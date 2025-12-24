El mercado de pases en Argentina arrancó bastante movido y el 31 de diciembre próximo quedarán libres varios jugadores que por el momento no tienen un destino confirmado, entre ellos hay varios nombres importantes, como Pity Martínez, Luciano Vietto, Frank Fabra, Ignacio Malcorra y Enzo Pérez.
Los jugadores que quedarán libres en Argentina y buscan club para 2026
Hay varios futbolistas que finalizarán su contrato el próximo 31 de diciembre y su futuro es una incógnita. En la larga lista aparecen nombres importantes.
Los futbolistas ídolos de River son algunos de los hérores de Madrid que dejaron la institución en el último mercado de pases (Nacho Fernández jugará en Gimnasia). Sin embargo, aún no se sabe qué pasará con ellos. Enzo Pérez, de 39 años, tiene una oferta de Argentinos Juniors, aunque también podría marcharse a Atlanta United de la MLS. En cambio, el Pity Martínez (32) no cuenta con una propuesta concreta, aunque se especuló con una posible vuelta a Huracán. Milton Casco, de 37 años, es buscado por Gimnasia y Newell's, entre otros.
En la vereda de enfrente, Frank Fabra culminó su paso por Boca tras diez años y espera ofertas. A sus 34 años, el lateral izquierdo quiere cambiar la imagen que dejó en el último semestre, en el que no jugó, y podría volver a Colombia para jugar en Atlético Nacional. Cristian Lema (35), colgado hace bastante tiempo, también quedará libre.
Hay otro con pasado en el Xeneize que estará en la misma situación. Se trata de Chiquito Romero, quien a mediados de octubre había firmado en Argentinos, pero solo jugó cuatro partidos. Con 38 años, el exarquero de la Selección Argentina espera una oportunidad más.
En Racing hay dos casos que ya generaron repercusiones. El arquero Gabriel Arias, el más ganador en la historia de la Academia, analiza algunas opciones y hasta existe la posibilidad del retiro a los 38 años. Por su parte, Luciano Vietto, quien recientemente apuntó contra Gustavo Costas, está evaluando opciones y no descarta seguir en el fútbol argentino. Tiene solo 32.
En Rosario también hay nombres de peso que quedarán sin club. Éver Banega no seguirá en Newell's, de común acuerdo con el club, y tendrá el pase en su poder desde el 1° de enero. Con 37 años, el volante escucha ofertas, aunque evalúa colgar los botines. En Central también se armó mucha polémica con el futuro de Ignacio Malcorra luego de que su representante despotricara contra la dirigencia. ¿Se quedará?
Por último, en Sarmiento, que tendrá 14 bajas en este mercado, hay un protagonista con una extensa trayectoria que no seguirá y ya busca club: Facundo Roncaglia. El exzaguero de Boca (38) fue colgado por Facundo Sava y ahora tendrá que definir qué hace.
Los principales jugadores que quedarán libres en Argentina
Aldosivi
- Gonzalo Mottes
- Ayrton Preciado
- Ignacio Guerrico
- Nahuel González.
Argentinos
- Sergio Romero
Atlético Tucumán
- Leandro Díaz
- Damián Martínez
- Guillermo Acosta
Banfield
- Frank Castañeda
Belgrano
- Facundo Quignon
- Elías López
- Lucas Menossi
Boca
- Cristian Lema
- Frank Fabra
Central Córdoba
- José Florentín seguirá su carrera en Independiente Rivadavia
Defensa y Justicia
- Enrique Bologna
- Rafael Delgado
Deportivo Riestra
- Jaime Barceló
Estudiantes
- Leonardo Suárez
Estudiantes de Río Cuarto
- Fabio Vázquez
- Brian Olivera
Gimnasia (LP)
- Juan Manuel Villalba
Gimnasia de Mendoza
- Facundo Nadalín
- Ignacio Antonio
- Ismael Cortez
- Nicolás Servetto
Huracán
- Nicolás Goitea
- Hernán De La Fuente
- Federico Marín
- Agustín Curruhinca
Independiente Rivadavia
- Thomas Ortega
- Laureano Rodríguez
- Santiago Muñoz
Instituto
- Nicolás Zalazar
- Lucas Rodríguez
- Joaquín Papaleo
Lanús
- Alexis Canelo
- Leonel Cardozo
Newell's
- Éver Banega
- Josué Colman
- Genaro Rossi
- Luciano Lollo
- Carlos Ordoñez
Platense
- Ignacio Schor
Racing
- Gabriel Arias
- Luciano Vietto
- Santino Vera
River
- Milton Casco
- Enzo Pérez
- Gonzalo Martínez
- Miguel Ángel Borja jugará en Cruz Azul.
- Nacho Fernández jugará en Gimnasia.
Rosario Central
- Ignacio Malcorra
- Carlos Quintada
San Lorenzo
- Ezequiel Cerutti (podría seguir en el club)
- Nery Domínguez
- Andrés Vombergar
- Emanuel Cecchini
Sarmiento
- Facundo Roncaglia
- Iván Morales
- Gastón Sauro
- Federico Paradela
- Pablo Magnín
Talleres
- Rubén Botta
- Javier Burrai (iría a Sarmiento)
Unión
- Lucas Gamba
- Francisco Gerometta
*Barracas, Independiente, Tigre y Vélez (Thiago Fernández seguirá en Villarreal) no tendrán jugadores libres.