante escucha ofertas, aunque evalúa colgar los botines. En Central también se armó mucha polémica con el futuro de Ignacio Malcorra luego de que su representante despotricara contra la dirigencia. ¿Se quedará?

Por último, en Sarmiento, que tendrá 14 bajas en este mercado, hay un protagonista con una extensa trayectoria que no seguirá y ya busca club: Facundo Roncaglia. El exzaguero de Boca (38) fue colgado por Facundo Sava y ahora tendrá que definir qué hace.

Los principales jugadores que quedarán libres en Argentina

Aldosivi

Gonzalo Mottes

Ayrton Preciado

Ignacio Guerrico

Nahuel González.

Argentinos

Sergio Romero

Atlético Tucumán

Leandro Díaz

Damián Martínez

Guillermo Acosta

Banfield

Frank Castañeda

Belgrano

Facundo Quignon

Elías López

Lucas Menossi

Boca

Cristian Lema

Frank Fabra

Central Córdoba

José Florentín seguirá su carrera en Independiente Rivadavia

Defensa y Justicia

Enrique Bologna

Rafael Delgado

Deportivo Riestra

Jaime Barceló

Estudiantes

Leonardo Suárez

Estudiantes de Río Cuarto

Fabio Vázquez

Brian Olivera

Gimnasia (LP)

Juan Manuel Villalba

Gimnasia de Mendoza

Facundo Nadalín

Ignacio Antonio

Ismael Cortez

Nicolás Servetto

Huracán

Nicolás Goitea

Hernán De La Fuente

Federico Marín

Agustín Curruhinca

Independiente Rivadavia

Thomas Ortega

Laureano Rodríguez

Santiago Muñoz

Instituto

Nicolás Zalazar

Lucas Rodríguez

Joaquín Papaleo

Lanús

Alexis Canelo

Leonel Cardozo

Newell's

Éver Banega

Josué Colman

Genaro Rossi

Luciano Lollo

Carlos Ordoñez

Platense

Ignacio Schor

Racing

Gabriel Arias

Luciano Vietto

Santino Vera

River

Milton Casco

Enzo Pérez

Gonzalo Martínez

Miguel Ángel Borja jugará en Cruz Azul.

Nacho Fernández jugará en Gimnasia.

Rosario Central

Ignacio Malcorra

Carlos Quintada

San Lorenzo

Ezequiel Cerutti (podría seguir en el club)

Nery Domínguez

Andrés Vombergar

Emanuel Cecchini

Sarmiento

Facundo Roncaglia

Iván Morales

Gastón Sauro

Federico Paradela

Pablo Magnín

Talleres

Rubén Botta

Javier Burrai (iría a Sarmiento)

Unión

Lucas Gamba

Francisco Gerometta

*Barracas, Independiente, Tigre y Vélez (Thiago Fernández seguirá en Villarreal) no tendrán jugadores libres.