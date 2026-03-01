Uno Entre Rios | La Provincia | Bioquímico

Bioquímico entrerriano representará a Argentina en Estados Unidos

El bioquímico Iván Pérez Duarte del hospital Centenario de Gualeguaychú fue seleccionado participar de un programa internacional.

1 de marzo 2026 · 09:05hs
Bioquímico entrerriano representará a Argentina en Estados Unidos

Un bioquímico de Gualeguaychú representará al país en la American Society for Microbiology.

Un bioquímico de Gualeguaychú representará al país en la American Society for Microbiology.

El bioquímico Iván Pérez Duarte, quien trabaja en el Laboratorio de Microbiología del hospital Centenario de Gualeguaychú dependiente del Ministerio de Salud de Entre Ríos, fue seleccionado por la Sociedad Americana de Microbiología para participar de un programa internacional que distingue a jóvenes científicos con proyección y liderazgo en sus países. De este modo, el profesional representará a la Argentina.

Embed

La selección se basa en la trayectoria académica (bioquímico microbiólogo), la docencia universitaria, el trabajo científico desarrollado y el potencial de impacto en el sistema de salud. El programa tiene como objetivo fortalecer el vínculo entre la ciencia internacional y el trabajo que se realiza en cada país, promoviendo el intercambio de experiencias y la consolidación de redes de colaboración.

El Monotributo bajo la lupa: una guía  esencial para no perderse en las escalas

El Monotributo bajo la lupa: una guía esencial para no perderse en las escalas

giuliana bissutti, la entrerriana que volo para conquistar madrid y revolucionar la estetica

Giuliana Bissutti, la entrerriana que voló para conquistar Madrid y revolucionar la estética

Reconocimiento internacional

Al respecto, Pérez Duarte señaló:Este reconocimiento constituye una validación internacional del trabajo que se realiza en Entre Ríos. Que una institución de la magnitud de la ASM valore la producción científica desarrollada desde el interior del país demuestra que en la provincia se genera conocimiento de calidad con impacto real en la salud pública, además de abrir la posibilidad de establecer vínculos estratégicos con investigadores y centros internacionales”.

A partir de junio, Pérez Duarte viajará a Washington D.C. (Estados Unidos) para participar de una instancia presencial junto a los demás embajadores seleccionados a nivel mundial. Durante el encuentro se concretarán reuniones con científicos de referencia internacional en microbiología, donde se intercambiarán modelos de trabajo y estrategias vinculadas al fortalecimiento de los laboratorios clínicos, la investigación y el abordaje de la resistencia antimicrobiana.

En ese marco, el profesional presentará un trabajo científico sobre candidiasis vaginal, una de las infecciones micóticas más frecuentes en mujeres en edad reproductiva. “La investigación fue desarrollada en Gualeguaychú y aborda aspectos como la identificación de especies de Candida y la importancia de un diagnóstico microbiológico adecuado para optimizar los tratamientos y evitar recurrencias”, indicó el bioquímico. La exposición en un congreso de alcance mundial permitirá visibilizar la producción científica entrerriana y posicionar a la provincia en debates actuales sobre infecciones fúngicas y salud pública.

Pérez Duarte desarrolla su labor tanto en el ámbito hospitalario como en la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), donde ejerce la docencia universitaria. La articulación entre práctica asistencial, investigación y formación académica fue especialmente valorada por la ASM. “Este reconocimiento posiciona a Entre Ríos en el mapa científico internacional y pone en valor el trabajo que se realiza en hospitales públicos y universidades nacionales, reafirmando que la inversión en educación y salud genera resultados concretos para la comunidad”, concluyó Pérez Duarte.

