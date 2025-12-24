Patronato sumó a Hernán Rivero como su quinto refuerzo.

Hernán Rivero es el quinto refuerzo de Patronato para la Primera Nacional 2026. El delantero de 33 años llega libre desde Chacarita y firmó hasta diciembre.

El delantero Hernán Rivero se convirtió en el quinto refuerzo de Patronato de cara a la temporada 2026 de la Primera Nacional . El atacante, de 33 años, llega en condición de libre desde Chacarita Juniors y firmó contrato con el Rojinegro hasta diciembre del próximo año.

Durante su último paso por el Funebrero, Rivero tuvo una buena producción ofensiva: disputó la temporada 2025, en la que convirtió seis goles y aportó dos asistencias.

Nacido en Bella Vista, Corrientes, dio sus primeros pasos en el fútbol en su provincia. Mientras integraba la selección de Paso de los Libres fue observado por Boca Juniors, club al que se incorporó para realizar las divisiones inferiores. Permaneció allí durante dos años y luego quedó en libertad de acción.

Posteriormente comenzó a jugar el Torneo Regional Amateur y, durante un amistoso frente a Rosario Central con un equipo del Federal B, fue contactado por una empresa de representantes que lo incorporó a su grupo de jugadores. A partir de allí fichó en All Boys, club desde el cual fue cedido a préstamo al Alajuelense de Costa Rica.

Tras su regreso a la Argentina, en la temporada 2017/2018 pasó a Correcaminos de México. Más tarde continuó su carrera en Deportivo Pasto de Colombia, Sportivo Luqueño de Paraguay y Celaya de México, hasta llegar a Montevideo Wanderers en 2020.

Luego tuvo pasos por Peñarol y River Plate de Uruguay, y cerró el año 2023 en Palestino de Chile. Más recientemente jugó en Gimnasia y Esgrima de Jujuy antes de arribar a Chacarita Juniors.

Por otra parte, desde Patronato informaron que continúan las negociaciones para lograr la continuidad del delantero Alan Bonansea, una de las piezas clave del equipo durante la temporada 2025.