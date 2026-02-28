Uno Entre Rios | Ovación | Argentina

Argentina va por la triple gloria Panamericana en Colombia

La Selección Argentina de sóftbol jugará la final del Panamericano de Colombia este sábado ante México.

28 de febrero 2026
En una jornada que quedará grabada en la memoria del sóftbol argentino, la Selección Argentina masculina de sóftbol logró meterse en la gran final del 13ª Campeonato Panamericano de Mayores, a pesar de caer por 1 a 0 frente a Canadá en un partido vibrante y muy parejo. El certamen, que reúne a 13 selecciones de alto nivel continental, se desarrolla en la ciudad colombiana y entrega prestigio, ranking y plazas para futuras competencias globales.

Con ese resultado, el equipo nacional cerró su camino en la Super Ronda con un balance que le permitió asegurar su presencia en el partido decisivo, donde este sábado desde las 16 (hora de Argentina) enfrentará a México en la lucha por el título Panamericano. La historia entre ambos seleccionados ya tiene antecedentes en el torneo: México había vencido previamente a Argentina con un contundente marcador de 11 corridas a 0, lo que hace que la final sea aún más desafiante y esperada por los fanáticos Albicelestes.

Argentina y dos triunfos.

Argentina firme en el Panamericano de Colombia

Antes de sellar su pasaje a la final, el conjunto argentino tuvo un tránsito que combinó momentos de brillanteza con pruebas de carácter. En la etapa de la Super Ronda, los dirigidos por José Alberto Guerrinieri consiguieron importantes victorias sobre Colombia y Estados Unidos, destacándose tanto en pitcheo como en ofensiva, para posicionarse entre los mejores de la competencia.

Una derrota que dolió pero no fue definitiva

El encuentro ante Canadá fue una muestra clara de la intensidad y el equilibrio entre dos selecciones con amplias aspiraciones. A pesar de la derrota por la mínima, Argentina mostró un alto nivel defensivo y oportunidades ofensivas que no pudieron concretar, resultado que no impidió su clasificación a la final gracias al sistema de puntos acumulados en la fase previa. Canadá, por su parte, deberá ahora disputarse el tercer puesto ante Venezuela, en un partido que servirá de antesala al gran final.

El rival en la definición: México, un desafío mayúsculo

México, que ya había derrotado a Argentina en un duelo previo, llega a la final con un plantel sólido y efectivo en todas sus líneas, resultado de una preparación que combina experiencia internacional y proyección futura. El recuerdo de ese partido anterior incrementa la expectativa de un duelo táctico, estratégico y de máxima intensidad, donde Argentina buscará tomarse revancha y consagrarse tricampeón panamericano en la categoría.

Plantel de Argentina: experiencia y juventud en equilibrio

El plantel argentino está conformado por una mezcla de figuras consagradas y talentos emergentes que han sabido responder en momentos cruciales del campeonato. Entre ellos, destacan nombres de peso como:

Luciano Biondi, recientemente galardonado con el Olimpia de Plata 2025, símbolo de consistencia y liderazgo en el line-up argentino.

Federico Eder, Matías Etchevers, Manuel Godoy, Francisco Lombardo y Ladislao Malarczuk, pilares de experiencia internacional y dominio técnico.

Pablo y Teo Migliavacca, Alejo Muñoz y Lucio Retamar, con trayectoria sólida tanto en ligas nacionales como en torneos continentales.

Además, el equipo cuenta con capacidad para cambiar el rumbo de los partidos, como Alan Peker, Federico Olheiser, Franco Ortellado, Khalil Luna, Nahuel Sáenz y Juan Zara, quienes aportan equilibrio entre bateo agresivo y pitcheo estratégico, características que pueden ser decisivas en la final.

La conducción técnica está a cargo de José Alberto Guerrinieri, acompañado por Gustavo Guerrinieri, Mariano Montero y Bruno Motroni, un cuerpo técnico que combina experiencia, análisis situacional y conocimiento profundo del juego, factores clave en competencias de este nivel. En tanto, la logística y el respaldo físico y psicológico del equipo está coordinado por Duilio Scialacomo (jefe de equipo) y Luciano Benedetti (área médica).

Un sábado de definiciones y gloria

La ciudad de Montería será escenario de una jornada histórica para el sóftbol argentino. Antes de la gran final, Canadá y Venezuela disputarán el tercer puesto, en un duelo que promete emociones. Luego, Argentina saldrá a la cancha con la posibilidad de erigirse tricampeón panamericano, una hazaña que consolidaría aún más su lugar entre las potencias del sóftbol americano y abriría puertas a nuevas competencias internacionales con la moral por las nubes. El equipo de Argentina viene de ser campeón Panamericano en Paraná en 2022 y en Sincelejo (Colombia) en 2024. Ahora quiere más.