Bioquímico Argentina Estados Unidos Internacional
Noticias relacionadas
rosario romero: hemos logrado una transformacion del transporte publico

Rosario Romero: "Hemos logrado una transformación del transporte público"

entre rios: domingo soleado y caluroso

Entre Ríos: domingo soleado y caluroso

Héctor Rueda es flogueiro y su hobby consiste en situarse a la vera de la ruta para grabar camiones en movimiento

Junior, el "flogueiro" de Paraná que captura la pasión por los camiones en el Acceso Norte

La Uner con nueva aulas.

Más infraestructura para el estudiantado: la UNER suma obras clave

Ver comentarios

Lo último

El Monotributo bajo la lupa: una guía esencial para no perderse en las escalas

El Monotributo bajo la lupa: una guía esencial para no perderse en las escalas

El yoga y por qué una postura puede generar inteligencia emocional

El yoga y por qué una postura puede generar inteligencia emocional

Newells y Central se miden en el clásico rosarino

Newell's y Central se miden en el clásico rosarino

Ultimo Momento
El Monotributo bajo la lupa: una guía esencial para no perderse en las escalas

El Monotributo bajo la lupa: una guía esencial para no perderse en las escalas

El yoga y por qué una postura puede generar inteligencia emocional

El yoga y por qué una postura puede generar inteligencia emocional

Newells y Central se miden en el clásico rosarino

Newell's y Central se miden en el clásico rosarino

Giuliana Bissutti, la entrerriana que voló para conquistar Madrid y revolucionar la estética

Giuliana Bissutti, la entrerriana que voló para conquistar Madrid y revolucionar la estética

Rosario Romero: Hemos logrado una transformación del transporte público

Rosario Romero: "Hemos logrado una transformación del transporte público"

Policiales
La Paz: motociclista en grave estado tras colisionar con un vehículo

La Paz: motociclista en grave estado tras colisionar con un vehículo

Leonardo Airaldi será trasladado a la cárcel de Ezeiza

Leonardo Airaldi será trasladado a la cárcel de Ezeiza

Airaldi recibió otro revés judicial y está más cerca del juicio

Airaldi recibió otro revés judicial y está más cerca del juicio

Condenan a 12 y 10 años de prisión a dos policías en Paraná por la violación de una niña

Condenan a 12 y 10 años de prisión a dos policías en Paraná por la violación de una niña

La defensa de Juan Ruiz Orrico invocó la pena natural y la sentencia se conocerá el lunes

La defensa de Juan Ruiz Orrico invocó la "pena natural" y la sentencia se conocerá el lunes

Ovación
Newells y Central se miden en el clásico rosarino

Newell's y Central se miden en el clásico rosarino

La Selección Argentina se quedó con la medalla de plata en Montería tras una final dramática ante México

La Selección Argentina se quedó con la medalla de plata en Montería tras una final dramática ante México

Boca Juniors decepcionó en la Bombonera, empató con Gimnasia de Mendoza

Boca Juniors decepcionó en la Bombonera, empató con Gimnasia de Mendoza

Independiente le ganó a Central Córdoba sobre el final y quedó tercero en la Zona A

Independiente le ganó a Central Córdoba sobre el final y quedó tercero en la Zona A

Capibaras XV aplastó a Cobras y obtuvo su segunda victoria

Capibaras XV aplastó a Cobras y obtuvo su segunda victoria

La provincia
El Monotributo bajo la lupa: una guía esencial para no perderse en las escalas

El Monotributo bajo la lupa: una guía esencial para no perderse en las escalas

Giuliana Bissutti, la entrerriana que voló para conquistar Madrid y revolucionar la estética

Giuliana Bissutti, la entrerriana que voló para conquistar Madrid y revolucionar la estética

Rosario Romero: Hemos logrado una transformación del transporte público

Rosario Romero: "Hemos logrado una transformación del transporte público"

Entre Ríos: domingo soleado y caluroso

Entre Ríos: domingo soleado y caluroso

Bioquímico entrerriano representará a Argentina en Estados Unidos

Bioquímico entrerriano representará a Argentina en Estados Unidos

Dejanos tu comentario