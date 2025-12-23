Uno Entre Rios | Ovación | Chacarita

Chacarita, interesado en dos campeones de América con River

Chacarita quiere romper el mercado para pelear por el ascenso a la Liga Profesional. Lucas Pratto y Enrique Bologna son los apuntados.

23 de diciembre 2025 · 16:44hs
Lucas Pratto podría ponerse la camiseta de Chacarita.

Chacarita Juniors tiene negociaciones muy encaminadas para sumar al arquero Enrique Bologna y, en paralelo, manifestó su interés por el delantero Lucas Pratto, con el objetivo de reforzar el plantel de cara a la temporada 2026 de la Primera Nacional.

El Beto Bologna, de 43 años, no continuará en Defensa y Justicia y está a pocos detalles de convertirse en nuevo refuerzo del club de San Martín, ya que la dirigencia busca un arquero titular tras las salidas de Nicolás Avellaneda y Juan Strumia, y el ex River aparece como la principal opción.

Se espera que, de no mediar imprevistos, firme contrato por una temporada para el próximo torneo de la Primera Nacional.

El experimentado arquero viene de un 2025 con mucho rodaje en Florencio Varela, donde disputó 40 partidos, recibió 51 goles y mantuvo 11 vallas invictas.

A lo largo de su carrera pasó por Banfield, Gimnasia, Unión, Alianza Lima y Peñarol, además de River, donde fue parte del ciclo más exitoso de la historia reciente del club, ya que con Marcelo Gallardo ganó 10 títulos en apenas 19 partidos oficiales, incluido la Copa Libertadores 2018.

Lucas Pratto, el apuntado

En simultáneo, Chacarita también puso el foco en Lucas Pratto, quien quedó libre tras no ser tenido en cuenta en Sarmiento de Junín en donde el delantero de 37 años tuvo un paso breve y sin impacto por el Verde, con nueve partidos jugados, solo dos como titular y sin goles ni asistencias.

El entrenador Matías Módolo reconoció públicamente el interés por el atacante y admitió que ya hubo contactos informales: “Es una posibilidad que estamos analizando. Hay que convencerlo”, expresó, aunque aclaró que todavía no se presentó una oferta formal.

Pratto, recordado por su papel decisivo en la final de la Copa Libertadores 2018 con River, podría sumar una nueva experiencia en el Ascenso, en donde la única que tuvo fue en la temporada 2009/10 con Unión de Santa Fe, donde registró seis goles y siete asistencias antes de emigrar al fútbol chileno.

