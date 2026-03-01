Bioquímico entrerriano representará a Argentina en Estados Unidos

La selección se basa en la trayectoria académica (bioquímico microbiólogo), la docencia universitaria, el trabajo científico desarrollado y el potencial de impacto en el sistema de salud . El programa tiene como objetivo fortalecer el vínculo entre la ciencia internacional y el trabajo que se realiza en cada país, promoviendo el intercambio de experiencias y la consolidación de redes de colaboración.

Reconocimiento internacional

Al respecto, Pérez Duarte señaló: “Este reconocimiento constituye una validación internacional del trabajo que se realiza en Entre Ríos. Que una institución de la magnitud de la ASM valore la producción científica desarrollada desde el interior del país demuestra que en la provincia se genera conocimiento de calidad con impacto real en la salud pública, además de abrir la posibilidad de establecer vínculos estratégicos con investigadores y centros internacionales”.

A partir de junio, Pérez Duarte viajará a Washington D.C. (Estados Unidos) para participar de una instancia presencial junto a los demás embajadores seleccionados a nivel mundial. Durante el encuentro se concretarán reuniones con científicos de referencia internacional en microbiología, donde se intercambiarán modelos de trabajo y estrategias vinculadas al fortalecimiento de los laboratorios clínicos, la investigación y el abordaje de la resistencia antimicrobiana.

En ese marco, el profesional presentará un trabajo científico sobre candidiasis vaginal, una de las infecciones micóticas más frecuentes en mujeres en edad reproductiva. “La investigación fue desarrollada en Gualeguaychú y aborda aspectos como la identificación de especies de Candida y la importancia de un diagnóstico microbiológico adecuado para optimizar los tratamientos y evitar recurrencias”, indicó el bioquímico. La exposición en un congreso de alcance mundial permitirá visibilizar la producción científica entrerriana y posicionar a la provincia en debates actuales sobre infecciones fúngicas y salud pública.

Pérez Duarte desarrolla su labor tanto en el ámbito hospitalario como en la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), donde ejerce la docencia universitaria. La articulación entre práctica asistencial, investigación y formación académica fue especialmente valorada por la ASM. “Este reconocimiento posiciona a Entre Ríos en el mapa científico internacional y pone en valor el trabajo que se realiza en hospitales públicos y universidades nacionales, reafirmando que la inversión en educación y salud genera resultados concretos para la comunidad”, concluyó Pérez Duarte.