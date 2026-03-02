Se viene la primera boda therian en Argentina: así propusieron casarse dos "zorros".

Dos jóvenes therian que se identifican como "zorros" realizaron una propuesta de matrimonio en un recital en Argentina, con rituales y aullidos simbólicos.

Un evento inusual se volvió viral en las últimas horas en Argentina luego de que dos jóvenes therian que se identifican como "zorros" realizaran una propuesta de matrimonio con un ritual simbólico inspirado en comportamientos animales . Aunque en un principio se difundió como un casamiento, en realidad se trató de una propuesta de unión.

Según trascendió, la escena se desarrolló en un recital del pasado fin de semana de la banda "Nuestro Romance" . Los protagonistas intercambiaron colas de piel (parte de su vestimenta identitaria) como símbolo de compromiso. El saludo también se apartó de lo tradicional porque realizaron un “beso esquimal”, frotando sus narices, y cerraron el momento con aullidos celebratorios.

Therian y enamorados: la propuesta de "zorros" que arrasó en redes

Therian (3).jpeg

La ambientación y el vestuario formaron parte central de la propuesta. Los accesorios (orejas y colas) estaban combinados en color y textura para representar las especies con las que cada uno se identifica.

El episodio volvió a poner en agenda el fenómeno therian, una tendencia presente sobre todo en generaciones jóvenes. Quienes se identifican dentro de este grupo sostienen que sienten una conexión profunda, espiritual o psicológica con animales no humanos, y que esa identidad forma parte de su forma de expresarse y vincularse con el entorno.

El encuentro dejó en evidencia que, aunque la movida Therian es minoritaria en Jujuy, el fenómeno ya llegó a la provincia de la mano de las redes sociales. Genera curiosidad, debate sobre identidades y, sobre todo, plantea la necesidad de convivir con las diferencias sin violencia.