Liga Provincial: el clásico de San Salvador se roba todas las miradas

Sportivo San Salvador recibirá a Ferro de dicha localidad en el destacado de la octava fecha de la Liga Provincial, Zona A.

La Liga Provincial Masculina de Básquet transita un nuevo capítulo de su recorrido. La octava fecha de la Zona A tendrá un protagonista excluyente: el clásico de San Salvador. Sportivo San Salvador y Ferro reeditarán a las 21.30 en cancha del Celeste uno de los duelos tradicionales del básquet entrerriano.

El local llegará al compromiso ocupando uno de los primeros lugares de la tabla y buscará hacer valer su condición para sostenerse en la pelea de arriba. Del otro lado estará Ferro, dispuesto a plantarse en territorio rival y darle pelea a su clásico adversario. Más allá de las posiciones, estos partidos suelen jugarse con una intensidad diferente y el duelo de la Capital del Arroz promete una noche cargada de emociones.

Sionista visita a Independiente y va por la punta de la Liga Provincial

La Zona A también tendrá otro enfrentamiento entre equipos que marchan en lo más alto. Social Federación recibirá a La Armonía de Colón en el norte entrerriano. Ambos comparten protagonismo en la cima y pondrán en juego algo más que dos puntos en un encuentro que puede tener incidencia directa en la pelea por los primeros lugares.

La programación de la zona se completará con los partidos entre Estudiantes de Concordia y Sarmiento de Villaguay, que se medirán en el Gigante del Norte, y San José ante Capuchinos de Concordia. Todos los juegos se disputarán a las 21.30.

Atlético Tala quiere seguir arriba

La Zona B disputará su décimo capítulo y tendrá al líder Atlético Tala como uno de los principales focos de atención. El equipo de Rosario del Tala recibirá en el estadio Gregorio Panizza a Bancario de Gualeguay, que marcha en el último escalón de las posiciones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Club Atletico Rosario Tala (@atletico_tala)

El conjunto local buscará aprovechar la localía para mantenerse en lo más alto, mientras que Bancario irá en busca de una victoria que le permita cambiar el rumbo y sumar un resultado importante fuera de casa.

Los otros encuentros de la fecha serán Atlético BH de Gualeguay ante Luis Luciano de Urdinarrain, Zaninetti de Concepción del Uruguay frente a Peñarol de Tala y Regatas Uruguay contra Racing de Gualeguaychú.

Dos líderes frente a frente en la Zona C

La Zona C ya comienza a mirar la undécima jornada. Paracao e Independiente de La Paz serán los encargados de abrir el nuevo capítulo, mientras que la actividad continuará el sábado con un partido que promete concentrar buena parte de las miradas: Sionista y Urquiza se enfrentarán en el estadio Moisés Flesler en un duelo de líderes.

La programación sabatina también contempla los cruces Talleres-Estudiantes, Quique-Olimpia y Ciclista-Recreativo.

Posiciones de la Liga Provincial

Zona A

Social 12 (5-2)

Sportivo San Salvador 12 (5-2)

La Armonía 15 (5-2)

Capuchinos 11 (4-3)

Ferro 10 (3-4)

Sarmiento 10 (3-4)

Estudiantes 89(2-5)

San José 8 (1-6)

Zona B

Atlético Tala 15 (7-1)

Luis Luciano 13 (5-3)

Parque Sur 13 (5-3)

Regatas 12 (4-4)

Peñarol 12 (4-4)

Racing 12 (4-4)

Zaninetti 11 (3-5)

BH 11 (3-5)

Bancario 9 (1-7)

Zona C

Urquiza 20 (9-2)

Sionista 20 (9-2)

Recreativo 19 (8-3)

Ciclista 18 (7-4)

Olimpia 18 (7-4)

Independiente 17 (6-5)

Quique 16 (5-6)

Paracao 13 (2-9)

Talleres 13 (2-9)

Estudiantes 11 (0-11)