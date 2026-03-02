Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

Entre Ríos entre los destinos más visitados del Verano 2026, según CAME

Según CAME, la temporada finalizó con 30,7 millones de turistas recorriendo Argentina, con un impacto económico de $11 billones. Entre Ríos una de las elegidas

2 de marzo 2026 · 14:19hs
Según CAME, la temporada finalizó con 30,7 millones de turistas recorriendo Argentina, con un impacto económico de $11 billones. Entre Ríos una de las elegidas 

La temporada de verano 2026 cerró con cifras destacadas en todo el país y Entre Ríos se posicionó claramente entre los destinos más visitados, según el reciente informe elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Según el relevamiento oficial de la CAME, la temporada estival finalizó con 30,7 millones de turistas recorriendo Argentina, generando un impacto económico cercano a 11 billones de pesos. Esto representa un crecimiento del movimiento turístico tanto en cantidad de viajeros como en gasto total real respecto al verano anterior.

La temporada 2026 en Entre Ríos cerró con 66% de ocupación promedio, picos del 97% en Carnaval y un impacto superior a $300 mil millones en ingresos.

Dentro del análisis por destinos, Entre Ríos se destacó como una de las provincias con mayor afluencia de visitantes. El informe señala que la provincia recibió más de 2 millones de turistas durante la temporada, impulsada por su amplia oferta de playas sobre los ríos Paraná y Uruguay, complejos termales, naturaleza y un calendario sólido de fiestas populares y eventos.

Las cifras provinciales relevadas por CAME también muestran que el gasto turístico diario rondó los 100 mil pesos por persona, y el gasto total en el territorio entrerriano superó ampliamente los 300 mil millones de pesos durante toda la temporada.

Entre los principales destinos dentro de la provincia que impulsaron este resultado se mencionan lugares como Colón, Federación, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, que durante los picos de la temporada —especialmente en el fin de semana largo de Carnaval— alcanzaron altos niveles de ocupación hotelera y turismo activo.

El informe de la CAME subraya también que el verano 2026 consolidó una tendencia hacia experiencias más breves pero sostenidas a lo largo de enero y febrero, con actividades culturales, eventos y agenda deportiva como factores que dinamizaron la llegada de turistas a plazas de todo el país, entre éstas la provincia de Entre Ríos.

